Stigmatisation des chômeurs : Macron pire que Sarkozy

@C BARRATIER

Ceux qui cherchent, qui n’attendant pas que le boulot vienne sous leur fenêtre, qui sont prêts à déménager pour travailler



C’est ballot comme commentaire ça !

Et avec quel argent on déménage quand on est chômeur ? Et quand on sait que dans 95% des cas, ce qu’un chômeur retrouve c’est un CDD court et rien d’autre ? Comment louer un appart sans 3 fiches de salaires et un CDI ? Ou encore comment vendre sa maison invendable (car dans une zone sinistrée) pour en racheter une plus chère ailleurs où il y a du boulot ? Et le conjoint, il quitte son boulot aussi (sinon, il faut entretenir 2 logements) ?

Réfléchissez deux secondes avant de sortir vos conneries (désolée pour le mot un peu fort, mais je n’en vois pas d’autre).