Stretch Working : la vérité sur le temps de travail effectif en France

J’aimerais vous raconter l’histoire d’une souffrance si terrible que personne, jusqu’à présent, n’a véritablement réussi à nommer (du moins, pas à ma connaissance). Dans cet article, je vais lever le voile sur un tabou très français dont personne n’ose jamais vraiment parler.

Bien entendu, vous pourrez régulièrement entendre parler dans les médias de temps de travail, de temps de travail effectif ou bien de productivité.

En revanche, nous n'entendons jamais parler de ces personnes qui parfois, n'ont tout simplement pas TOUJOURS envie de travailler. (et ce n'est pas forcément la personne qui est en cause)

Malgré toute leur bonne volonté, ces personnes ne peuvent pas faire autrement qu'utiliser des techniques subtiles destinées à faire passer le temps plus vite au travail. Dans quel but ?

Enormément de personnes pratiquent le Stretch Working en France : cela signifie qu'il y a un problème grave dans notre societé moderne. Le temps est une denrée pourtant si rare...

Nous allons tenter de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés-là...

Tout cela dans le but de soutenir toutes les personnes qui souffrent énormément à cause de ce modèle complètement obsolète qui est appelé “salariat”.

Qu’est-ce que le Stretch Working ?

Ressenti comme une honte par certains, vécu comme une véritable souffrance pour d’autres ou pris avec beaucoup d’humour par les personnes les plus solides mentalement, le Stretch Working est une réalité indiscutable du monde du travail en France et certainement, dans bon nombre de pays occidentaux comme par exemple les États-Unis.

Pour information, n'ayant pas pu trouver de nom à ce phénomène, j'ai personnellement décidé de le nommer ainsi.

Pour les salariés, le Stretch Working consiste en fait à élaborer des stratégies et à trouver des techniques qui permettent de raccourcir artificiellement la durée du temps de travail effectif.

Plus simplement, cela signifie que pour une raison ou pour une autre, le salarié ne peut pas faire autrement que de faire passer le temps plus vite par un autre biais que celui d’effectuer les tâches pour lesquelles il a été employé au départ.

La technique qui illustre très bien ce phénomène de société est la technique des toilettes. Cette technique consiste à rester plus longtemps aux toilettes que nécessaire pour grappiller un peu plus de temps.

Nous verrons d’autres exemples encore plus croustillants un peu plus loin dans cet article.

Certaines personnes arrivent à contourner astucieusement le système légal en place tandis que pour d’autres, les techniques employées sont beaucoup moins subtiles.

Dans tous les cas, une question cruciale se pose à ce stade : pourquoi les salariés ont-ils besoin de recourir au Stretch Working ?

Cette question en amène d’autres tout aussi importantes :

Est-ce un problème de fainéantise ?

Est-ce un problème de management ?

Est-ce un problème de motivation ?

Est-ce les trois ?

La réalité est bien plus complexe et que cela. Pour tenter de comprendre pourquoi les français pratiquent le Stretch Working, il faut aborder le sujet en profondeur.

La fainéantise, le management ou la “motivation” ne suffisent pas à expliquer de manière convaincante le pourquoi du recours au Stretch Working. (vous allez comprendre pourquoi en lisant la suite)

Savez-vous que les salariés passent moins de 40% de leur temps de travail à travailler ? (source) Savez-vous également que les salariés passent, en moyenne, d'une heure et demie à trois heures à faire autre chose que ce pour quoi ils sont rétribués ? (source)

Ces chiffres absolument effarants nous prouvent qu’il y a effectivement un gros problème de productivité dans le salariat qui d’ailleurs, touche apparemment davantage les employés de bureau.

Si nous remontons à la source du problème et que nous acceptons ce postulat de départ : il ne s'agit pas d’un problème de management, de fainéantise ou autre du même genre, il se pourrait bien que le problème soit avant tout structurel...

Le salariat, un modèle dépassé, obsolète et complètement inadapté

Pour commencer, voici la définition du salariat : “Le salariat est une relation économique et sociale entre un travailleur et un employeur, où le travailleur vend sa force de travail dans le cadre d'un contrat de travail formel ou informel. En échange de son salaire, les produits du travail réalisés par l'employé demeurent la propriété de l'employeur.”

Ensuite, Eric Schmidt a dit ceci : "La technologie évolue plus vite que les gouvernements, alors ne légiférez pas avant d'en comprendre toutes les conséquences."

Malgré la mutation, la transformation et l’évolution infernale que subit actuellement la société, le système éducatif et la façon d’organiser le travail n’a pas changé depuis des décennies !

La vérité, c’est que le salariat tel qu’il est maintenant pratiqué depuis des dizaines d’années est totalement inadapté à l’équilibre de vie dont l'être humain à besoin pour vivre normalement. (dans le travail de bureau)

En quête de sens au travail

Alicia, elle qui vit dans la forêt depuis deux ans, prend plaisir à investir beaucoup de son temps dans son projet d'habitat autonome car ce projet à du sens, de l’intérêt et de l'utilité.

Mais comment avoir envie de passer son temps enfermé dans un bureau froid, impersonnel et rempli de personnes dans le déni arborant en permanence un sourire commercial qui attendent avec peine la fin de leur journée ? (si toutefois ils peuvent partir à l'heure)

Lorsqu’il fallait reconstruire la France après la seconde guerre mondiale, il était tout à fait compréhensible et raisonnable d’investir beaucoup de son temps dans cette tâche utile et chargée de sens qui bénéficiait alors à tous. (même si c'était très dur...)

En revanche, dans une époque où nous produisons bien plus de choses que ce qui est vraiment nécessaire, il est de notre devoir de citoyen de remettre enfin en question le salariat, cette machine à créer de la souffrance.

Pourquoi les fonctionnaires ont-ils mauvaise réputation ? Pourquoi nous remettons souvent en questions les salaires des membres du gouvernement ? Pourquoi les citoyens désirent-ils un revenu universel ? Quand est-ce que les puissants de ce monde vont enfin se décider à mettre définitivement ce modèle obsolète (salariat) au placard ?

En plus de créer beaucoup de souffrance, il s'avère être un nid à inégalités.

Des inégalités flagrantes et tragi-comiques

En voici un exemple simple que vous pouvez constater assez facilement dans le monde du travail : Lucie est une jeune cadre dynamique qui touche 5000 euros net par mois. Elle a fait de longues études pour en arriver là. Elle est chargé du webmarketing pour une grosse entreprise. Son travail consiste à réfléchir aux tâches que les subalternes doivent effectuer.

Julien quant à lui est un geek millénial qui bosse dans une startup. Il n’a aucun diplôme mais il est objectivement 10 fois plus compétent que Lucie. Faute de budget, startup oblige, il ne touche que le smic. Pourtant, l’intitulé du poste de Julien est le même que celui de Lucie. Julien fait un peu de tout et est trop occupé par le travail opérationnel à effectuer pour songer à élaborer des stratégies. (comme Lucie) Un même métier et pourtant, deux mondes complètement différents.

Cette déconnexion avec la réalité est effrayante.

Un monde du travail juste serait un monde du travail dans lequel les salariés seraient rémunérés selon leurs compétences, un point c'est tout.

Là où je veux en venir, c'est que dans un monde du travail dans lequel des gens sous-payés sont plus compétents et plus effiaces que ceux qui sont payés 3 fois plus et qui sont bien moins compétents, il faut impérativement s'interroger sur la notion de productivité et pourquoi pas remettre en cause la défaillance du système. (inutile de parler de la fuite des cerveaux en France)

En d'autres termes, force est de constater que le salariat est un gâchis monstrueux pour la société moderne.

Si le travail était mieux organisé, nous pourrions accomplir tellement plus et éviter tant de souffrances... Ce genre d'injustice sociale se retrouve très souvent dans les métiers du secteur tertiaire et ne cesse de gagner du terrain.

Le but de cet exemple n’est pas de juger Lucie ou Julien mais de poser les bases d’un raisonnement logique qui va vous permettre de comprendre quelle est la source du problème du Stretch Working.

Le Stretch Working : les origines du mal…

L’OMS (Organisation mondiale pour la Santé) estime que les troubles dépressifs représentent le 1er facteur de morbidité et d’incapacité sur le plan mondial (communiqué de mars 2017). Ainsi, on compte plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrant de dépression soit une augmentation de plus de 18 % de 2005 à 2015. (source)

D'après une étude du cabinet Stimulus, 24 % des salariés français se disent en « état d'hyperstress », c'est-à-dire à un niveau dangereux pour leur santé. (source)

Vous avez dit bore-out ? « Pas dans mon équipe ! » C’est ce qu’ont déclaré un quart des managers interrogés lors de la dernière étude Robert Half, publiée en mars 2018 pour avis sur l’ennui des salariés au travail*. Une idée très certainement biaisée, lorsque l’on sait qu’au moins 30% des salariés s’ennuient au bureau**. (source)

Ces quelques chiffres nous alertent quant à l’urgence de la situation. Le constat est alarmant.

En nous intéressant au Stretch Working, nous soulevons un problème bien plus grave que de la simple et prétendue "fainéantise".

La fainéantise ne concerne donc qu’une très faible partie de la population.

Le management peut expliquer le problème en grande partie, mais pas forcément son origine. Les origines du mal du Stretch Working sont en réalité très faciles à expliquer.

Le Stretch Working fait peur et les patrons s’enferment dans un profond déni… Pourquoi de plus en plus de salariés sont obligés de recourir à des stratégies pour que le temps au travail passe plus vite ?

Pourquoi n’effectuent-ils tout simplement pas leurs tâches afin que le temps passe "normalement" ?

La vérité, c’est que le salariat est une prison dans laquelle vous avez l’obligation légale de travailler. Le problème, c’est que nous ne sommes pas des robots et que cette organisation du travail nous place face à une cruelle impossibilité.

Nous sommes des êtres humains

Parfois, les êtres humains n’ont pas envie de travailler. Certains jours, les êtres humains ne sont pas motivés par leurs tâches.

A une certaine heure de la journée, il arrive qu’un être humain ne soit pas en mesure faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire.

Le code du travail n’a pas été pensé pour des êtres humains mais pour des machines qui sur le papier, doivent êtres capables d’être opérationnelles pendant des heures et ce, peu importe les circonstances.

L'organisation actuelle du travail n'est autre que de l'esclavagisme dissimulé.

La pression sociale à simplement pris le relais sur le fouet. N’envisagez même pas comme "solution" : les arrêts maladie, les congés payés, les congés sans solde ou autre car ce ne sont que des vulgaires fausses solutions qui ne font que retarder l'échéance...

La honte, la culpabilité et la pression sociale dissuadent les salariés de parler de cette non envie de travailler.

Etant donné qu’un salarié n’a pas le droit de dire ou de penser “je n’ai pas envie de travailler” et qu’un arrêt maladie est honteux, quel recours lui reste-il pour empêcher sa non envie de dégrader gravement sa santé mentale ?

Selon une étude, 23% des salariés du privé décident de travailler malgré un arrêt de travail. (source)

Il ne lui reste alors plus que le Stretch Working… Le “temps de travail élastique” n’est autre que la manifestation du symptôme d’un grave problème qui gangrène la société un peu plus chaque jour.

Le Stretch Working n'est autre qu'un mécanisme de survie qui préserve la santé mentale des salariés...

Exemples et anecdotes croustillantes sur le Stretch Working

Exemple #1

Michel est vendeur conseil chez un opérateur de télécommunications français très connu. Son temps de travail effectif est de 8h par jour. Dans la vente, 8h, c’est très long et dans un contexte moderne, le rythme de travail n’est pas adapté à ce qu'un être humain peut supporter. C’est pourquoi il utilise le Stretch Working. Sa technique préférée consiste à gagner du temps en prenant un (long) petit café d’en face de la boutique dans laquelle il travail.

Exemple #2

Sylvie est fonctionnaire. Elle trouve le temps au travail très long. Des tâches lui sont certes attribuées mais dans un rythme fortement saccadé. A force d'alterner entre une charge de travail normale et des périodes creuses, elle n’a pas d’autres choix que de recourir au Stretch Working pour tenir. Sa technique ? Passer plus de temps que nécessaire pour accomplir une tâche donnée. La tâche pourrait être réalisée en 10 minutes mais avec le Stretch Working, cela lui prend une journée de travail pour la réaliser.

Exemple #3

Farid est conseiller téléphonique et il pratique un Stretch Working de haut niveau. Pour tenter de survivre dans un métier aliénant au possible, il fait semblant de passer des coups de fil pour paraître occupé, faute d’envie. Plus encore, pour trouver une alternative à ce job dont tout le monde pourrait se passer, il profite parfois de son temps de travail pour développer sa micro-entreprise.

Exemple #4

Damien est développeur. Comme beaucoup de développeurs qui ont choisi ce domaine surtout parce qu'il paye bien, le code ne le passionne pas vraiment. A tel point que Damien a révélé ne vraiment travailler que 1h dans la journée au lieu des 8h exigées. Il pratique la méthode élastique pour allonger ses missions au maximum.

Les techniques de Stretch Working les plus pratiquées en France

Sans plus attendre, voici la liste non exhaustive des différentes techniques de Stretch Working qui sont pratiquées tous les jours par beaucoup de salariés français pour tenter de survivre dans un milieu hostile :

Passer plus de temps que nécessaire aux toilettes

Allonger considérablement les temps de pauses

Faire semblant de travailler

Faire durer une tâche donnée bien plus que nécessaire

Faire semblant de ne pas comprendre ce qui est demandé par mail pour reporter la tâche

Renvoyer la balle (une tâche) à un collègue en prétextant que la tâche lui revient

Travestir la tâche en faisant croire qu’elle est plus complexe qu’elle ne l’est pour y passer plus de temps

Faire croire que l’on est super occupé ou débordé alors qu’il n’en est rien pour être tranquille

Passer beaucoup trop de temps en réunion inutiles

Discuter avec ses collègues plus longtemps que ce qui est toléré

Passer du temps non nécessaire au téléphone

Surfer sur le web, aller sur des forums, visionner des vidéos sur YouTube

Ect…

Je ne connais pas toutes les techniques de Stretch Working qui existent mais il est fort probable qu'il en existe bien d’autres.

La créativité de l’être humain est sans limites et pour préserver sa santé mentale, il est capables de mettre en place des stratégies de Stretch Working d’une grande subtilité.

Dommage que tout ce potentiel créatif soit systématiquement gâché par le carcan des horaires, des obligations et tant d'autres contraintes ridicules.

Le Stretch Working, en conclusion

Ce qu’il faut retenir de cette pratique, c’est qu’elle exprime une souffrance qui est incapable d’être nommée, d’être racontée ou même d’être acceptée car après tout, comme tout le monde ne cesse de le répéter : “je n’ai pas le choix, je suis obligé de travailler” tel un automate programmé uniquement pour remplir cette fonction depuis toujours.

Etant donné que la façon d’organiser le travail n’est jamais remise en question et que rien ne change depuis le début de l’ère industrielle, nous nous retrouvons dans une situation aberrante dans laquelle il est bien vu de passer sa vie au travail alors que les technologies actuelles nous permettent très facilement de nous en passer.

Ce qui nous amène à cette effroyable conclusion : nous travaillons bien plus que nous ne pouvons le supporter aussi bien philosophiquement que psychologiquement parlant. (la dégradation de la santé mentale au travail le prouve) La perte de sens, les nombreuses inégalités et l’organisation chaotique du travail créent une si grande souffrance que de la même manière qu’au bagne, les salariés travaillent parfois jusqu’à la mort...