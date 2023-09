Sur l’abaya, nouveau naufrage d’une certaine gauche

Depuis des années, les proviseurs étaient abandonnés par l’exécutif sur la question de l’abaya. Gabriel Attal, face à une opinion fermement ancrée sur des principes républicains (77% favorables à l’interdiction de son port), a enfin décidé de prendre position : interdiction pure et simple. L’occasion pour une certaine gauche de défendre une nouvelle fois la position des islamistes.

LFI, entre anti-France et La France aux Islamistes

Enfin, dans un gloubi-boulga pseudo-libertaire, la pseudo-féministe Sandrine Rousseau dénonce « les psychodrames de la laïcité (qui) porte sur le corps des femmes et la manière dont il est habillé ». Alors que le voile et l’abaya sont depuis des décennies des marqueurs utilisés par les islamistes pour imposer leurs règles et leur mode de vie dans les pays arabes, et que les femmes de ces pays se battent pour échapper à leur port, au risque de leur vie, comme on le voit aujourd’hui en Iran, il est stupéfiant que des personnes qui se pensent à gauche, et plus encore des femmes, défendent le port des marqueurs du patriarcat misogyne islamiste. Oser parler de liberté, c’est juste reprendre l’argumentaire effarant des islamistes qui n’est qu’un voile argumentaire superficiel jeté sur un sujet bien plus complexe.

Libération il y a près de 20 ans, avait publié un témoignage extraordinairement éclairant sur le sujet pointant pointant que le port par certaines femmes d’un voile (et on peut extrapoler, d’une abaya) n’est pas qu’un sujet individuel. Cela met de facto une pression à toutes les femmes qui n’en portent pas pour qu’elle fasse ce choix, outre les problèmes de prosélitisme religieux et de libre-arbitre sur son port. En effet, porter de tels accoutrements peut aussi bien être une contrainte directe, ou indirecte. Dans le deuxième cas, où des femmes choisissent de les porter pour avoir la paix, c’est l’Etat qui est en faute et qui doit leur permettre de pouvoir s’habiller comme elles le souhaitent sans craindre les réactions de sauvages qui ne respectent pas les femmes et leur libre-arbitre sur la façon de pouvoir s’habiller.

Heureusement, l’opinion publique française est claire sur le sujet, avec 77% de la population favorable à l’interdiction, et même 60% des sympathisants de LFI ou des écologistes… Autant dire que l’opposition bruyante, excessive et totalement contraire aux valeurs qui devraient être celles de la gauche d’une trop grande partie de la NUPES va continuer à disqualifier profondément tout ce courant politique, et notamment ceux qui défendent ce qui devrait être indéfendable pour des féministes ou des républicains. Mais on peut trouver une explication dans une déclaration qui montre la schizophrénie de la pensée de Jean-Luc Mélenchon pour qui « notre pays c’est l’Humanité » mais « Le Mali appartient aux Maliens. Le Niger aux Nigériens ». En revanche, pour lui, il semble clair que la France n’appartient pas complètement aux Français, qu’ils souhaiteraient voir se fondre dans une créolisation.

En réalité, une certaine gauche cultive une vraie détestation de notre pays et souhaite son effacement. C’est sans doute pour cela qu’ils acceptent des pratiques qui devraient leur paraître révoltantes, plus encore que de simples postures électoralistes. Car ils semblent véritablement convaincus, ce qui montre les ravages de certaines idéologies, qui coupent de principes qui devraient être élémentaires.