Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs,

Sent : Tuesday, December 18, 2018 8:34 PM

Suite - Attentat de Strasbourg, de graves et légitimes questions auxquelles le peuple français doit obtenir des réponses

je vous ai adressé un mail le 13/12 en fin d'après-midi au sujet de questions graves et légitimes concernant l'attentat de Strasbourg, questions auxquelles le peuple français doit obtenir des réponses.

J’espère que mon propos et mes questions du 13/12 n’étaient pas trop intelligents et subtils et que j’ai fait preuve, pour votre bonne compréhension, de suffisamment de pédagogie à votre égard.

Je vais, avec force, m’y employer de nouveau dans ce mail mais si des incompréhensions subsistaient néanmoins, je vous laisse le soin de contacter Monsieur LEGENDRE, Président du groupe LREM à l’Assemblée Nationale, qui saura sans aucun doute vous éclairer de son intelligence et de sa subtilité inégalées.

Depuis mon précédent mail, les nouvelles informations et révélations portées à la connaissance du public n'appellent plus seulement des questions des parlementaires au gouvernement mais une impérative et urgente commission d'enquête sur les circonstances aussi troublantes qu’alarmantes dans lesquelles cinq citoyens ont été assassinés et d'autres ont été blessés sous les coups de feu de Cherif CHEKATT.

Cette commission d’enquête ne souffrirait pas d’attendre sachant celles que vous avez ouvertes cet été, pour des faits de violences de Monsieur BENALLA sur des manifestants le 1er mai ; violences faut-il le rappeler qui n’ont causé ni mort ni hospitalisation.

Une commission d'enquête parlementaire est indispensable pour faire la lumière sur tous les points sur lesquels les investigations peuvent être menées sans empiéter sur l'enquête judiciaire en cours car il est insupportable et inacceptable de continuer à entendre le gouvernement et le Président, attentat après attentat, morts après morts, répéter au peuple français qu’il n’y a pas eu de faille de l’appareil sécuritaire, qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnement, que tout a été fait en amont mais qu’il n’y a pas de risque zéro, que notre engagement contre le terrorisme est total …etc… CELA SUFFIT car la réalité des faits démontre le contraire !

Les médias ont relayé l'information que, le 13/12 vers 21 heures, l’auteur de la fusillade du 11/12 ayant causé plusieurs morts et blessés à Strasbourg, Cherif CHEKKAT a été abattu par des forces de la Brigade Spécialisée de Terrain - BST - c'est à dire des "policiers du quotidien" et non des effectifs d'une unité spécialisée telle que le RAID.

Suite à la "neutralisation", en l’espèce la mort de Cherif CHEKATT, l'information concernant son arme a été révélée et il s'agit d'un revolver 8 mm, à 6 coups, modèle 1892.

https://lessor.org/a-la-une/tout-savoir-sur-larme-utilisee-par-le-tireur-de-strasbourg/?fbclid=IwAR3xUyE1elOoCgrJsOKeUJSKL-dC2JIKvROlLo-voGPeuM2-AMDQ2616L2M

Le 13/12, Monsieur Roger Marion, ancien chef de la Division Nationale Antiterroriste était interviewé sur RT.

Il indique qu'il ne s'explique pas pour quelle raison Cherif CHEKATT n'a pas été interpellé à son domicile le 11/12 au matin.

Il indique également que les militaires, chargés de la sécurité des citoyens en ville, ont des armes de guerre automatiques qui tirent en rafale...donc très peu adaptées à la sécurité des citoyens en milieu urbain.

Le 14/12, Monsieur Eddy Sid, porte-parole Ile de France du syndicat Unité SGP-Police était interviewé sur RT.

Ce policier indique que, suite à la diffusion du portrait et de l'identité de Cherif CHEKATT, la Police avait recueilli plus de 600 appels de citoyens prétendant avoir des informations et que celles-ci avaient toutes été vérifiées.

Il indique ensuite que c'est un de ces appels qui a permis de localiser Cherif CHEKATT.

Le 14/12, Monsieur Rémy Heitz, Procureur de la République de Paris, a annoncé publiquement et notamment, que Cherif CHEKATT s'était radicalisé en prison et qu'il y faisait du prosélytisme.

Le 14/12 après cette annonce publique, Monsieur Christophe SCHMITT, délégué FO-Pénitentiaire du Grand-Est a indiqué, à plusieurs reprises, sur le plateau de C8 dans l'émission "Balance ton post" que les propos du Procureur étaient erronés car Cherif CHEKATT ne montrait pas de signes de radicalisation en prison et n'y faisait pas de prosélytisme.

A l'appui de ses dires, Monsieur SCHMITT indique que ses collègues et lui-même ont rassemblé et épluché pendant 3 jours les documents du suivi carcéral de Cherif CHEKATT et que les informations recueillies ne corroborent en rien les propos du Procureur Heitz.

http://portail.free.fr/programme-tv/news-tele/7965713_20181214_attentat-a-strasbourg-christophe-schmitt-delegue-fo-penitentiaire-s39exprime-sur-cherif-chekatt.html

Le 14/12 le Huffington Post reprend des propos du ministre de l'Intérieur, Monsieur Christophe Castaner " Cherif CHEKKAT a fait l'objet de 67 inscriptions pour diverses interventions et comportements qui systématiquement étaient marqués par la violence". D'autre part, l'article indique que Cherif CHEKKAT, avant de commettre la fusillade meurtrière au soir du 11/12, était déjà recherché pour vol à main armé et tentative d'homicide.

https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/13/cherif-chekatt-un-multirecidiviste-radicalise_a_23617660/

Le 17/12, Xavier Raufer, criminologue et essayiste était interviewé sur RT.

Il pointe surtout le manque de décisions fortes de l'Etat. "La lâcheté politique s'exprime toujours ainsi : il faut attendre, attendre encore et toujours... il manque un rapport, un article de loi... C'est ainsi que, de 2015 à 2018, domine le sentiment que l'obstacle majeur sur la voie de la victoire contre le terrorisme est l'absence de décision politique forte.

Or décider est l'essence même du politique. On peut sidérer l'ennemi, lui ravir l'initiative, le refouler hors des frontières. Faire jouer à ses dépens le ressort ultime de toute entreprise criminelle, mafieuse ou terroriste : l'effet de déplacement. Quand les braqueurs trouvent les banques trop blindées, ils ne filent pas s'inscrire à Pôle-emploi mais ciblent les supermarchés – ou les particuliers à domicile. Quand les terroristes se brûlent par trop les doigts en touchant à la France, ils ciblent un autre pays – car cette guerre-là est planétaire et donc, frapper les infidèles ici ou ailleurs, peu importe au fond."

https://francais.rt.com/opinions/56968-etrangers-terroristes-fichiers-police-decision-politique-xavier-raufer

Dans mon précédent mail, je posais les questions suivantes :

- Comment se fait-il que des agents de la DGSI étaient présents pour une interpellation concernant des faits, nous dit-on, de droit commun ?

- La présence de la DGSI laisse à penser que Cherif Chekatt n'allait pas être interpellé seulement pour des faits de droit commun ? Etait-ce pour lié à sa radicalisation pourtant "ignorée" comme cela a été communiqué publiquement ?

- avec les caméras de surveillance et toutes les forces de l'ordre présentes à Strasbourg, comment Cherif Chekatt a-t-il pu circuler toute la journée du 11 décembre sans être interpellé ?

- comment Cherif Chekatt a-t-il pu passer, armé et en étant recherché, un barrage de police et entrer dans une zone théoriquement surveillée et sécurisée de Strasbourg ?

- comment Cherif Chekatt a-t-il pu, blessé, prendre un taxi et sortir d'un périmètre théoriquement surveillé et sécurisé par nombre de forces de l'ordre ?

Les révélations et informations ci-dessus appellent d’autres légitimes et graves questions, dont celles-ci :

Au regard des armes à feu utilisées dans tous les attentats terroristes en occident depuis ces dernières années, l’utilisation d’un revolver de collection à 6 coups modèle 1892 est-elle crédible pour perpétrer un attentat terroriste et le cas échéant pourquoi ?

Les armes de guerre automatiques des militaires ne sont pas adaptées à la sécurité des citoyens en milieu urbain. Comment cette réalité indéniable, en 2018 et après nombre d’attentats depuis des années, n’a-t-elle toujours pas été prise en compte et de nouvelles solutions mises en oeuvre ?

Pour quelle-s raison-s Cherif Chekatt n’a-t-il pas été interpellé chez lui le 11/12 au matin ou auparavant ?

Sachant que Cherif CHEKATT était recherché notamment pour tentative d’homicide, que ses 67 antécédents judiciaires faisaient systématiquement état de violences, y compris sur des agents de l’ordre publique, et qu’il était potentiellement « radicalisé », pourquoi une opération avec une unité spéciale n’a-t-elle pas été ordonnée et que seulement 2 policiers et 2 agents de la DGSI se sont présentés à son domicile pour son interpellation ?

Pourquoi plus de 700 membres des forces de l’ordre n’ont pas pu localiser Cherif CHEKATT durant 48 heures après l’attentat malgré cet effectif et les moyens de surveillance vantés notamment par l’ancien juge Monsieur Bruguière ?

Comment se fait-il, en revanche, que ce soit l’appel téléphonique d’un simple citoyen, après la diffusion du portrait et de l’identité de Cherif CHEKATT qui a permis sa localisation, puis sa « neutralisation » ?

Au regard de ce qui précède, pourquoi et qui a ordonné de ne pas diffuser le portrait et l’identité de Cherif CHEKATT après son identification comme l’auteur de la fusillade du 11/12 ?

Pourquoi et qui a ordonné, après de nombreuses heures durant lesquelles fort heureusement Cherif CHEKATT n’a pas commis d’autres crimes, de communiquer le portrait et l’identité de Cherif CHEKATT ?

Les propos du Procureur de la République de Paris Monsieur Rémy Heitz sur la « radicalisation » de Cherif CHEKATT en prison sont contestés par Monsieur Christophe SCHMITT, délégué FO-Pénitentiaire du Grand-Est. Où est la vérité ?

Pourquoi une véritable et efficace politique de « lutte contre le terrorisme » n’est-elle TOUJOURS pas mise en œuvre en 2018 en France alors que la France est le pays occidental le plus touché par les attentats terroristes depuis ces dernières années ?

Pourquoi les parlementaires continuent-ils à voter des lois sécuritaires et liberticides pour le peuple mais manifestement inefficaces puisqu’elles ne dissuadent aucunement les « soldats de Daech ou d’autres groupes djihadistes » de la commission d’attentats terroristes en France et que ces attentats se succèdent, année après année, avec leurs cortèges de morts et de blessés ?

Pourquoi, depuis des mois que vous êtes sollicités, les parlementaires n’ont-ils toujours pas ouvert une enquête parlementaire – y compris ceux des groupes minoritaires qui pourraient user de leur « droit de tirage » - sur l’ingérence illégale française en Syrie et ses conséquences désastreuses en France dont des attentats djihadistes ?

...etc…

Je vous laisse le soin de compléter cette petite liste de questions.

Dans l’attente que vous honoriez votre mission de contrôle de l’action du gouvernement, que vous ouvriez les commissions d’enquête qui s’imposent pour le respect des droits et des intérêts les plus fondamentaux du peuple français, dont sa sécurité, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les députés et sénateurs, l’expression de mes salutations.

Eric GYSSLER