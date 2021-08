Subventionner ou taxer la voiture hybride ?

Notre maison brûle pour la voiture électrique et nous regardons ailleurs !

Nous regardons ailleurs quand il s'agit de penser aux catastrophiques mines de lithium !

Nous regardons ailleurs quand il s'agit de penser au recyclage des milliards de batteries !

Nous regardons ailleurs quand il s'agit de savoir comment sera produite l'électricité nécessaire !

Nous regardons ailleurs quand il s'agit de penser que les milliards dépensés pour promouvoir l'auto électrique auraient pu servir à combattre la misère sur la terre.

Et voici le summum de l'aberration : avec la voiture hybride.

Savez vous que des subventions sont allouées aux voitures hybrides depuis 2008, les contribuables Français ont financé la Toyota Prius Japonaise jusqu'à 4000 € par voiture. Aujourd'hui encore les voitures hybrides sont subventionnées.

Et, bien, notre "CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT" avait prescrit avec une logique incontestable de taxer les voitures aussi en fonction de leur poids. En effet, chacun sait l'effet du poids sur la consommation, et les véhicules hybrides sont notoirement alourdis par le poids des deux moteurs et par celui des batteries.

"En compensation, renforcer très fortement le malus sur les véhicules polluants et introduire le poids comme un des critères à prendre en compte. Des exemptions pour les familles nombreuses seront à prévoir."

Alors, une voix s'éleva : nous ne pouvons pas taxer un véhicule dont l'acquisition est subventionnée par ailleurs. Il fallait faire donc un choix : soit supprimer la subvention allouée aux voitures hybrides soit renoncer à taxer tous les véhicules en tenant compte du poids.

La logique de la convention citoyenne pour le climat a du s'incliner car l'abandon du soutien à l'achat des véhicules hybrides aurait conduit à ce que les promoteurs de cette subvention fassent repentance de leur erreur depuis 2008 !!!