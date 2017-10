Sulfoxaflor, une pétition en ligne

Alors que l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire vient d'autoriser silencieusement et sans l'avis des consommateurs deux nouveaux pesticides à base de Sulfoxaflor, l'association "Agir pour l'Environnement" lance une pétition en ligne pour obtenir leur retrait immédiat : https://stop-sulfoxaflor.agirpourlenvironnement.org/

Le Sulfoxaflor est un insecticide que pourront utiliser les agriculteurs pour se débarasser des insectes gênants et qui pourra causer de gros dégât sur les abeilles. Cette neurotoxine proposée sous deux formules, Closer (fruit, légumes plantes) ou Transform (céreales), nous arrive tout droit des Etats-Unis. La société Chemical est surtout connue en France pour sa prodution de plastique, de produits chimiques et de traitement des eaux. Comme toute multinationale, pourquoi se spécialiser dans un domaine quand on peut prendre le marché de toute l'industrie chimique ?

Alors que Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire du gouvernement Macron, demandait l'interdiction de ces produits toxiques dit "pesticides néonicotinoïde" en 2015 et que Matignon allait dans ce sens cette semaine, l'ANSES affirme sa volonté d'autoriser le Sulfoxaflor dans nos champs Français.

Un rapport de force s'installe entre le gouvernement, les consommateurs et l'agence publique.

La dangorosité du Sulfoxaflor sur les insectes n'est plus à prouver. Mais ce sont aussi les abeilles, reconnues comme espèce en voix de disparition, qui seront les grandes victimes. Faut-il alors l'autoriser ? Non.

Selon des études menées par des entomoligstes, 80% des insectes volants ont disparus en moins de 30 ans, en Allemagne. En cause, l'agriculture et l'utilisation massive de pesticides. On sait que la France à la même politique agricole que sa voisine.

50 000 personnes ont déjà signé la pétition mise en ligne pour demander l'arrêt du sulfogaflor :

