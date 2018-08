Stimuler l’entreprenariat féminin pour soutenir la transformation saoudienne

Depuis son arrivée au pouvoir, le prince héritier, Mohammed Ben Salmane, s’active à moderniser son pays et à transformer son économie. L’une des pierres angulaires de son action est l’encouragement de la participation des femmes à la vie publique. Après le droit de conduire, de se rendre dans les stades ou de se présenter aux élections municipales, les femmes saoudiennes peuvent désormais jouir du droit de créer leur entreprise. sans demander l’autorisation de leur tuteur.

Des mesures symboles d’intégration des femmes dans la société

Annoncée le 18 février 2018 par le ministère du commerce du royaume, cette autorisation s’inscrit dans un objectif plus large d’une relative émancipation des femmes. Le royaume affiche ainsi l’ambition de faire passer le pourcentage de femmes qui travaillent de 22% à plus de 30% d'ici 2030. A date, le taux de chômage féminin est près de trois fois supérieur à celui de la population active, avec un chiffre qui s’établit respectivement à 33% pour les Saoudiennes et 12% pour la population active.

Cette évolution est une nécessité alors que les Saoudiennes revendiquent le fait de prendre une place plus importante au sein de la sphère économique. Cela s’est traduit de façon objective : le 12 février 2018, le service saoudien des passeports a déclaré avoir reçu 107.000 candidatures de femmes pour 140 postes vacants dans les aéroports et aux postes frontaliers.

Dans les faits, cette autorisation va également permettre aux Saoudiennes, qui étaient jusqu'ici tenues de présenter une preuve de permission d'un tuteur masculin, habituellement l'époux, le père ou le frère, de pouvoir engager des procédures administratives librement. Dans un pays où la voix d’une femme compte toujours moins que celle d’un homme, cela ouvre la voie à des avancées sur la place des femmes dans la société.

Une émancipation qui demeure encore trop limitée

Le gouvernement ne s’en est pas caché, l’autorisation pour les femmes de créer une entreprise vise avant tout à stimuler l’activité économique du pays. Les femmes représentent 42 % de la population et une grande partie d’entre elles évoluent hors de la sphère économique. Avec la situation actuelle liée notamment à la dépendance au pétrole, le royaume ne peut pas se passer de leur contribution à l’activité du pays et a besoin que les femmes soient plus nombreuses à travailler pour soutenir les projets de transformation et de modernisation du pays, lancés dans le cadre du programme « Vision 2030 ».Mohammed Ben Salmane a promis un pays "modéré et tolérant", en rupture avec le wahhabisme, cette vision rigoriste de l'islam qui a nui jusqu'ici à son image en Occident. Pour autant, les Saoudiennes sont encore confrontées à de nombreuses restrictions. Ainsi, en vertu du système de la tutelle masculine, elles doivent notamment obtenir la permission d'un homme de leur famille pour leurs études, ainsi que leurs voyages à l’étranger.

Même si cela est dû en grande partie à des nécessités économiques, l’amélioration de la situation des femmes est indéniable. En témoigne notamment les nombreux droits qui leurs ont été accordés ces dernières années. Pour autant, ces évolutions doivent être poursuivies si elles souhaitent ne pas s’apparenter à des transformations de façade et avoir un réel impact sur la situation du pays. Aussi, si cette nouvelle liberté entrepreneuriale à elle seule ne fera pas du royaume saoudien une « start-up nation », elle devrait servir les deux objectifs affichés par le gouvernement : réduire le chômage des femmes et stimuler l’activité du pays.