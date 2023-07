STOP à l’âgisme - Les vieux provoquent moins d’accidents de la route que les jeunes !

Si le Code de la route ne prévoit ni certificat médical ni examen de contrôle de la conduite automobile pour les chauffeurs vétustes, par contre, le vieux serpent de mer sur la dangerosité des personnes âgées au volant refait surface en période journalistique creuse. Victime d'un âgisme crétin, le vieux peut avoir l'impression de survivre dans une société qui ne supporte plus les conducteurs d'un âge avancé. Les vioques, souvent comparés injustement à des serials killers de l'asphalte.

Qu'un chauffeur âgé provoque un accident grave, et il se voit aussitôt cloué au pilori en Une des médias. Comme dans le passé était clouée sur les portes l'innocente chouette Effraie, censée porter le mauvais œil. Circonstance aggravante par rapport à un chauffard plus jeune qui provoquerait le même accident, son âge ! Rendez-vous compte, une personne âgée, véritable fléau identifié sur la route, peut rouler alors qu'elle est souvent handicapée par des rhumatismes ou de l'hypertension artérielle, voire du diabète. Qu'en plus, elle porte des lunettes, donc voit mal, qu'elle entend moins bien les coups de klaxon des autres usagers de la route, mécontents et surpris par sa conduite erratique. En plus, ce danger public se trouve fréquemment sous l'emprise de médicaments, comme un jeune peut l'être de la coke ou du H.

C'est hélas vrai, l'âge venant, la vue se dégrade, les réflexes diminuent. Pour autant, les statistiques font état d’une surreprésentation des 18-35 ans lors des accidents mortels. Bien sûr, les causes ne sont pas les mêmes, on peu parler d'inexpérience des jeunes, parfois également d'une trop grande confiance en soi. Les jeunes hommes auraient la fâcheuse tendance de se prendre pour des pilotes de course. Pour rappel, en 2022, les principales causes d'accidents mortels sont la vitesse (19 %), l'inattention (17 %) et l'alcool (15 %). La différence entre papy qui consomme plus que son véhicule et un plus jeune conducteur défoncé est assez révélatrice de l'évolution de la sagesse en fonction de l'âge. Le vieil éméché saura s'arrêter à temps sur le bord de la route pour dormir un peu, le temps de retrouver la limite réglementaire d'alcool par litre de sang.

Que peut souhaiter de mieux un vieux aux plus jeunes, si ce n'est devenir aussi vieux que lui...

Selon un article sur le site "Les Numériques", "lors d’un accident incluant une personne de plus de 75 ans, cette dernière est présumée responsable dans 82 % des cas". Pourtant, d'après la sécurité routière, les jeunes ont plus d'accidents que mamy et son chien. Alors, il faudrait savoir ! Ne fait-on pas dire aux chiffres ce que l'on veut pour expulser de leur chère auto les dinosaures de l'époque des 2CV, 4L ou encore R12 ?

Quoi de plus dramatique qu'un appel téléphonique qui vous apprend la mort d'un proche dans un accident de la route, la nouvelle de la catastrophe est tellement brutale et inattendue. Tant de gens ont vécu ce drame de perdre un être cher qui a perdu la vie bien trop tôt.

Alors, certes, être responsable, c'est aussi pour les autorités s'interroger sur la capacité à tenir un volant d'un conducteur d'un âge certain. Pourquoi ne pas regarder vers d'autres pays qui imposent une évaluation médicale d'aptitude à la conduite.

Pour autant, faudra-t-il toujours en arriver à l'obligation. Alors, qu'avec un peu de bon sens et surtout en tenant compte de l'avis du médecin de famille, le retraité devrait comprendre que le temps est venu pour lui de se passer de cette liberté qu'apporte un véhicule automobile, pour des raisons évidentes de sécurité. Et puis, ni âgisme ni jeunisme, le conflit des générations macadam n'aura pas lieu, même si parfois, sur la route, quelques quolibets fusent affectueusement en direction des tempes grises. Au contraire, le fils ou la fille peuvent faire remarquer au père, que lorsqu'il prend le volant de son auto pour aller faire ses courses, c'est quand même un peu panique sur la ville.

Comment remplacer l'indispensable voiture pour les gens qui n'ont pas vraiment d'autres solutions pour se déplacer ? Alors, assez du sempiternel marronnier qui veut faire marron les vieux, ça commence réellement à bien faire. Le jour où l'égalité devant les moyens de transport sera réalisée, les anciens arrêteront de conduire d'eux-mêmes.