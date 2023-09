Suicide du jeune Nicolas harcelé à son école : une administration froide et indifférente !

Le rectorat de Versailles est aujourd'hui pointé du doigt par le Ministre de l'Education Gabriel ATTAL pour avoir menacé dans une lettre la famille du jeune Nicolas s'étant suicidé suite au harcèlement scolaire qu'il a subi dans l'indifférence la plus totale. Honte à cette administration dont beaucoup de Français souffrent.

#Suicide du jeune #Nicolas. Une administration froide et indifférente ! Honte au #Rectorat de #Versailles comme le dit le Ministre #Gabriel_ATTAL.

Mais est-ce nouveau ?

Les Français sont des milliers et des milliers à devoir faire face à des réponses administratives dépourvues de toute humanité, dépourvues de tout empathie.

Heureusement, dans une majorité de cas, cette indifférence n'aboutit pas au suicide. Mais on peut déplorer qu'il faille un drame comme le suicide du petit Nicolas mort le 5 septembre, pour mettre en lumière toute la médiocrité de ces administrations qui administrent dans le seul but d'avoir leur tranquillité.

Cette écrasante machine a en effet l'art de sortir de son chapeau des courriers absurdes lorsqu'elle est gênée dans son fonctionnement. La communication est distante dans le meilleur des cas, intimidante, menaçante voire odieuse, dans le pire des cas lorsqu'elle va jusqu'à envisager des plaintes contre vous alors que vous êtes la victime et qu'elle le sait très bien.

Toute puissante et sans état d'âme, elle se pense intouchable lorsqu'elle écrit ces courriers dans le but de faire taire des parents et d'avoir la paix. Désormais celui qui doit reposer en paix nous l'espérons, est le jeune Nicolas dont les appels n'auront jamais été entendus.

Ce scandale comme il y en a tant d'autres, est révélé parce que le gouvernement se préoccupe enfin de ces graves questions de harcèlement scolaire, mais combien de morts avant cette date dans l'anonymat et l'indifférence ?

Voici de quoi faire réfléchir les quelques personnes qui ont rédigé ce courrier. Mais la culpabilité étant souvent un sentiment bien trop accablant pour la conscience, il est fort probable que ces personnes qui ont le sommeil difficile depuis quelques jours, arrivent à se convaincre qu'elles n'ont fait que répondre aux ordres de leur supérieur.

Honte à tous ces chefs d'établissement qui évoqueront le supérieur du supérieur sur lequel on ne mettra jamais la main. Il est en réalité question d'une entité impalpable que l'on appelle #rectorat, et d'hommes et femmes carriéristes qui se soucient peu des dommages collatéraux suscités par leur ambition. Pas de bol pour le pas de vagues cette fois-ci !

