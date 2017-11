Sur François Asselineau, l’UPR, l’abstention et les trumpolâtres (2b/2)

Ce texte beaucoup trop long (à lire le soir pour mieux s’endormir) est la troisième et dernière livraison d’un article dont les premières pages sont parues sur Agora vox les 7 juillet (1/2) et 24 août derniers (2a/2). J’y tente de convaincre mon éventuel lectorat, et parmi celui-ci d’éventuels marxistes, de la nécessité d’accorder lors des futures échéances électorales son soutien, faute de mieux, à l’UPR, ce CNR bis tout imparfait et critiquable qu’il soit. Cette formation est potentiellement d’une importance telle pour le devenir de la France qu’il ne faut surtout pas, dans notre intérêt à tous, la laisser à nouveau glisser sur la pente de l’autosatisfaction et de l’autoglorification qui sont deux des travers de son président-fondateur dont l’interprétation parfois simpliste de l’actualité mondiale et la vision souvent caricaturale des notions de peuple et de démocratie l’ont poussé dans un passé récent à commettre de lourdes erreurs de prospective politique (ou de fort mauvais calculs électoralistes). Parce que, seule sur la scène française à le faire de façon cartésienne, légaliste et opiniâtre, l’UPR relève le défi de la dictature supranationale, de la domination étrangère et du libéralisme économique à outrance lancé aux peuples européens par l’oligarchie atlantiste, auquel auraient dû répondre en premier les élèves de Marx et d’Engels en s’organisant dans ce but, taisant leurs subtiles divergences idéologiques devenues futiles dans le contexte actuel du dépècement et du sabordage des États-nations de l’UE avec toutes les conséquences néfastes qui s’ensuivent pour les classes populaires. Parce que l’UPR prône l’indépendance nationale que combat insidieusement la gauche antimarxiste (en France : PCF réformiste, FI, EELV, NPA et LO, PRG et PS ayant démontré au cours des dernières décennies leur appartenance irréfutable à la droite néolibérale) qui préfère entraîner ses militants et sympathisants dans des impasses successives, des échecs répétés et programmés, fidèle en cela à sa vocation historique de fausse amie de la classe ouvrière, de leurre essentiel à la stabilité de la démocratie bourgeoise et d’opposant eurocritique utile au maintien des pays membres dans l’Union. L'UPR cherche à s’appuyer sur le peuple et prône, en principe, l’unité citoyenne (à défaut de rechercher principalement l’appui du prolétariat) pour mettre sur pied une résistance massive contre la destruction de la France et de tout ce qu’il y a d’aimable et d’estimable en elle. Elle n’a pas pour objet d’y instaurer le socialisme ; son programme pour les élections législatives de 2017 prévoyait néanmoins de restaurer notre République sociale. Lors des scrutins nationaux à venir, il ne sera plus temps de tergiverser en s’adonnant au vote utile (qui n’est profitable in fine qu’aux ploutocrates et à la classe politicienne qui les sert, autrement dit nuisible aux couches populaires). En dépit de toutes ses imperfections et au risque de se faire avoir derechef, mieux vaudra voter aussi rationnellement que possible en faveur des représentants d’un parti qui propose sans ambiguïté de nous faire sortir de la mégastructure antidémocratique, antiprolétarienne et guerrière que constituent l’UE et son double militaire l’Otan, placés sous la férule états-unienne (ou germano-états-unienne), afin de nous libérer du joug européiste et, en ce qui concerne les marxistes, de pouvoir reprendre un jour avec quelque chance de succès la lutte pour l’avènement du socialisme dans le cadre d’une souveraineté nationale récupérée, ainsi que sur le plan de l’internationalisme ; ou, pour ce qui a trait aux idéalistes anarchistes, afin que puisse naître dans un avenir lointain la société de leurs rêves.

Puis, comme je l’ai déjà signalé plus haut (deuxième partie de mon article), François Asselineau avait affirmé : « ce qu’il vient de se passer, au brexit en juin, l’élection de Trump en novembre, montre que le grand réveil des peuples a commencé[64]. » Glissant bien vite sous le tapis, en prenant soin de s’en démarquer[65], les aspects les plus scabreux de ce multimilliardaire obscène, misogyne et xénophobe (self made man autoproclamé, héritier de la fortune amassée par son grand-père paternel, puis par son père, qu’il fit fructifier non sans déboires), il avait déclaré par exemple ne pas bien saisir ce qu’il y avait de choquant à vouloir élever un mur entre les États-Unis et le Mexique, arguant du fait que « ce mur, il exist[ait] déjà[66] » ! (En réalité, les tronçons édifiés à partir de 1994 sous les présidences Clinton, Bush fils et Obama ne couvrent qu’une portion des confins états-uno-mexicains. Donald Trump projetait d’étendre à l’ensemble de la frontière en triplant presque sa longueur cette gigantesque palissade métallique ornée de fils de fer barbelés, de milliers de caméras, détecteurs et miradors, aux abords activement surveillés par des patrouilleurs officiels armés jusqu’aux dents et tirant à vue, secondés par des citoyens nationalistes zélés[67].)

Parmi les volontés exprimées par le candidat Trump dans le domaine géopolitique et citées de bonne grâce par le patron de l’UPR en confessant avec quelque précaution[68] qu’il ne pouvait que s’en réjouir, figuraient la fermeture de l’Otan, l’instauration de relations diplomatiques rassérénées avec la Fédération de Russie, le rapatriement des soldats US du Moyen-Orient et l’abandon des négociations sur le Tafta[69]. Vivat ! (On a vu depuis ce qu’il en est réellement advenu).

Selon lui, la victoire de Donald Trump devait être vue comme « un vrai bouleversement politique » et « un formidable encouragement à tous ceux qui veulent changer les choses[70]. » Osant finalement prendre sans fard ses désirs pour des réalités, il avait ajouté plein d’assurance : « Ce à quoi on est en train d’assister, c’est [à] la fin du prétendu nouvel ordre mondial qui paraît-il était inéluctable » ; « Bref, vous l’avez compris, un nouveau monde arrive ; […] la mondialisation inévitable, la “mondialisation heureuse” chère à monsieur Alain Minc et consorts est en train de s’effondrer, et on va avoir des répliques et des surprises de plus en plus. Pas besoin de le dire, mais je le dis quand même, c’est que tout ceci va avoir des conséquences très importantes en matière de politique intérieure française[71]. »

Il avait ensuite conclu non sans un brin de grandiloquence à « l’effondrement de la géopolitique issue de la Seconde Guerre mondiale, côté américain. […] Et face à ça, eh bien ! toutes les structures politiques anciennes [allaient] être balayées[72]. » Rien que cela, s’il vous plaît. Pour l’heure, l’« effondrement de la géopolitique » états-unienne se fait attendre, bien que les USA aient subi un sérieux revers en Syrie et éprouvent de plus en plus de difficulté à conserver leur mainmise sur une grande partie du Proche et du Moyen-Orient, « la fin du prétendu nouvel ordre mondial », inéluctable, n’est pas imminente et les « structures politiques anciennes » du PS et de LR en France, quoique ayant reçu un formidable coup de balai dans l’arrière-train au profit de formations (LREM et FN) qui ne valaient pas mieux qu’elles, sont toujours là, en plus ou moins piteux état. Si le paradigme de l’hégémonie états-unienne est remis en question, c’est bien malgré la volonté de monsieur Trump et des militaires nommés par lui à des postes-clés de son gouvernement : c’est à cause de l’intelligence stratégique et diplomatique dont peut s’enorgueillir la Russie conjuguée à l’expansion économique de la Chine que rien ne semble pouvoir contrarier.

J’ouvre ici une parenthèse : de telles annonces, si peu étayées, n’étaient pas dignes d’être formulées par un homme se destinant à tenir entre ses mains le timon de la France ; leur irruption dans le discours d’un prétendant au trône de la Ve République habituellement plus rigoureux dans ses prophéties s’apparentait plutôt à la réaction impulsive d’un tacticien désireux de tirer parti au plus vite d’une opportunité inespérée tombée à pic (l’élection de Trump) ou à la foucade d’un joueur de roulette qui, se croyant en veine, décide soudainement de miser tout ce qu’il possède dans l’espoir fébrile de faire sauter la banque…

Monsieur Asselineau, qui n’est pas avare d’autocongratulation, s’est souvent vanté dans le passé d’avoir fait des prédictions qui s’étaient avérées par la suite, comme par exemple d’avoir pressenti la victoire de Donald Trump, ce dont il n’était pas peu fier[73]. Aujourd’hui, il paraît cependant acquis, à moins de croire aux miracles, que la politique mise en œuvre par le président Trump lui donne tort sur toute la ligne, y compris quant à la baisse des tensions avec la Fédération de Russie[74]. Si toutefois elle devait malgré tout lui donner raison, il n’en demeurerait pas moins vrai que ce ne serait pas le visionnaire ou le fin analyste de la tectonique de plaques politique qui aurait vu juste, mais le joueur de casino chanceux. Pareille aisance à tirer des conclusions extrêmement prématurées sur l’avenir du monde à partir d’arguments non probants ne correspond pas à l’idée que d’aucuns, dont l’auteur de ces lignes, je l’avoue, s’étaient faite du créateur d’un mouvement novateur et dynamique, de l’énarque insolite posant un regard acéré sur les turpitudes de la vie politique, du critique brillant et implacable de l’UE et du vulgarisateur hors de pair qu’est François Asselineau.

L’aventure Trump tourne à la catastrophe : la désolation au Proche et au Moyen-Orient est entretenue à dessein par son administration, les menées états-uniennes visant à déstabiliser le Venezuela se sont intensifiées, la guerre économique orchestrée par Washington contre la France[75] et contre la plupart des autres nations de l’UE redouble de virulence, la haine du monde occidental contre la Russie s’exaspère sous la houlette de l’oncle Sam, l’agressivité yankee à l’endroit de la Corée du Nord, de la Chine et des Philippines s’exacerbe, les risques de conflit mondial grandissent de jour en jour ; en un mot, le « vrai bouleversement politique » produit des effets inverses à ceux prédits à la légère par le rondelet patriarche de l’UPR et les oracles impatients de ce dernier, formellement démentis, abîment son aura d’observateur fiable et pénétrant et entament regrettablement le crédit d’un parti authentiquement populaire formé de citoyens désintéressés et non de politiciens appointés, dont le développement réussi fut un tour de force.

Avoir pris un tel risque sur la base de supputations aléatoires, probablement à des fins électoralistes, n’était pas raisonnable, car une erreur d’appréciation aussi phénoménale jette le doute sur la capacité du guide de l’UPR à diriger notre pays. S’être placé inconsidérément dans le sillage d’un milliardaire opportuniste (quitte à rétropédaler par la suite, voir l’avant-dernier paragraphe de Crise de foi) à la personnalité pour le moins controversée, d’une moralité douteuse, décrit par les médias de l’oligarchie (trop unanimement pour que cela ne fût pas suspect) comme l’ennemi absolu d’une mondialisation dont il avait pourtant su profiter[76], a permis à François Asselineau d’engranger à larges brassées pendant quelques mois de nouvelles adhésions pour sa chapelle[77], mais s’est entretemps retourné contre lui et contre ce qu’il représente depuis que l’épopée trumpienne s’est révélée au grand jour n’être qu’une imposture de plus[78]. J’en veux pour preuve le faible taux d’adhésion qui afflige l’UPR depuis la rentrée 2017 et traduit un tassement de sa popularité dans l’opinion publique, sinon un recul : après la période d’accalmie normale de l’été, la vague d’inscriptions nouvelles qui jusqu’en juin a propulsé l’UPR n’a pas repris son élan. Cet essoufflement — qui suffirait néanmoins au bonheur d’un NPA en perdition — est bien sûr en partie imputable au silence médiatique qui accable à nouveau l’Union populaire depuis la fin de la campagne présidentielle, mais je crois que les prises de position inopportunes de François Asselineau rapportées dans cet article y ont eu leur part de responsabilité. Ce ralentissement a en tout cas suffisamment inquiété le chef de l’UPR pour l’avoir incité à enjoliver la situation de son parti à cet égard afin de ne pas démoraliser davantage ses troupes[79]. Passons.

Le commandant en chef de l’UPR avait terminé sa plaidoirie du 9 novembre en s’adressant à ses fidèles de manière faussement énigmatique par ces mots : « Croyez-moi, nous avons devant nous des évolutions extrêmement favorables pour notre mouvement politique et pour le plus grand bien de la France, je dirais même des évolutions assez prodigieuses. D’une façon ou d’une autre, en 2017, l’avenir nous appartiendra[80]. » Il fallait comprendre : Asselineau, prochain président de la République.

Si l’on résume sa pensée d’après les citations précédentes, ce qu’il s’était produit de l’autre côté de l’Atlantique — l’accession aux plus hautes fonctions de l’État fédéral d’un candidat prétendument porté par les couches populaires contre la volonté de l’oligarchie atlantiste[81] — était près d’arriver en France : le souffle de la libération des peuples et des nations en provenance, une fois n’est pas coutume, des États-Unis d’Amérique[82], allait tout chambouler en Europe et grâce à François Asselineau et à l’UPR l’Hexagone pouvait sérieusement envisager, afin de recouvrer sa souveraineté perdue, de secouer dès cette année le joug de l’UE et de Washington.

En affichant un si bel optimisme, monsieur Asselineau était après tout, me direz-vous, dans son rôle de dirigeant principal d’un parti politique comptant peser de tout son poids dans la campagne présidentielle qui s’annonçait, et c’était en soi tout à fait louable. Ce qui l’était moins venant de lui, malgré la noblesse de l’objectif invoqué — la libération de la France —, était d’une part d’user sciemment de contrevérités pour persuader les Françaises et les Français de lui octroyer leur nécessaire soutien électoral, militant ou financier en tentant de leur faire accroire que « le grand réveil des peuples [avait] commencé » et d’autre part, étant donné qu’il assurait vouloir rassembler à dextre comme à senestre, de présenter des personnages hauts en couleur et forts en gueule appartenant à l’extrême droite ou tout au moins à la droite dure — Donald Trump, mais aussi Nigel Farage comme on le verra plus loin — tels de grands résistants s’érigeant, seuls, contre le rouleau compresseur dévastateur piloté par l’inexorable élite pro-Otan ; héros dont il s’inspirait maladroitement des techniques de campagne populiste (au sens péjoratif du terme) employées par eux avec bonheur lors de scrutins qui avaient tenu l’Occident en haleine, dans le but de réussir à son tour un coup sensationnel qui fût profitable à son pays, privilégiant un discours plus pondéré et châtié que celui de ses modèles d’outre-Manche et d’outre-Atlantique, seyant davantage au rôle de sauveur œcuménique de la Patrie qu’il avait endossé avec abnégation.

Le prétendu réveil des peuples dont avait parlé monsieur Asselineau était malheureusement contredit par le fait, pourtant signalé par lui au cours du même entretien, que l’élection présidentielle états-unienne avait été marquée par un assez faible taux de participation — 61,4 % des citoyens états-uniens majeurs et jouissant de leurs droits civiques[83] (54,2 % des personnes en âge de voter étaient annoncés au lendemain de l’élection[84]) —, avec environ deux millions huit cent soixante-neuf mille voix en moins pour le vainqueur républicain que pour son adversaire démocrate, mais soixante-dix-sept grands électeurs en plus[85].

Certes, Donald Trump n’avait pas démérité vis-à-vis des précédents candidats républicains à la présidence des États-Unis, du moins en apparence, recueillant 944 215 voix de plus que George W. Bush en 2004, 3,04 millions de plus que John McCain en 2008 et 2,05 millions de plus que Mitt Romney en 2012[86].

Cependant, ces bons résultats étaient à relativiser, car comme l’avait souligné une analyse du WSWS, il y avait eu au fil des échéances électorales « une augmentation explosive du nombre des électeurs inscrits : dix-huit millions depuis 2008[87] ». En réalité, il y eut globalement érosion par rapport à 2004, au prorata du nombre de suffrages exprimés, du vote républicain lors des trois dernières élections présidentielles (Bush fils, 50,3 % en 2004, McCain, 45,7 % en 2008, Romney, 47,2 % en 2012 et Trump, 46,1 % en 2016[88]) — et effritement encore plus net du vote démocrate.

Si Donald Trump l’avait emporté, ce n’était donc pas grâce à un engouement subit du peuple états-unien que démentaient un taux de participation relativement faible, la défaite très nette du multimilliardaire au vote populaire et la détérioration remontant à 2008 du vote républicain, mais grâce au mode indirect de l’élection et, l’avenir le taira sûrement, grâce aux fraudes électorales massives organisées à son profit par son parti (dans la mesure où les fraudes attribuables aux démocrates furent moins importantes et/ou moins judicieusement réparties dans l’écheveau des États de l’Union). Au lieu d’un réveil du peuple exprimé à travers la victoire artificielle de monsieur Trump, on a assisté en 2016, comme en 2008 et 2012 du reste, à l’expression silencieuse du profond désarroi qui affecte les couches populaires états-uniennes depuis la fin du rêve américain et à la manifestation du rejet d’un système représentatif qui leur ôte tout pouvoir. En somme, le contraire exact de ce que François Asselineau avait affirmé le 9 novembre (et réaffirmé plusieurs fois ensuite).

Conclusion sur le chapitre de l’élection présidentielle états-unienne : monsieur Asselineau eût fort bien pu se féliciter de la défaite anomalique de la peste sans applaudir à la victoire frelatée du choléra.

Parmi les propos répulsifs pour l’électorat de gauche que François Asselineau tint avant ou pendant sa campagne présidentielle, figuraient aussi ceux qui présentaient l’Anglais Nigel Farage sous un jour très favorable.

Le 14 novembre 2016, dans un article signé de son nom et intitulé Les victoires en or de Donald Trump et Nigel Farage. Selon le journal britannique Daily Telegraph, cette photo résume à elle seule l’année 2016[89], il fit preuve d’un enthousiasme presque enfantin tant il était excessif à l’égard du futur président des États-Unis, motivé par un simple cliché montrant celui-ci hilare en compagnie de l’ex-patron du parti europhobe britannique Ukip — Nigel Farage, donc — soutien de la première heure de Donald Trump, grand artisan du brexit et par ailleurs personnalité très appréciée du responsable de l’UPR, lequel osa écrire : « Ces deux hommes ont été élus l’un et l’autre contre l’oligarchie euro-atlantiste qui a mis la main sur les principaux grands [sic] médias de leurs pays et représentent l’un et l’autre la victoire des classes moyennes et des classes populaires, frappées de plein fouet par la politique dite de mondialisation. »

Quoi, Trump et Farage représentants des classes populaires ?

On a vu plus haut que monsieur Trump remporta l’élection présidentielle états-unienne grâce au suffrage universel indirect et contre l’expression du vote populaire, justement.

Pour ce qui regarde monsieur Farage, un article en anglais du Morning Star paru en 2014 et traduit par Solidarité internationale PCF[90] permet de se faire une idée assez précise du caractère « populaire » de l’Ukip :

« Loin d'être un parti “anti-establishment” comme il aime à se présenter, l’Ukip partage pleinement l'idéologie néolibérale de l'establishment de Westminster [NDR : quartier huppé du centre de Londres dans lequel se trouvent le Parlement britannique, la résidence du premier ministre et de nombreux ministères]. Les travailleurs qui ont perdu leurs emplois à cause de l'offensive virulente du gouvernement [NDR : celui de David Cameron à l’époque] contre le secteur public doivent savoir que Farage défend des coupes encore plus importantes dans les dépenses publiques que les conservateurs et les libéraux-démocrates. L’Ukip prétend s'inquiéter des menaces pesant sur les services publics, et il appelle pourtant à des coupes massives dans les dépenses du NHS (Système national de santé [NDR : National Health Service en anglais]) et propose d'aller plus loin dans la sous-traitance des services de santé à des prestataires privés assoiffés de profits. Les exonérations fiscales du ministre des Finances George Osborne [pour] les plus riches ne vont pas assez loin pour Farage, qui veut un seul taux d'imposition sur le revenu pour tous, l'abolition de toutes les taxes sur l'héritage et l'abaissement du taux d'imposition sur les sociétés. Même ses prétentions à défendre la souveraineté nationale sont suspectes ; comme No2EU [NDR : No to the European Union, en français : Non à l'Union européenne, coalition menée par des forces britanniques de gauche hostiles à l'UE du capital, comme elles disent] le souligne, son parti a soutenu la législation européenne forçant les États membres de l'UE à privatiser et fragmenter leurs systèmes ferroviaires. Oh, et cette année, il a aussi appelé à diminuer le montant des retraites. L’Ukip est clairement un parti patronal. »

Cette description peu aguichante de l’Ukip, du moins pour les gens de gauche et les gaullistes authentiques (la question est : que sont de nos jours un socialiste, un communiste ou un gaulliste authentiques ?), est confirmée du bout des lèvres par la fiche Wikipédia consacrée au parti de Nigel Farage et de manière plus explicite par celle de Wikipedia en anglais selon laquelle, d’après les propos de monsieur Farage lui-même, l’Ukip serait composé des « véritables héritiers » de Margaret Thatcher et n’aurait même jamais vu le jour si cette dernière était demeurée premier ministre tout au long des années 1990[91] ; et Wikipédia (francophone ou anglophone) n’est pas un organe communiste, à la différence du Morning Star…

Bien que débutant par l’affirmation erronée que diffusent les médias français selon laquelle le FN proposerait de faire sortir la France de l’UE, un article du Figaro.fr (organe encore moins communiste que Wikipédia) a également fourni un intéressant résumé du programme politique de l’Ukip[92]. Il y était notamment écrit que ses membres « se considèrent comme de vrais libéraux. Dans un entretien accordé au Figaro du 14 avril 2014, Farage affirmait que “chez Marine Le Pen, il existe des opinions nationalistes, mais qu'elle avait aussi beaucoup d'idées socialistes.” Or, selon lui, on ne peut dans ces conditions voter en toute logique pour le FN si l'on est “un petit commerçant, un artisan ou un entrepreneur”. » Beaucoup d’idées socialistes chez Marine Le Pen ? Voilà qui est à méditer et qui en dit long sur l’appartenance politique extrémiste de monsieur Farage qui s’est positionné lui-même, au moins sur le plan socio-économique, à la droite du FN.

Ce n’était pas en tenant en haute estime ce leader très marqué à droite que le géniteur de l’UPR allait gagner la confiance de cette partie de l’électorat de gauche indispensable à son succès ultime, ni en propageant le mensonge éhonté d’un Nigel Farage soucieux des aspirations populaires. Ni même comme il le fit peu auparavant[93] en affirmant que l’UPR était prête à accueillir à bras ouverts monsieur Henri Guaino, ci-devant gaulliste social et député républicain, ex-parolier du président Sarkozy — néolibéral convaincu et atlantiste servile s’il en fut —, auteur en 2007 du mémorable discours de Dakar aux honteux relents paternalistes et soutien en 2012, en vue de la présidence de l'UMP, de l’inénarrable Jean-François Copé !

L’UPR prétend rassembler les Français de gauche comme de droite au-delà des clivages : mais comment être à la fois marxiste, jauressiste ou d’une autre obédience de gauche qui ne soit pas trop dépréciée (ni sociale-démocrate, ni sociale-libérale — ce qui revient au même —, ni radicale, lesquelles obédiences, ce n’est plus un secret pour personne, sont capables des pires compromissions vis-à-vis du fondement des doctrines progressistes) et couvrir d’un regard bienveillant, dans le cadre d’une organisation dont le programme s’inspire de celui du CNR de 1944, l’ultralibéral Farage et le sarkophile Guaino dont le socialisme pour chacun d’eux n’est pas vraiment la tasse de thé (ce, quels que furent d’ailleurs le talent, l’énergie et l’efficacité du premier à dénoncer au Parlement européen certaines des tares de l’UE) ?

Je ne vois pas davantage comment l’on peut, d’une part :

— se référer constamment à Charles de Gaulle, horripilante et contreproductive manie de François Asselineau qui en a demandé pardon à maintes reprises à son public, son repentir n’allant tout de même pas jusqu’à mettre en lumière les aspects les moins reluisants de la carrière politique de l’homme du 18 juin :

• présidence dans les années 1947-1955 du Rassemblement du peuple français, parti dont il était le fondateur et qui se livra à de multiples grenouillages, pratiqua allègrement le recyclage de collabos et se dota d’un service d’ordre violent[94], ancêtre du Service d’action civique qui forma dans les années 1960 une sorte de police parallèle au service du général, comptant de fameuses crapules dans ses rangs et commettant toutes sortes de crimes contre les communistes et les gauchistes[95],

• coup d’État de 1958 dont de Gaulle ne fut pas l’unique instigateur mais assurément le principal bénéficiaire au niveau politique[96],

• contrôle de l’information et censure de la presse[97], ce qui n’était pas l’apanage de la gouvernance gaullienne, mais en fut l’une des constantes,

• Maurice Papon préfet de police à partir de 1958, auquel de Gaulle remit de ses propres mains la croix de commandeur de la Légion d'honneur en juillet 1961, qui fut directement responsable le 17 octobre de la même année du massacre par la police placée sous ses ordres des Algériens résidant en France venus manifester pacifiquement en habits du dimanche à Paris sur l’injonction menaçante du FLN, occis par dizaines, certains après avoir été torturés dans les commissariats, et leurs cadavres jetés dans la Seine[98] ; puis, quelques mois plus tard, responsable de la tuerie de la station de métro Charonne au cours de laquelle neuf manifestants favorables à l’OAS — qui ne méritaient pas d’être tués quel que fût le caractère contestable de la cause qu’ils défendaient — périrent sous les coups des forces de l’ordre ou étouffés dans la bousculade ; Papon, qui fut félicité et maintenu à son poste jusqu’en 1967, et fut reconnu coupable sur le tard, le 2 avril 1998 aux assises, de complicité d'arrestation et de séquestration de juifs déportés à Auschwitz lorsqu’il était secrétaire général de la préfecture de Gironde en 1942-1944[99],

• gestion déplorable de la crise algérienne avec, à la fin, en 1962, abandon à leur triste sort des Harkis et Pieds Noirs demeurés sur place après les accords d’Évian, livrés à la vindicte populaire — à Oran notamment[100] — alors que les forces françaises non encore évacuées avaient ordre de ne pas intervenir (elles ne le firent que tardivement),

• traitement indigne des familles de Harkis qui avaient été admises au compte-gouttes à se réfugier dans l’Hexagone[101],

• etc.,

— placer sur un piédestal, avec les fameuses réserves d’usage, des personnalités très à droite qui ne ressentent, à l’instar de de Gaulle, qu’aversion pour ces communistes dont le soutien purement stratégique au général contre l’impérialisme germanique, puis états-unien, fut pourtant déterminant pour garantir à plusieurs reprises la sauvegarde et l’indépendance de notre pays,

et, d’autre part, affirmer vouloir unir dans un même sursaut national tous les Français partisans de la sortie de l’UE, de droite comme de gauche, donc… Il y a là comme une contradiction.

Pour l’UPR, l’électorat de gauche reste tout entier à conquérir, non seulement parce que celui-ci a rarement entendu parler de celle-là du fait de l’omerta médiatique dont elle soufre, mais aussi parce que l’omniprésence des mânes augustes de de Gaulle qui hantent ce parti entraîne la réticence naturelle des socialistes à son endroit et que les antécédents politiques fortement connotés de son président-fondateur, qui ne se peuvent effacer d’un coup de gomme (proximité avec Charles Pasqua en 1999-2006 et mandat de conseiller de Paris en 2001-2008, élu sous la bannière de Jean Tiberi, voir ma réponse à Jaja, 3/4, du 4 août 2017 à 17h32), freinent des quatre fers leur adhésion et leur vote.

Il faut à cet électorat des preuves positives de la bonne foi de l’UPR quant au respect de son principe primordial de neutralité idéologique, au moins dans les limites qui furent celles du CNR en 1943-1944 et en particulier sous la forme de mentions plus fréquentes (pour l’heure quasi inexistantes) sur son site web et dans la bouche de son chef des déclarations et actes émanant des grandes figures de gauche qui se sont opposées dans le passé à la construction européenne[102], du moins telle qu’elle était définie par le traité de Rome de 1957, ceci afin de contrebalancer la référence constante à de Gaulle[103] qui la discrédite en tant que parti de rassemblement (lire à ce propos l’échange de vues entre Ar zen et l’auteur paru du 24 août 2017 à 12h01 au 30 août suivant, à 0h02).

Mis à part quelques articles alibis déjà anciens publiés à dose homéopathique sur UPR.fr brossant avantageusement le portrait de chefs d’État d’Amérique latine réputés socialistes (le plus récent, consacré à Rafael Correa, remonte au 26 novembre 2014[104]) ou faisant l’éloge d’un Parti communiste français qui fut dans une vie antérieure résolument hostile à l’édification de l’Europe des grandes fortunes sous domination washingtonienne (article paru en août 2013[105]), ces preuves tardent à être produites et laissent penser qu’il y a anguille sous roche. La prise de position du président de l’UPR en faveur de Donald Trump, personnage dont les valeurs se situent aux antipodes des idéaux du CNR, n’a fait qu’aggraver cette suspicion. Or, c’est une question-clé : si François Asselineau ne comprend pas qu’il a lui-même suscité la répugnance de l’électorat de gauche en enfreignant la charte fondatrice de son propre parti, laquelle lui imposait la neutralité, et ne modifie pas son comportement en conséquence, l’UPR court inéluctablement à l’échec[106] (Tartempion se met lui aussi à prophétiser).

Maintenant que la mayonnaise a pris pour ce qui est de l’accroissement de ses effectifs au centre, à droite et à l’extrême droite patriotique (en dépit de la baisse du taux d’adhésion évoquée plus haut), il serait vraiment dommage que l’UPR et son chef hypothéquassent leurs faibles chances de réussite — et par là même celles de la France de survivre à l’expérience communautaire européenne — en laissant le naturel droitier du second reprendre le dessus et menacer de rendre inopérante la dialectique à laquelle ils eurent recours depuis 2007 dans le but de persuader une partie conséquente de l’électorat de gauche de leur accorder sa confiance.

Sans cet appui, et surtout sans le secours des socialistes au sens marxiste du terme — espèce philanthropique vivace quoique aujourd’hui éparse et paraissant en voie d’extinction, formant le poumon et le cœur historiques de la seule gauche qui vaille, celle qui toujours fit passer l’intérêt du prolétariat avant tout autre, servit pour cette raison les nobles ambitions du CNR aux heures sombres de l’Occupation, puis durant l’après-guerre, et dont le militantisme aujourd’hui désœuvré ne demanderait qu’à s’enflammer au contact d’une source d’énergie vivifiante —, ils échoueront, comme le général et ses disciples eussent échoué durant les années 1940 à 1946 s’ils avaient été privés du soutien pragmatique de leurs adversaires politiques au sein de la Résistance (prépondérance du renfort communiste à partir de 1943) et à l’intérieur des deux premiers gouvernements provisoires d’avant la IVe République, dans leur lutte pour la libération de la Patrie, puis dans leurs efforts de redressement national et de remise en bonne marche de l’appareil d’État. S’il ne séduit pas davantage à gauche, François Asselineau ne réalisera au bout du compte que le plein des voix gaullistes en partie ressuscitées. Insuffisant.

Faute de grives on mange des merles. En France, aux élections nationales, faute de gauche marxiste, non stalinienne et non trotskyste, ouvrière lato sensu — ce qui exclut d’office la gauche radicale, car le socialisme ne peut sourdre de la petite bourgeoisie agissant au nom et à la place des classes laborieuses —, c’est-à-dire faute de gauche de combat à la fois révolutionnaire, démocratique, profondément populaire et non viciée, capable de jouer le rôle actuel de l’UPR ou de l’épauler en vue d’extirper notre pays du piège unioniste européen — et ce ne sont ni l’autisme constitutif de LO, ni la scissiparité maladive des organisations lambertistes, ni le double jeu d’une FI (lire ma réponse en deux parties à Lonesome Cowboy en date du 12 juillet 2017, 0h49 et 0h50) et d’un NPA européistes (ce dernier reprit systématiquement à son compte ces dernières années la propagande guerrière de Washington au sujet de la Libye, de la Syrie et de l’Ukraine tout en proclamant avec aplomb son anti-impérialisme, cf. ma réponse en quatre parties à Jaja en date du 4 août, à partir de 17h31) qui apporteront la preuve de son existence —, je me suis donc résolu en 2017 à voter à la présidentielle et aux législatives pour les candidats de l’UPR, tel un pis-aller, une sorte de vote possiblement utile malgré qu’on en ait.

Bien que je ne fusse pas adepte du gaullisme prisé par François Asselineau et que je fusse en désaccord total avec sa critique bienveillante à l’endroit d’une certaine extrême droite (celle des Trump et des Farage) dont il pensait qu’elle apportait de l’eau à son moulin, j’ai essayé de contribuer à son élection en postant pour la première fois un texte sur Agora vox — Crise de foi —, dans l’intention d’alerter sur la mauvaise tournure qu’avait prise sa précampagne du point de vue d’un ex-militant (désormais vacciné) de la pseudogauche.

J’ai voté pour lui (puis pour les représentants locaux de son parti) afin qu’au moins, s’il tenait parole en cas de victoire, la France pût échapper à son anéantissement en tant qu’État-nation, programmé dès longtemps par les eurofédéralistes (les membres du Groupe Spinelli, par exemple, dont Dany le Rouge-de-la-honte-au-front est l’un des fondateurs). En bloquant le processus de son démantèlement, on préserverait ce qu’il y reste de libertés publiques et de droits du citoyen, sans quoi la lutte pour l’émancipation du prolétariat, la construction d’un socialisme à visage humain (ce devrait être un pléonasme) et le prosélytisme en faveur de la démocratie directe seraient si fortement entravés qu’il deviendrait presque impossible ou inutile de tenter de les promouvoir (à moins de repartir de zéro, que renaissent de leurs cendres les anciennes révoltes ouvrières et paysannes, d’en revenir aux conflits violents, frontaux et sanglants qui se succédèrent depuis les bagaudes de l’Antiquité gallo-romaine jusqu’à 1948, voire dans une certaine mesure jusqu’en 1968, contre le pouvoir aristocratique de la noblesse, puis contre celui non moins aristocratique de la bourgeoisie).

Le verrouillage de la société qui se profile sur l’horizon de l’UE sera à mon avis si complet qu’il éradiquera toute action révolutionnaire dans les urnes et dans les rues autre que symbolique et encouragée par le système lui-même afin de faire perdurer le mirage de la démocratie représentative. Il est à craindre que lorsque l’Union aura décuplé son caractère dictatorial par le biais de la fédéralisation, terrassant ainsi les dernières et timides résistances politiques ou sociales des nations qui en font partie, elle se muera en une sorte de vaste protectorat (germano-)yankee d’aspect avenant et sophistiqué, affublé des oripeaux de la démocratie, mais dirigé d’une main de fer dans un gant de velours par Washington (et Bruxelles, Francfort, Luxembourg, Berlin) et dans lequel la technocratie aveugle jouera un rôle comparable à celui jadis des sourdes bureaucraties nazie et stalinienne ou, à l’heure actuelle, états-unienne (FBI, NSA, CIA, etc.) ; l’état d’urgence permanent n’y sera pas un vain mot et la liberté d’expression en sera bannie, remplacée dans des canaux strictement contrôlés par l’oligarchie par une pensée unique présentée sous une infinie variété de formes et de nuances afin d’alimenter l’illusion de la pluralité des opinions publiées ; la haute bourgeoisie, sous la supervision US, y décidera de tout jusque dans les moindres détails par le truchement d’une classe politique aussi servile que celle qui sévit de l’autre côté de l’Atlantique nord, et sera bien plus autoritaire que le régime gaulliste qui fit régner l’ordre en France de 1959 à 1969 (ce qui n’est pas peu dire) ou, pire, que la gouvernance néolibérale fascisante exercée de nos jours par les institutions européennes (de nombreux indices au sein de l’UE tels que la collusion des partis politiques avec les grands possédants, la conception et le fonctionnement antidémocratiques de l’Union, la promulgation de lois nationales liberticides, le honteux traitement de l’information concernant la guerre de Syrie, la diabolisation outrée et incessante de la Russie, la création d’un Consortium international de journalistes d'investigation travaillant pour le compte des pires organes de l’oligarchie ou l’ostracisation de l’UPR dans les grands médias français nous montrent que cette vision sombre de l’avenir est d’ores et déjà pour partie réalité).

Il sera trop tard pour se rebiffer avec efficacité. La trappe se refermera pesamment sur les partisans de la révolution socialiste qui, désormais rendus totalement inoffensifs par le bâillon, la matraque et Big Brother[107], connaîtront durant de longues décennies un sort identique à celui de leurs frères états-uniens réduits depuis l’ère Reagan, dans les années 1980, à faire de la figuration et à légitimer par l’existence de leurs partis lilliputiens le statut démocratique de la dictature.

Il restait en 2017 aux progressistes français une chance de parvenir à infléchir aussi peu que ce fût le cours des événements dans une direction propice au socialisme : il s’agissait paradoxalement de la carte Asselineau, la carte de la souveraineté retrouvée et du combat politique mené à nouveau dans une arène nationale à taille humaine, soustraite autant que possible à l’intrusion des puissances étrangères, dans un cadre démocratique certes très imparfait, minimal pourrait-on dire (celui de la Constitution de 1958), mais perfectible (à condition de sortir préalablement de l’UE), qui a le mérite d’exister et dont la preuve a été faite y compris sous les lois fondamentales des IIIe et IVe Républiques, en 1936-1938 et durant les Trente Glorieuses, que des progrès sociaux substantiels pouvaient s’y accomplir sous la pression d’une classe ouvrière organisée en syndicat et parti puissants (congés payés, semaine de quarante heures, renforcement des conventions collectives, assurance chômage, formation professionnelle continue, etc.), ainsi que des améliorations notables dans les domaines de l’instruction publique, de la recherche scientifique, du développement des musées et des arts (apport inestimable de Jean Zay dans chacun de ces secteurs) ou des droits civiques (instauration du droit de vote des femmes en 1945).

Cette carte, il fallait s’en saisir puisqu’il n’y en avait pas d’autre à portée de main et la jouer sans illusion, sans hésitation non plus, sachant qu’une telle opportunité, même infime, de laisser la porte entrouverte au socialisme (ou à la société des sociétés que les anarchistes appellent de leurs vœux, « organisation libre et non-coercitive de groupes humains interagissant en coopération[108] ») risquait de ne pas se représenter de sitôt en France (où en serons-nous à la fin du mandat présidentiel d’Emmanuel le Fossoyeur ?).

Quant à l’abstention dès le premier tour, ordinairement souhaitable en l’absence de candidats opposés au primat de l’oligarchie atlantiste (ce qui ne veut pas dire anti-oligarchie nationale) pour ne pas cautionner le système politique contrôlé par cette dernière, elle n’a rien empêché : nous nous sommes retrouvés une fois de plus avec un chef de l’État qui s’évertue à satisfaire au mieux les exigences des institutions européennes et celles de l’impérialisme états-unien à notre détriment collectif. Elle n’a pas rompu (ni même entamé) le long continuum politique qui relie la présidence Mitterrand, à partir du tournant de la rigueur début 1983, à celle de l’actuel locataire de l’Élysée, visant à terme à anéantir la nation française et à vouer son prolétariat aux gémonies, à la ruine matérielle et morale, à l’esclavage moderne.

Il faut également espérer que monsieur Asselineau, qui fut tout ébaubi du « boulevard » qui semblait s’ouvrir devant lui comme la mer Rouge aux pieds de Moïse, comprendra bientôt, si ce n’est déjà fait[109], qu’il fit fausse route en tâchant de bénéficier des succès électoraux d’une droite anglo-américaine nationaliste et antiprolétarienne, située à l’opposé de la volonté de paix et de progrès social qui animait le CNR, et qu’ayant repris ses esprits il ne s’écartera plus du droit chemin de l’unité citoyenne… le seul qui puisse mener les patriotes républicains français de toutes les tendances à la victoire finale.

Je forme le vœu que d’autres que moi, plus persuasifs et ayant l’oreille du père de l’UPR, sauront lui faire quitter à jamais la voie de la démagogie dans laquelle il s’est si malencontreusement fourvoyé à la fin de l’an passé et au début de cette année, afin qu’il ne scie pas lui-même la fine branche d’olivier (le logo de son parti) qui symbolise l’unique espoir d’arracher pacifiquement la France à la phagocytose européenne, fragile branchette sur laquelle il s’est obstiné durant cinq mois à effectuer un numéro d’équilibriste aussi superflu que périlleux (son soutien modéré à Donald Trump en dépit des preuves à charge qui s’accumulaient contre lui).

Souhaitons qu’à l’avenir François Asselineau se fera plus modeste et donc plus crédible, plus mordant aussi[110], qu’il recherchera réellement le soutien des eurosceptiques de gauche[111] (c’est-à-dire des socialistes dans l’acception non inversée du terme, les marxistes ne pouvant être favorables à une union politique européenne qui n’est humaniste et progressiste que dans les préambules de ses traités constitutifs), ni plus ni moins que l’appui des électeurs de tout autre sensibilité patriotique républicaine, et qu’il livrera avec ses équipiers un combat bien plus vigoureux.

On tire toujours enseignement d’une défaite réelle ou apparente, a fortiori de ce qui a été ressenti comme une bérézina par cette fraction impatiente de l’électorat qui s’était imaginé que les chances de succès de l’UPR aux dernières élections nationales avaient augmenté à proportion de son développement rapide. Autre banalité tout aussi vraie, pour paraphraser le philosophe allemand : ce qui n’a pas tué Asselineau le rendra plus solide. Et comme il l’a dit lui-même, le temps lui donnera raison[112] (sur le frexit, pas sur Trump). Aidons-le à atteindre son objectif crucial d’indépendance nationale qui devrait être aussi celui de tous les Français, y compris en s’efforçant de le prémunir contre ses propres faiblesses comme j’ai essayé de le faire ici sans grand espoir d’y parvenir.

Achevé le 18 novembre 2017 et transmis à la modération d’Agora vox le lendemain.

Sigles : CIA : Central Intelligence Agency (Agence centrale de renseignement) – CNR : Conseil national de la Résistance – CSA : Conseil supérieur de l'audiovisuel – EELV : Europe Écologie Les Verts – FBI : Federal Bureau of Investigation (Bureau fédéral d'enquête) – FI : France insoumise – FLN : Front de libération nationale – FN : Front national – GI : Galvanized Iron (fer galvanisé), surnom des soldats de l’infanterie états-unienne (GI Joe) – KKE : Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Parti communiste de Grèce) – LO : Lutte ouvrière – LR : Les Républicains – LREM : La République en marche ! – NPA : Nouveau Parti anticapitaliste – NSA : National Security Agency (Agence nationale de la sécurité) – OAS : Organisation armée secrète – Otan : Organisation du traité de l’Atlantique Nord – PCF : Parti communiste français – PRG : Parti radical de gauche – PS : Parti socialiste – Tafta : Transatlantic Free Trade Agreement (traité de libre-échange transatlantique) – UE : Union européenne – Ukip : United Kingdom Independence Party (Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni) – UMP : Union pour un mouvement populaire – UPR : Union populaire républicaine – URSS : Union des républiques socialistes soviétiques – USA : United States of America (États-Unis d’Amérique ; US : états-unien, états-unienne) – WSWS : World Socialist Web Site (Site socialiste mondial).

Frexit : sortie de la France de l’UE.

NDR : note du rédacteur.

Je tiens à remercier le modérateur ou la modératrice anonyme qui m’a adressé en août une appréciation très pertinente au sujet de la deuxième partie (2a/2) de mon texte.