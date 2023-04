Superprofits : « C’est une notion qui n’a pas de sens »... Plaidoyer pour Bruno Le Maire, grand héro de la Guerre Economique !

« Les superprofits, je ne sais pas ce que c'est ! ». C'est la réponse de Bruno Le Maire lors de la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF), l'université d'été du MEDEF, qui se tenait à l'Hippodrome de Longchamp, le 30 Août 2022. Alors que la « gauche » réclame une taxation spécifique pour les entreprises qui en créent, selon elle. Le ministre de l'Economie a mis le holà :

« C'est une notion qui n'a pas de sens… »

https://www.bfmtv.com/economie/bruno-le-maire-les-super-profits-je-ne-sais-pas-ce-que-c-est_AN-202208300436.html

Une polémique qui aurait pu « rebondir » avec les chiffres des dividendes du CAC 40 reversés aux actionnaires au titre de l’année 2022, pourtant celle de l’entrée en guerre « indirecte », mais en fait, de moins en moins « indirecte » de l’Europe, dont la France, contre la Russie…

Des dividendes « records » pour un total de 56,5 Milliards d'€uros distribués aux actionnaires :

https://www.challenges.fr/economie/resultats-records-superprofits-ces-milliards-du-cac-40-qui-embarrassent_845856

Comme une odeur nauséabonde de profiteurs de guerre… Pourtant, pas de scandale public à ce sujet… Bruno Le Maire n’a certes pas mis la Russie à genoux, malgré ses paroles et ses efforts en ce sens, mais il peut donc, à défaut, se présenter en « champion du capitalisme français »…

Et tous les prétendus « anticapitalistes », pas à une contradiction près, de s’esclaffer : « Mais où est la crise du capitalisme ? ». Les mêmes qui, à chaque toussotement de la bourse s’esclaffent : « C’est la crise historique ! La fin du capitalisme est imminente… ! », etc…

Ainsi, tel le Phénix, le capitalisme renaîtrait de ses cendres, après la moindre crise comme la plus sévère, pour s’envoler vers de nouveaux sommets, toujours plus hauts… Et faisant ruisseler de sa superbe hauteur le lait et le miel pour adoucir la misère des peuples d’en bas…

Et l’on se trouve bien contents de picorer quelques miettes d’un gâteau laborieusement confectionné par le rude travail des actionnaires de notre CAC 40 national… ! A quoi bon geindre pour nos retraites rabotées, notre pouvoir d’achat amputé, si ces dividendes, loin d’être « supers », « excessifs », ou autres superlatifs, sont à la fois simplement le juste profit des investissements productifs et la condition indispensable de notre vie sociale ?

Et en effet c’est une loi ben connue du capitalisme que si l’investissement n’est pas profitable, il n’y a pas de création d’emplois. Au nom des sacro-saints dividendes, Bruno Le Maire se fait donc applaudir en « champion » de la lutte contre le chômage… Alors, tant qu’à faire, pourquoi pas toujours plus ?

Que représentent ces malheureux 56,5 Milliards, pourtant impressionnants à première vue, par rapport au PIB national ?

Première difficulté… Les chiffres annoncés varient d’un site à l’autre…

Et la plupart des « études statistiques » s’expriment en évolution des divers pourcentages les uns par rapport aux autres, sans jamais, ou presque, donner les chiffres de base… On se demande bien pourquoi, ce qui peut « gêner » dans les chiffres bruts, etc… On ne veut pas avoir l’air « complotiste », non, on cherche simplement à comprendre…

Après pas mal de recherches et de recoupements, on finit par voir que l’ « estimation » proposée par Microsoft BING est probablement la moins fantaisiste :

Elle se base sur les études de vulgarisation « la finance pour tous », qui elles mêmes se basent sur les chiffres « trimestriels » de l’INSEE, et finalement cumulés dans ce doc :

https://www.lafinancepourtous.com/2023/02/02/la-croissance-economique-a-atteint-26-en-2022/

Quant à l’origine INSEE des chiffres cités dans cette figure, pas facile non plus d’en retrouver la trace… La meilleure que l’on ait trouvée, après une plongée dans le maquis des statistiques INSEE et pas mal de chance, est celle-ci :

Ce qu’il faut savoir, c’est que le graphe original, sur le site de l’INSEE, est interactif, et donc que l’on peut y lire les chiffres précis à l’aide du curseur en ligne, sur l’intervalle T1/22-T4/22 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/6795343

Stricto sensu, l’estimation Bing est donc devenue au « réel » 2354,36 Milliards d’€uros…

Si l’on s’arrête à ce chiffre, nos misérables 56,5 Milliards de dividendes représentent donc 2,4% de la richesse créée en 2022 en France… C’est peu ou beaucoup, selon l’approche que l’on en a : peu, en chiffre brut, beaucoup si l’on considère que cet argent va en grande partie, pour moitié, en fait, à des actionnaires « institutionnels » étrangers, genre Blackrock, beaucoup d’argent, donc, qui ne « ruisselle », ni de lait ni de miel, en France… Si tant est que le reste « ruisselle » véritablement jusqu’aux échelons « inférieurs » de la société française.

Mais tout cela n’est rien, encore, si on le met en regard de la dette, publique et privée, investie par le pays pour obtenir ce résultat mirobolant aux yeux enflammés d’un Bruno Le Maire.

Et là, nouveau problème « statistique »… Le site on ne peut plus « officiel » et gouvernemental « vie publique » nous dit :

« La dette publique française a atteint 2 950 milliards d'euros fin 2022 selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette dette s'élève à 111,6% du PIB fin 2022, en légère baisse par rapport aux 112,9% de 2021. »

https://www.vie-publique.fr/en-bref/288818-une-dette-publique-de-2-950-milliards-deuros-fin-2022

Or la base de calcul du PIB permettant d’obtenir un pourcentage de dette publique limité à 111,6% du PIB est 2643,37 Milliards, et non pas les 2354,36 actuellement enregistrés sur le site de l’INSEE, qui, eux, en réalité, portent donc le taux de la dette publique française à 125,3% du PIB !!!

Mystère de la "dissonance" statistique… !

Quoi qu’il en soit, l’ensemble de la dette engagée par le pays pour produire son PIB comprend aussi la dette des entreprises et des ménages, dite « dette privée », par comparaison avec la « dette publique » étatique.

Là non plus, pas de « chiffre brut », mais un « pourcentage du PIB » assez unanimement annoncé à 147% du PIB, et notamment par la « Banque de France » (antenne locale « française » de la BCE) :

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/endettement-et-titres/taux-dendettement-des-agents-non-financiers-comparaisons-internationales

Sur la base INSEE actuellement visible, de 2354,36 Milliards, cela fait donc 3460,91 Milliards qui viennent s’ajouter aux 2950 de la dette publique, soit 6410,91 milliards de dette totale engagés…

Sur la base de calcul « vie publique » cela fait 3885,75 Milliards de dette privée, soit une dette totale de 6835,75 Milliards.

Sur la base INSEE, nos misérables 56,5 Milliards de dividendes représentent donc 0,88% de la dette du pays.

Sur la base « vie publique », 0,83%.

Si l’on s’en tient aux chiffres INSEE, cela fait donc 6410,91 Milliards d’engagés pour produire un PIB de 2354,36 Milliards, soit un endettement total du pays de 272,3%.

272%, c’était déjà le chiffre cité par l’IFRAP pour 2021 :

https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/dette-publique-et-privee-la-france-272-du-pib

Mais, oh, surprise ! On trouve aussi, cité par Le Monde, pour 2021, un chiffre en provenance de la BRI, Banque des Règlements Internationaux, en quelque sorte la « Banque Centrale des Banques Centrales », qu’on ne peut guère soupçonner de « complotisme », et qui évalue l’endettement total de la France, en Septembre 2021, à 361% du PIB… !

« Selon les comptes de la Banque des règlements internationaux (BRI), cités par l'économiste Eric Chaney, le cumul des dettes publique et privée en France s'établissait en septembre 2021 à 361 % du PIB. Parmi les pays industrialisés, assure-t-il, seul le Japon est plus endetté. »

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/26/le-cumul-des-dettes-publique-et-privee-en-france-s-etablissait-en-septembre-a-361-du-pib_6123730_3234.html

Chiffre également repris et relayé par l’économiste « éconoclaste » Nicolas Meilhan :

https://www.businessbourse.com/2022/04/28/nicolas-meilhan-selon-les-comptes-de-la-banque-des-reglements-internationaux-bri-le-cumul-des-dettes-publique-et-privee-en-france-setablissait-en-septembre-2021-a-361-du-pib-parmi-les-pays-i/

Nous aurait-on encore menti quelque part ???

Quoi qu’il en soit, ce chiffre est intéressant parce qu’il est à rapprocher, précisément, de la situation globale à l’échelle mondiale, où le ratio dette/PIB tourne, selon les évaluations, autour de 350%, avec un pic à 365% au tournant 2020-2021 :

https://www.cadtm.org/Y-a-t-il-un-brise-lames-face-au-tsunami-de-la-dette-mondiale-qui-arrive-deja-a

En 2023 le chiffre global de la dette mondiale est évalué à 300 000 Milliards de dollars :

« Le montant total de la dette mondiale publique et privée est de 300 000 milliards de dollars, ce qui représente 350 % du PIB mondial », mesure Anne-Laure Kiechel, fondatrice de la boutique française Global Sovereign Advisory (GSA), qui conseille une trentaine d’États sur leur dette.

https://www.lejdd.fr/economie/la-dette-mondiale-est-de-300-000-milliards-de-dollars-revele-lancienne-banquiere-anne-laure-kiechel-132068

En correspondance avec les chiffres antérieurement connus, on peut donc établir une projection graphique de l’évolution de la situation mondiale en 2023 :

A l’échelle mondiale, question dividendes, un nouveau « record », également, en 2022 :

« Selon un rapport du gestionnaire d’actifs, Janus Henderson, publié mercredi 1er mars, ce sont 1 560 milliards de dollars (1 475 milliards d’euros environ) de dividendes qui ont été distribués en 2022 grâce aux bénéfices énormes des entreprises, ce qui alimente le débat sur la taxation des superprofits exceptionnels, mais aussi du partage de la valeur avec les salariés. »

https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/03/01/le-partage-des-dividendes-mondiaux-de-l-annee-2022-bat-un-nouveau-record_6163669_3234.html

Pourtant si l’on fait le même rapprochement à cette échelle que celle que nous venons de faire pour la France, le résultat est sensiblement différent :

Le taux mondial moyen de prédation « capitaliste » par rapport à la dette est donc de 1560/300 000 = 0,52%, alors qu’en France il s’élève donc à 0,88%.

Mais précisément, comment parler de « profit » et de « capitalisme », lorsque ces dividendes nécessitent un endettement social globalement 3,5 fois supérieur à la production de valeurs dont ils sont extraits ?

En fin de compte, c’est donc bien Bruno Le Maire qui a raison lorsqu’il affirme que les « superprofits », « C'est une notion qui n'a pas de sens… » !

Il a donc 100% raison, car ces dividendes, c’est 0% de profit et 100% de parasitisme de l’effort social d’endettement collectif pour produire de quoi vivre en société au XXIème siècle.

Au passage, ce qu’il peut réellement « vanter » au nom de son gouvernement, c’est simplement le fait que le taux de prédation des parasites pseudos-« capitalistes » en France est supérieur de 0,88 - 0,52 = 0,36% à la moyenne mondiale. De quoi, effectivement, attirer quelques investissements étrangers supplémentaires de la part de Blackrock, Vanguard, etc…

Il n’y a donc effectivement pas de « crise du capitalisme » : le capitalisme est mort, et déjà depuis 2008, remplacé par les « planches à billets » électroniques des Banques Centrales, garantes en dernier ressort des dettes publiques et privées, qui sont les véritables sources des « liquidités » des marchés financiers et de leurs aréopages de vautours-parasites.

Tout en nous faisant les poches ils nous font « en même temps » des leçons de « morale », tantôt vantant et tantôt dénigrant le « capitalisme », au gré des nécessités électorales, mais dans leurs cercles privés un cri unanime est discrètement en train de monter :

« Le Capitalisme est mort ! Vive le Banco-centralisme ! »

Et pendant ce temps là les pseudos-« marxistes » se livrent à des polémiques byzantines infinies pour tenter d’expliquer comment le « capitalisme » peut être à la fois moribond depuis un siècle et battre sans arrêt, ou presque, des records de « rentabilité » !!!

Les chiffres des dividendes, pour impressionnants qu’ils soient, et à l’échelle française encore plus qu’à l’échelle mondiale, ne sont que le résultat du parasitisme de la nouvelle classe banco-centraliste, qui a encore besoin de rétribuer ses larbins, et non pas le résultat de l’élargissement d’un quelconque « capital productif ».

Au stade de transition actuel, quelques formes du capitalisme subsistent encore, mais seulement à l’état de cadavres "zombifiés". Au-delà de ses apparences « modernes », le banco-centralisme est déjà le stade post-mortem du capitalisme, à l’échelle nationale, tout comme il est déjà le stade post-mortem de l’impérialisme, à l’échelle mondiale.

Luniterre

Source :

http://cieldefrance.eklablog.com/superprofits-je-ne-sais-pas-ce-que-c-est-c-est-une-notion-qui-n-a-pas—a214010989

