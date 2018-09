Sur l’art d’être politiquement correct

Quelqu’un qui veut être politiquement correct ressemble à un chef-cuisinier qui, pour que personne ne se sente insulté, met dans son plat un peu de chaque ingrédient connu, après quoi il fait bouillir, puis cuire son plat avant de le faire passer par le four et le micro-ondes. Et si après et malgré tout cela une langue sensible arrive à retrouver dans le plat une trace homéopathique de goût, ceci sera dû à la pincée de démagogie qu’on lui a ajoutée pour le pimenter un peu.

Dans un film américain politiquement correct, nous verrons trois policiers – homme blanc, homme noir et femme d’apparence asiatique (qui est la chef de l’équipe, vous l’avez deviné)– qui ont pris en chasse un gang au sein duquel se mélangent avec le sens de l’harmonie sexes et nuances de la peau. Au cours du film nous apprendrons que la policière et un des bandits sont d’orientation sexuelle non traditionnelle.

On ne peut que rester incompréhensif comment les Grecs anciens dont la mythologie ne connaît point ce que c’est d’être politiquement correct ont réussi (souvent par l’intermédiaire des Romains) à peupler le ciel par des noms de planètes et de constellations et notre culture générale par des critères d’être cultivé. Leurs dieux se donnent des coups bas à gauche et à droite et néanmoins on dit que Pythagore, pour les remercier de lui avoir soufflé son théorème bien-connu, leur a sacrifié cent bœufs (c’est-à-dire a fait une hécatombe). C’est comme si les Grecs, à travers les siècles, essayaent de nous dire :”Que faire, nous sommes comme ça. C’est pourquoi nos dieux sont aussi comme ça.”

Pourtant, ils seraient bien etonnés d’apprendre que nous, qui vivons avec le sentiment que notre Dieu est plus humaniste, nous sentons souvent mal à l’aise de le montrer. Dans une ville scandinave, par exemple, la mairie peut décider de ne pas mettre un sapin de Noël à la place publique pour ne pas heurter les sentiments religieux de la minorité dont la religion a été fondée plusieurs siècles après Jésus Christ. Voilà ce qu’on appelle être politiquement correct ! Jusqu’à quand les cinq pays scandinaves continueront à brandir la croix chrétienne sur leurs drapeaux – il vaut mieux laisser cette question comme ouverte.

En Allemagne voisine, à Wuppertal, en 2014, des représentants de cette même minorité ont organisé une police de charia qui essayait de persuader les passants de ne pas boire de l’alcool, de ne pas écouter de la musique et (indépendamment de leur confession religieuse) d’aller à la mosquée. C’est ainsi que certains membres de cette minorité ont montré que, s’ils le pouvaient, ils tourneraient le dos aux lois laïques du pays pour embrasser celles de la charia.

Ces questions sont particulièrement aigües sur le fond de la vague migratoire de ces dernières années. Il y a des leaders politiques influents qui essaient de convaincre les électeurs que c’est une chance d’avoir un tel flux de gens doués qui arrivent pile-poil à temps pour nous aider à résoudre le problème du vieillissement de la population du vieux continent. Que parmi eux il y a sûrement pas mal de ceux qui rêvent de charia, ceci est mentionné bien moins souvent.

Dans les pays occidentaux, la télévision préfère nous montrer sans cesse des exemples de migrants qui se sont heureusement intégrés. Elle essaie ainsi de nous inspirer l’idée que, quitte à multiplier ces exemples, disons, par mille, et voilà, le problème des migrants sera résolu. Rappelons donc certaines vérités sans nous soucier si elles sont politiquement correctes ou non.

Dans le passé, quand la grande majorité des étrangers, qui s’etablissaient en Europe Occidentale, arrivait par voie légale (c’est-à-dire avec un visa), les pays occidentaux choisissaient eux-mêmes (en accord avec leur législation) qui ils acceptaient et qui non, en se dirigeant par la réponse à la question qui leur pouvait être utile et en quoi. Quand il s’agit de la vague migratoire actuelle, personne n’a eu la possibilité de faire des études sociologiques sur les masses qui arrivent. Qu’à leur sein il y ait plus de gens doués qu’ailleurs dans le monde, il est fortement probable que ceci nous semble douteux. Ce qui est certain c’est qu’arrivent des gens prêts à courir des risques et désirants arranger leur vie en Europe. Et qui, passé un certain temps, essayeront d’amener ici soit un petit frère, soit une petite sœur. De leurs villages natals, encouragés et inspirés par leur exemple, partiront de nouveaux et nouveaux migrants.

Sur le fond de cette migration des peuples qui ne semble pas vouloir s’arrêter toute seule, se dressent deux approches opposées dans le monde politique. Les politiquement corrects essaient de plaider, en utilisant des arguments émotionnels, pour la necessité d’ouvrir nos cœurs et de ne voir qu’un côté de la question, celui du besoin de résoudre les problèmes de ceux qui ont traversé la Méditerranée. L’autre approche est celle des leaders politiques de certains pays d’Europe Centrale et récemment de l’Italie. Ces derniers se rappellent surtout trois choses. Primo – qu’ils ont été élus pour résoudre surtout les problèmes de leurs compatriotes. Secundo – que le territoire d’une nation lui est accordé pour que celle-ci se réalise dans ses frontières dans le plan matériel, culturel, spirituel et tout autre. C’est pourquoi la nation doit décider elle-même quel étranger peut avoir le droit de venir sur son territoire. Europe unie existe depuis quelques décennies tandis que la nation a traversé des siècles de lutte pour son affirmation, avec des triomphes et des chutes. Et, enfin, tertio – qu’être politiquement responsable signifie de se poser les questions concernant les conséquences de ce que tu fais et de ne pas éviter les réponses qui fâchent. Et voici quelques-unes d’entre elles.

En Europe, il n’existe pas de sytème développé et sciemment conçu pour l’accueil organisé de telles masses de personnes et pour leur intégration. Il est clair qu’une bonne partie d’entre elles restera pour toujours. Il serait naturel que cette dernière se joigne aux communautés ethno-religieuses déjà existantes. Si en Europe il y a des prêtres salafistes, il ne faudra pas s’étonner quand dans les banlieues germeront de nouveaux îlots dans lesquels on ne vit pas selon les lois laïques mais en suivant les prescriptions de la police de charia mentionnée ci-haut. Comme ça le territoire effectif pour la réalisation de la nation rétrécira comme une peau de chagrin.

S’il y a de l’extrémisme religieux, il y aura du terrorisme aussi. Comme on le sait bien, certains des auteurs des derniers attentats sont venus de la Syrie en passant par la Grèce. Si on admet qu’en moyenne, il y a un terroriste sur 10 000 migrants, un terroriste qui arrive à commetre un attentat (contre, bien évidemment, la population locale), est-ce que les hommes politiques politiquement corrects oseront dire aux familles des victimes que leurs proches devaient être sacrifiés pour que l’on puisse résoudre les problèmes des autres 9 999 migrants ?

Meme si on laisse le problème du terrorisme à côté, avons-nous le droit ou non de nous poser la question à quoi mène ce changement forcé du visage de la nation qui consiste à lui apporter de grandes doses de population qui n’acceptera pas positivement ses racines chrétiennes et qui ne partagera pas ses valeurs laïques ? Et dans quel monde vivront (si les choses continuent comme ça) nos enfants et petits-enfants ?

Voici une partie des questions que le citoyen qui veut rester politiquement correct ne doit pas se poser. Peu importe qu’il paie des impôts et, donc, a crée une ne serait-ce que très petite partie de la prosperité matérielle de son pays. Et s’il s’agit pas d’un citoyen ordinaire mais d’un homme politique, ce dernier, avant de dire quoi que soit sur ces questions, doit d’abord être certain qu’il ne se fera pas des reproches que sont discours ressemble à celui de tel et tel leader de partie de l’extrême droite.

La necessité d’être politiquement correct se transforme souvent en sterilité qui paralyse les tentatives de dire les choses telles qu’elles sont. C’est un cauchemar pour chaque homme politique de ne faire que des rêves politiquement corrects. Vous imaginez ça – meme dans ses rêves, qu’il ne puisse pas dire ce qu’il pense ?

Et “une blague politiquement correcte” – c’est une blague.