Superstitions moyenâgeuses assassines

Je lisais dans un article publié sur Agoravox[1], intitulé : La bêtise (connerie) n’est pas sur les montagnes ! (Vieux proverbe chinois), que le Synode de l’Église orthodoxe grecque avait publié en mars dernier, en pleine crise sanitaire due au covid-19, un communiqué sur la pratique de l’Eucharistie[2].

En fait, en pleine crise de coronavirus, le Synode de l’Église grecque avait publié le communiqué suivant : « La communion de la Sainte Eucharistie dans le Calice commun de la Vie ne peut en aucun cas devenir un vecteur de transmission des maladies ». Cela a évidemment créé la polémique et le Synode grec est revenu sur sa décision, acceptant de respecter plus ou moins, les recommandations du gouvernement. Plusieurs membres du clergé refusant néanmoins de les appliquer. L’Église grecque a été suivie par l’Église chypriote (par certains membres du clergé, également).

Je pensais sincèrement que la désobéissance aux consignes sanitaires était marginale, vue le nombre de cas, de la deuxième vague notamment, aussi bien en Grèce qu’à Chypre.

Ma surprise était d’autant plus grande en lisant un article d’un quotidien chypriote[3] où il était écrit : « L'enterrement avait fait sensation dans le monde entier alors que des milliers d'idiots - oui c'est le mot que j’utilise, et vous allez comprendre pourquoi - se sont rassemblés sans aucune protection et ont attendu patiemment pendant des heures pour embrasser le cadavre. Il était également mort d'un coronavirus. Les appels des médecins à ne pas le faire étaient dramatiques, mais les bipèdes les ont ostensiblement ignorés. » Le journaliste précise qu’il s’agissait du cadavre d’un évêque monténégrin et que le gouvernement de ce pays a donné sa permission pour cette cérémonie, « comme le feraient tous les gouvernements des pays orthodoxes », dit encore Constantinou, qui poursuit : « La scène était similaire en Grèce il y a quelques jours avec le métropolite de Langadas - également mort du Covid-19. »

Malgré les appels des médecins, une foule de fidèles faisaient la queue pour embrasser le cadavre. Le pire, c’est qu’un prêtre a soulevé un enfant d’une dizaine d’années pour l’aider à embrasser le cadavre (photo) avec le coronavirus !

Chacun peut croire ce qu’il veut ou ne pas croire, c’est son droit le plus strict. Cependant, il est criminel de permettre à des scènes comme celles décrites plus haut d’avoir lieu !

Moi qui croyais que la religion orthodoxe comme toutes les religions d’ailleurs étaient amour et surtout amour pour son prochain (là je sens que je vais me faire des amis !!!), je n’en croyais pas mes yeux et mes oreilles ! Trêve de plaisanterie ! Il faut être totalement sonné et déragé pour croire qu’embrasser un cadavre vous amène à la vie et à l’illumination ! Il s’agit plutôt d’une pratique moyenâgeuse, empreinte de magie noire et de superstition, mais ça, c’est une autre histoire. Cependant, les pouvoirs publics devraient sévir dans ces cas…mais, ça aussi c’est une autre histoire, car l’instrumentalisation de la religion par le pouvoir séculier…là je vais trop loin ! Point final !