Stéréotypes sexistes - Le rose pour les filles, le bleu aux garçons et le jaune...

"Marre du rose !" Osez le féminisme ! et les Chiennes de Garde déclarent (encore une fois) la guerre aux stéréotypes sexistes inusables de l'univers des jouets. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, cette année c'est le jaune qui est à la mode, même si le bleu reste indémodable sur les Champs-Elysées.

Ah, les codes couleurs ! Le rose pour les filles et le bleu pour les garçons, quel manque d'originalité ! Pourquoi pas le jaune, voilà une idée à la mode et révolutionnaire. Attention quand même, le jaune est parfois considéré comme étant la couleur des cocus, mais cette couleur a aussi d'autres significations.

Dites-moi, juste entre-nous, pendant que les Chiennes de Garde ne nous surveillent pas, vous en pensez quoi des stéréotypes du genre "Bogosse Killer" et Sexy Fashionista" représentés dans l'illustration de cet article. Vous vous en moquez complètement, pas vrai ? Vous avez raison, il se passe des choses bien plus graves que de se poser des questions sur la couleur de la chambre de la petite dernière, ou celle du vélo du garçon hyperactif du frangin !

Bon, comme c'est Noël, essayons d'être assez cool avec les féministes. Après tout, elles n'ont peut-être pas complètement tort (pour une fois). N'est-il pas plus que temps que l'homme s'occupe de la corvée de vaisselle et que la femme répare la voiture ? Mais, avant de mettre les mains dans le cambouis, faudrait d'abord que ces Dames enlèvent leurs faux ongles.

Voilà maintenant que les copines de Marlène Schiappa ont décidé arbitrairement de donner des bons et de mauvais points aux 12 principales enseignes du secteur du jouet. Pour orienter les acheteurs vers les magasins les moins sexistes. Voir ci-dessous.

Voilà, voilà, maintenant vous ferez ce que vous voudrez de ce "Bulletin de Noël 2018". Par contre, peut-être connaissez-vous Céline Piques, la porte-parole de "Osez le féminisme". Sinon, ce n'est pas grave, mais elle n'a pas l'air très commode. Aussi, comme un procès est vite arrivé je ne vais pas oublier les guillemets et surtout pas la contrarier lorsqu'elle prétend que les jouets sont...

"réellement structurants pour les enfants" et induisent des conséquences importantes dans les choix d'orientation. Les filles sont, dès le plus jeune âge, persuadées qu'elles sont "meilleures" pour s'occuper des enfants (64% des filles de 7 à 12 ans le pensent, contre 2% des garçons) ou pour cuisiner (63% contre 3%), pointent les auteurs de cette campagne. Et elles sont le plus souvent exclues des jeux d'aventure, de découverte et de création. Aujourd'hui, les filles sont à 55% en terminale scientifique mais seulement entre 15 et 20% dans les écoles d'ingénieurs. "Les représentations s'impriment dès le plus jeune âge et les enseignes portent aujourd'hui une vraie responsabilité".

"Dis-moi à quoi tu joues, je ne te dirai pas qui tu es"

Pour en avoir le coeur net, le mieux est encore de demander l'avis d'un psy. Or, sur le net, vous trouverez très facilement un psychologue pour vous éclairer. C'est un métier qui se vend bien par les temps qui courent. Alors, voici quelques conseils trouvés sur le site magicmaman, entre parenthèses le nom de ce site est sexiste comme beaucoup de magazines qui ciblent le genre masculin ou féminin. Enfin, vous lirez le lien si le coeur vous en dit, mais nous pouvons retenir que « peu importe à quoi l’enfant joue, l’essentiel c’est qu’il joue ! ». Ou encore, que "chaque enfant joue à ce qu’il veut, et manipuler des jouets du sexe opposé n'est pas prédictif. Non, un petit garçon qui joue aux poupées ne sera pas homosexuel".

Et une petite fille qui joue avec une clé anglaise ne deviendra pas forcément mécanicienne.