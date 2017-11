Le Professeur Norman G. Finkelstein a subi une injustice flagrante et reste gravement menacé à ce jour.



Pourquoi ? Parce qu’il a encore une fois confronté – et publiquement dénoncé – certaines personnes puissantes qui s’attaquent aux faibles et aux vulnérables.



Pour avoir œuvré pour une paix juste au Proche-Orient, Norman Finkelstein a perdu son poste universitaire.



Aujourd’hui, pour avoir défendu un ancien étudiant en détresse, il a subi des violences policières et risque jusqu’à deux ans de prison du fait d’accusations fallacieuses.



Nous, signataires de cette pétition, cherchons à protéger de cette peine injustifiée cet homme de grand courage et de la plus haute intégrité.



Bien qu’il se batte pour la vérité et la justice dans une arène différente cette fois-ci, nous sommes là pour le soutenir.



Ayant été témoin de l’injustice flagrante dont a été victime le Docteur Rudolph Baldeo du fait de deux avocats sans scrupules, Norman Finkelstein a entrepris d’exposer publiquement les tactiques qu’ils ont utilisées pour terroriser, rabaisser, calomnier, ruiner et dépouiller son ami.



Cette parodie de justice a eu lieu à Long Island.



Il n’a pas fallu longtemps avant que la police de Long Island manifestement aux ordres s’en prenne à Norman Finkelstein – à Brooklyn même, où il vit.



Sans aucune justification, ils l’ont enlevé de son appartement en pleine nuit, l’ont brutalisé et l’ont jeté en prison à deux reprises, afin de l’intimider et de le faire taire.



Norman Finkelstein est actuellement en liberté sous caution, mais il doit comparaitre à nouveau devant la justice pénale le vendredi 3 novembre 2017.Si ces avocats sans scrupules (et au bras long) parviennent à leurs fins, il sera à tout le moins emprisonné sur la base d’accusations mensongères forgées de toutes pièces de « harcèlement aggravé », alors qu’il n’a fait qu’exercer son droit constitutionnel de dénonciation sur Internet et distribuer des tracts durant une matinée.La réalité est que Norman Finkelstein a été soumis à des violences policières et menacé d’une longue peine de prison pour une seule chose : il a eu l’audace d’exposer au monde entier les procédés indignes de deux avocats de New York, Michael Chetkof et Allyson Burger.Norman Finkelstein, un intellectuel de renommée mondiale, a consacré toute sa vie adulte à rendre le monde meilleur – voyez par exemple les félicitations et éloges qu’a reçu son ouvrage magistral intitulé, aux presses de l’Université de Californie.Le Dr Baldeo a consacré sa vie à soigner son prochain. Il est devenu un pédiatre aux États-Unis et a fait du bénévolat dans de nombreuses missions humanitaires à travers le monde, notamment en Palestine.« La différence entre vous et moi », a un jour asséné le Dr. Baldeo aux deux avocats-vautours qui s’en prennent à lui, « c’est que je sauve des vies, alors que vous les détruisez. »Quant à Norman Finkelstein, il a déclaré : « J’ai déjà passé deux nuits très désagréables en prison et menotté à cause de ces avocats-rapaces. Je suis sceptique quant à ma capacité à supporter une longue peine de prison. Je suis trop âgé (64 ans), trop fatigué, et l’environnement d'une prison me sera trop étranger. Mais je n’arrêtais pas de me dire : ‘Si mon mère et ma mère ont pu passer cinq ans dans les camps d’Hitler, j’espère pouvoir survivre à cette prison merdique de Long Island.’ »Alors que Finkelstein et le Dr Baldeo méritent notre admiration pour leurs services rendus à l’humanité, les avocats qui veulent pervertir le cours de la justice – et s’enrichir sur le dos de leurs victimes – ne méritent que notre mépris.Les premiers signataires de cette pétition sont : Silvia CATTORI, Olivia ZEMOR, Bruno GUIGUE, Paul LARUDEE, Denis RANCOURT, Charles GLASS, Sara ROY, Mihalis YANNAKAKIS, Alice WALKER, Khaled ABOU EL FADL & Grace SONG, Lee SWANSON, Alfred DE ZAYAS et Mouin RABBANI.Signez la pétition ici : https://www.change.org/p/janet-difiore-chief-judge-of-the-state-of-new-york-norman-g-finkelstein-must-walk-free