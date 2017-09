STX France est officiellement italien

STX FRANCE est italien

Toutes les personnes ayant suivi les faits attendaient avec une certaine curiosité la date buttoir du 27 septembre pour connaître l'issue du dossier STX. Lors du 34ème sommet franco-italien organisé aujourd'hui à Lyon, nous avons appris la teneur de la finalité de l'accord trouvé entre STX France et Fincantieri. Les forces de l'ordre avaient commencé les préparatifs afin que l'arrivée du Président Macron se déroule dans les meilleures conditions en évacuant certaines individus visiblement indésirables. En effet, « les prostituées africaines situées le long du terrain réservé aux forains et au cirque ont été interpellées ce mardi matin » ainsi que « des migrants, présents depuis des mois à proximité du musée des Confluences », ont été déplacé en prévision de la rencontre entre le Président Macron et Paolo Gentiloni, le président du conseil des ministre de la République italienne. Deux sujets importants seront évoqués comme ceux de la ligne de train reliant Lyon à Turin et la composition de l'actionnariat de STX France.

Vous trouverez un rappel des faits sur ce lien pour ceux qui auraient manqué l'essentiel des tractations entre STX France et Fincantieri. Cet article a été documenté par des communiqués de presse provenant de Fincantieri et STX France ainsi que du Gouvernement français, il ne s'agissait donc aucunement de spéculations.

Tout d'abord un petit tour d'horizon de la rumeur à l'approche de la fin des négociations avec les dernières informations circulant dans les médias, et qui soulignent que la France n'est plus contre l'idée de laisser Fincantieri avec 51% des parts au sein de STX France. Une situation déjà tolérée par la France alors que les chantiers de l'atlantique étaient sous pavillon coréen mais que refuse aujourd'hui la France avec les italiens. Le 7 mai, à l'arrivée d'Emmanuel Macron au poste de Président de la République, un accord de principe avait été trouvé au mois d'avril entre STX France et Fincantieri, puis signé le 19 mai. Mais lors du déplacement du Président Macron à Saint-Nazaire, le 31 mai, il a étonné tous les observateurs en déclarant que la France souhaitait renégocier l'accord initial. Pire encore, le 27 juillet, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire annonçait la nationalisation des chantiers de l'atlantique tant que l'accord entre la France et l'Italie ne serait pas renégocié afin d'atteindre la parité 50-50.

Finalement, la solution prévue accorde 51% à Fincantieri sous la forme suivante : 50% des parts plus 1% du capital prêté par l’État français pendant douze ans. Une porte de sortie a été prévue avec une prise de contrôle totale des chantiers de l'atlantique par l’État français si Fincantieri ne respecte pas ses engagements. Les prises de position du Président Macron n'auront donc été que rodomontades et pantalonnades.

Les rebondissements entre STX France et Fincantieri, et la fermeté italienne dans ce dossier, ne sont peut-être qu'une réponse au conflit opposant VIVENDI et Telecom Italia, qui se trouve actuellement en grande difficulté financière.

L'industrie française a-t-elle encore un avenir après les ventes à l'étranger de Alstom, Alcatel-Lucent, SFR, Numergy, Lafarge, Technip, Arc International, ClubMed ou encore Nexter ? Avec toujours la même rhétorique évoquant le fameux mythe de l’Airbus afin de construire « un Airbus des rails, un Airbus des blindés, un Airbus des télécommunications, un Airbus des matériaux de construction, un Airbus de l'énergie ».

