Suite - Allo, le Ministère de la Vérité, l’AFP continue de publier une fausse information

Suite à ma demande du 30 juin dernier à l'AFP d'un rectificatif sur leur article du 29 juin intitulé "Position des Etats-Unis sur la Crimée : Trump laisse planer le doute", et constatant que les médias n'ont apporté aucun rectificatif depuis plus de 10 jours, j'ai envoyé la nouvelle demande ci-dessous à l'AFP.

Bonjour,

je vous ai envoyé le 30 juin dernier, par ce même formulaire de votre site, une demande de rectificatif sur l'article "Position des Etats-Unis sur la Crimée : Trump laisse planer le doute", que l'AFP a publié le 29 juin et qui a été repris par nombre de médias.

Nous sommes le 12 juillet et je constate que les articles des médias ne font pas apparaître de rectificatif sur leur publication.

Aussi, de deux choses l'une, soit vous n'avez pas publié de rectificatif, soit ce sont les médias, qui ont publié votre article du 29 juin, mais qui n'ont pas publié votre rectificatif.

Dans le second cas, je vous remercie de m'envoyer une copie de la publication du rectificatif que vous avez communiqué aux médias.

Dans le premier cas, la situation serait alors très préoccupante.

En effet, cela laisserait à penser que l'AFP, malgré ma demande de rectificatif datant de plus de 10 jours, refuse toujours et délibérément de corriger sa publication d'une fausse information ; qui plus est, fausse information reconnue comme telle depuis plus d’un an.

Aussi, à défaut de réponse de votre part dans les prochains jours et d'une copie de la publication de votre rectificatif sur votre article du 29 juin précité, je serai contraint d'en informer les autorités compétentes.

Pour rappel, je vous joins ci-dessous ma demande de rectificatif envoyé le 30 juin par ce même formulaire de votre site.

Bien cordialement.

Eric GYSSLER

Pour information ou rappel aux lecteurs, ma demande à l’AFP du 30 juin :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/allo-le-ministere-de-la-verite-l-205665