Suite - Appel au Ministre Le Drian à cesser l’escalade dans l’infamie et la forfaiture - NON à l’accueil des « Casques Blancs » en France

Cet article fait suite à celui que j'ai publié sur AgoraVox le 1er août dernier intitulé "Appel au Ministre Le Drian à cesser l'escalade dans l'infamie et la forfaiture - NON à l'accueil des "Casques Blancs" en France." ( Lien en bas de cet article )

L'article reprenait notamment le courrier RAR que j'avais adressé le 30 juillet dernier au Ministre Le Drian au sujet de l'annonce de "l'accueil" en France de "Casques Blancs" et de leurs familles. Mon courrier n'a jamais reçu de réponse.

Pour rappel, des centaines de "Casques Blancs" ont été exfiltrés de Syrie le 22 juillet dernier, via israël, à destination de la Jordanie. Ils devaient, dans les 3 mois, être "accueillis" par d'autres Etats, notamment occidentaux. A ce titre, "La France prendra sa part dans l'accueil des Casques Blancs et leurs familles" nous annonçait le 23 juillet le Ministère des Affaires Etrangères.

Or, presque 4 mois se sont écoulés et depuis silence complet du Ministère des Affaires Etrangères. L'Etat français a-t-il "accueilli" ou non des "Casques Blancs" en France ?

Cette question ainsi que d'autres toutes aussi légitimes, à mon sens, méritent des réponses, c'est la raison pour laquelle j'ai adressé ce nouveau courrier au Ministre Le Drian.

Monsieur le Ministre,

Le 30 juillet dernier, je vous ai adressé un courrier RAR et votre cabinet en a accusé réception le 2 août. Ce courrier avait pour objet l’ingérence illégale française en Syrie et l’accueil annoncé de « Casques Blancs » en France.

A ce jour, je n’ai reçu aucune réponse ni de vous-même ni du cabinet du Ministère dont vous avez la responsabilité.

Cette absence de réponse en dit long sur la réalité de la situation inacceptable et dangereuse dans laquelle la politique de l’Etat français en Syrie a conduit le peuple syrien et le peuple français ; politique dans laquelle, je le réitère, vous portez personnellement une lourde responsabilité et ce depuis 2012.

Dans mon précédent courrier, au regard des informations communiquées lors du point presse de votre Ministère le 23 juillet et notamment « Cette opération prévoit leur réinstallation dans des pays tiers. La France prendra sa part dans l’accueil des Casques blancs et leurs familles », j’écrivais ceci :

« Ce qui signifie en clair que des centaines de « Casques Blancs » et leurs familles - dont la nationalité n’est aucunement spécifiée - ont été exfiltrés de Syrie, via Israël, en Jordanie et que dans les trois mois, ces « Casques Blancs » et leurs familles seront accueillis dans divers pays occidentaux dont la France ! »

Ces trois mois, durée maximum pendant laquelle ces « exfiltrés » pouvaient rester provisoirement en Jordanie - information communiquée par les médias du monde entier - sont maintenant largement écoulés.

Dans mon précédent courrier, je vous avais joint quantité de documents démontrant que ces « Casques Blancs » ne sont pas des secouristes bénévoles et impartiaux mais sont en réalité des mercenaires, soit sympathisants des islamistes radicaux/djihadistes/terroristes soit des islamistes radicaux/djihadistes/terroristes eux-mêmes.

Le 17 octobre 2018, la journaliste indépendante Vanessa Beeley a publié sur Internet, les informations relatives à son enquête édifiante de plusieurs semaines sur les « Casques Blancs » à Daraa, confirmant ce qu’elle-même et nombre d’autres sources ont rapporté sur l’activité réelle des « Casques Blancs » en Syrie depuis des années.

https://21stcenturywire.com/2018/10/17/syria-exclusive-vanessa-beeley-meets-the-white-helmets-and-armed-group-leader-in-daraa-al-balad/

Outre la confirmation de la réelle activité des « Casques Blancs », des interviews réalisées lors de cette enquête révèlent que les « exfiltrés » via Israël n’étaient pas tous des « Casques Blancs » et qu’ainsi, d’autres islamistes radicaux/djihadistes/terroristes ont été « exfiltrés ».

Aussi, compte tenu de la quantité d’informations déjà disponibles au 30 juillet et de l’enquête publiée le 17 octobre par Vanessa Beeley sur les « Casques Blancs », l’annonce du 23 juillet sur leur « accueil » en France est d’autant plus inconséquente, scandaleuse et dangereuse.

Depuis l’annonce du 23 juillet, votre Ministère n’a communiqué aucune information au peuple français sur cet « accueil » alors que des questions légitimes se posent car il en va de notre sécurité collective.

Je sollicite donc des réponses de votre Ministère à ces questions légitimes :

Depuis l’annonce de votre Ministère le 23 juillet dernier, l’Etat français at-il « accueilli » des « Casques Blancs » avec ou sans leurs familles en France ?

Le cas échéant combien de personnes ontelles été ainsi « accueillies » ?

Cet « accueil » estil limité dans le temps ou illimité ?

Où ces personnes ontelles été « accueillies » ?

A défaut de réponse à cette question, quelles sont les autorités locales et/ou nationales informées de l’identité et des lieux de résidence de ces personnes ?

Compte tenu du lourd danger potentiel que représentent ces personnes pour la sécurité du peuple français, des mesures de surveillance et/ou de contrôle ontelles été prises ? Le cas échéant, lesquelles ?

Si aucun « Casque Blanc » avec ou sans sa famille n’a été « accueilli » en France à ce jour, estce parce que l’Etat français a renoncé à en « accueillir » ou est-ce pour une ou d’autres raisons ?

Si l’Etat français a renoncé à « accueillir » des « Casques Blancs » avec ou sans leurs familles, quelle en est la ou les raisons ?

Dans l’attente des réponses de votre Ministère à ces questions, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations.

Eric GYSSLER

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/appel-au-ministre-le-drian-a-206541