Substituer les braves gens à la bonne compagnie

Les démocraties cèdent le pas aux autocraties à cause d’un défaut structurel : ‘à la démocratie basée sur l’élection par une masse incompétente, on substitue la nomination par une petite minorité corrompue.1’ Comment sortir de ce dilemme ?

Lors de la révolution de 1789, il se créa deux types de citoyens pour remplacer les structures monarchiques précédentes. Les actifs alphabétisés qui payaient des impôts équivalant à au moins 3 jours de salaire d'ouvrier avaient le droit de vote. Les autres, les citoyens passifs, étaient en général analphabètes, comme la très grande majorité de la population, n’avaient pas le droit de participer aux votations. Malgré des corrections superficielles, cette dichotomie ne fut jamais véritablement abolie et une classe que l’on peut qualifier de bourgeoise eut toujours pour objectif de penser et de diriger à la place des autres. « Le bourgeois croit qu'il est dans le même rapport avec le prolétaire que l'âme avec le corps.2 » Si une quelconque âme avait animé les gouvernants, le mal aurait été moindre, elle eut tôt fait de se transformer en esprit de rapine en transformant la chair en verbe.

La parole ne servit plus principalement pas à expliquer, mais à dominer, pour soumettre ceux qui ne possèdent pas au même degré ce génie de rouerie. Ceux qui ne savent pas ou mal exprimer leur souffrance sont condamnés à rester assujettis à ceux qui délaient leurs intérêts dans un verbiage de convenance. Le problème ‘du Politique’, peut-être le seul, c’est de leur donner la parole autrement que par des vociférations. Chacun est parfaitement apte à déterminer si son vécu se dégrade ou s’améliore, pour ressentir des injustices, il ne manque qu’une structure pour le rendre public donc légitime. Elle n’existe pas ! Un processus du même ordre que celui mis en place lors de la période révolutionnaire s’est mis en place de nos jours : les fortunés votent, les autres s’abstiennent. L’abstention aux élections européennes était de 40% en 1979, elle a atteint 60% trente ans plus tard. Aux élections régionales, elle atteignit un sommet : 66,72%.

Cet état de fait conforte les possédants qui prétendaient depuis toujours que les classes populaires devaient se contenter de les nourrir sans rechigner. Il est vrai que les plus brillants rhéteurs ne se retrouvent que rarement au fond d’une mine ou sur un chantier, mais tous, même les plus humbles, surtout les plus humbles, souffrent des injustices même s’ils n’ont pas les mots nécessaires pour l’exprimer. Les lettrés devraient avoir ce rôle pour convertir un vécu douloureux en phrases rassembleuses, ils ne l’assument pas ou rarement.

Un individu se présente devant les électeurs avec un programme, c’est à dire une liste de proposition conforme à une idéologie, de nos jours des promesses aux diverses fractions de la société suffisamment nombreuses dans son esprit pour être majoritaires. S’il est assez habile, il sera effectivement élu. Est-ce la bonne façon d’agir pour obtenir le plus apte à la fonction ?Les scientifiques, individuellement et collectivement, utilisent une toute autre méthode pour comprendre, innover et créer un nouveau réel ?

Richard Feynman (1918-1988), est l’un des physiciens théoriciens les plus influents de la seconde moitié du XXe , célèbre en particulier pour avoir écrit des livres de mécanique quantique à la fois simples et scientifiquement corrects, il déclare : « En général, on utilise le processus suivant pour chercher une nouvelle loi. On commence par deviner. Puis on calcule les conséquences de notre conjecture. »

En d’autres termes, même dans le plus aride des domaines théoriques, un cheminement inductif est un germe de beaucoup des découvertes. Les chimistes quant à eux sont conscients de l’importance essentielle de l’approche empirique : « S’il est vrai qu’un physicien est incapable de s’y retrouver dans un raisonnement vague qui constitue à la fois une promesse de compréhension future et un résumé de résultats déjà obtenus, il n’en va certainement pas de même pour un chimiste.3 »

Cette démarche est-elle applicable à la politique ? Peut-elle permettre d’offrir des perspectives à une collectivité ?

La collectivité scientifique est honnête, souvent individuellement et toujours en tant que communauté. Ses travaux qui déterminent le futur sont analysées et vérifiées dans le moindre détail par tous ceux-ci qui sont compétents pour le faire. Cependant, il n’existe jamais d’avis de la communauté scientifique en tant que telle. La communauté scientifique est faite d’individus qui ne se subdivisent pas (ou rarement) en clans clamant une ‘opinion’. Les scientifiques s’expriment toujours à titre personnel et non pas comme représentant d’une faction (si l’on met de côté quelques sociétés savantes que personne ne considère). L’intelligence ne peut être qu’individuelle, l’agrégation en clans n’est pas destinée à réfléchir mais à dominer.

Deux approches pour prendre une décision ou faire une découverte peuvent être suivies, l’une inductive, l’autre déductive. Ces approches ne sont pas antagonistes, seulement différentes. Les partis politiques ne peuvent que suivre un cheminement déductif. Ils affichent des convictions dans un cadre plus ou moins théorique et proposent un futur forcément radieux à ses militants qui seront le fer de lance d’une majorité s’ils arrivent à convaincre les autres. Convaincre, c’est faire valoir ses idées auprès d’autres considérés comme moins éveillés ou/et moins au courant des faits à traiter. Convaincre constitue l’essentiel des efforts consentis par le personnel politique. L’approche déductive fournit ainsi un moyen de domination permettant la construction de toutes les échelles hiérarchiques envisageables car dominer c’est avoir raison. Le Monde numérique fournit une sorte d’achèvement ultime à la furie déductive ne permettant plus au réel de s’immiscer dans un raisonnement.

Une approche inductive de la politique ne ferait pas perdre à chacun des individus son individualité. Personne ne tenterait de plaquer des préceptes convaincants sur leur vécu. Par contre, il est possible de discuter, d’échange, de s’interpeller si besoin est mais on en tant qu’individu, qu’élément d’un tout, sans s’abriter derrière la force d’un groupe ou d’un courant.

L’objet de discussion, la Politique comme la Science, n’est pas de droite ou de gauche, encore moins capitaliste ou socialiste, elle s’efforce seulement de décrire la réalité présente et tente de fournir pour l’avenir les pistes les plus réalistes pour assurer le bien-être de tous, ce qui peut être nommé le Progrès. Le débat politique devrait donc s’effectuer au sein d’un parti unique au sein duquel chacun n’apporterait que sa propre voix sans avoir à se préoccuper d’aucune espèce de règle collective ni d’aucune contrainte hiérarchique.

Qui peut faire partie d’un éventuel parti unique ?

Une seule condition à remplir, mais elle est absolue, être honnête ! L’Homme honnête se garde de tricher avec les autres ou vis-à-vis de lui-même. Il peut afficher n’importe quelle opinion mais sans rouerie, sans esprit de lucre, sans volonté de domination. L’affirmation d’une volonté de domination conduirait inévitablement au désir de combat plus que d’argumentation. Les votes, lorsqu’ils ont lieu, sont tenus au secret.

Reste à vérifier l’honnêteté des adhérents.

Toute sanction administrative ou pénale conduit irrémédiablement à l’éviction définitive du fautif. Le comportement civique est de plus soumis à l’appréciation de l’ensemble des citoyens via les réseaux sociaux.

Le Parti unique peut présenter des candidats aux élections traditionnelles. Il les désigne en son sein lors de votations tenues là encore dans là encore dans le plus strict anonymat. Aucun programme édité au nom du Parti n’est possible, chacun se présente en son nom en concurrence avec d’autres candidats non issus du Parti unique.

Le système politique proposé fonctionne résolument du ‘cas particulier’ vers une ‘l’ordre général’. Les arguments inductifs sont forts ou faibles plutôt que vrais ou faux. La loi des grands nombres permet aux conclusions non pas d’être plus proches d’une vérité intangible mais voisines de celles qui permettent à l’ensemble de vivre un commun satisfaisant. Le processus inductif n’est pas le seul qui puisse être utilisé, un raisonnement déductif et fortement axiomatique peut corriger des errements.

Le futur n’est pas d’obtenir l’équation finale qui décrira le comportement de chacun. Même pour un simple électron, il n’a pas été possible de décrire dans tous les détails ce qui va lui advient ;

« Chemists had arrived empirically at effective working principles long before the theoretical key to all the problems of chemistry was embodied in the Schrödinger equation of wave mechanics. Even today, the amount of information which the chemist can derive directly from that equation is only a small part of what he knows. L.P. Hammett (1894-1987) »

1 d’après G.-B. Shaw (1856-1950). 2 E. Berl (1892-1976). 3Jean Jacques [1917-2001] Confession d’un chimiste ordinaire 1981).