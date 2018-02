Sur la censure et les dérives normatives voulues par certains à AgoraVox...

De plus en plus de débats s'ouvrent sur la modération et la censure désormais possible sur ce site. Les partisans d'un "nouvel ordre" apparaissent, de plus en plus nombreux et de tous bords, qui réclament des têtes. Sous des prétextes apparemment honorables, ils voudraient qu'on puisse bannir, censurer, dénoncer, interdire des auteurs ou commentateurs qui ne respecteraient pas "la charte de conduite" d'AV. Ils ne s'en privent d'ailleurs pas dans leurs posts, où quiconque les gêne trop se verra expulsé des commentaires sans possibilité de revenir, sous un motif ou un autre, et ils n'hésitent pas à "moinsser" en modération tout article ne leur convenant pas, oubliant par là tout ce qui fait la spécificité de ce site. À présent, certains de ces bien-pensants exigent même le "bannissement" d'autres membres, non seulement sur leur post mais sur tous les autres, voire même une intervention de l'opérateur pour lui interdire l'accès au site !

Voici une étrange conception de l'Agora, de la liberté d'expression et de notre passerelle reliant les deux, à savoir Agoravox.

Vous qui me lisez en ce moment même, pourquoi venez-vous ici plutôt qu'ailleurs ?

Qu'est-ce que ce site a de particulier qui a retenu notre attention à tous ?

La diversité des opinions et l'opinion crue (et j'entends par crue non-raffinée par une ligne éditoriale externe) et brut des auteurs et commentateurs. Peu importe que l'info soit réelle ou pas, on ne vient pas ici pour avoir des infos fiables, on vient ici pour découvrir une vérité personnelle balancée comme un dégueulis sur la toile, on vient pénétrer dans la tête de gens qui ne sont pas comme nous, ne pensent pas comme nous et ont ici l'opportunité de délivrer leur vérité. Si on vient les lire, c'est parce que c'est fascinant, un être humain, surtout si on n'est pas d'accord avec lui. Parfois c'est dégueulasse, parfois c'est merveilleux, parfois les deux en même temps. C'est comme découvrir un autre univers. Certains nous font frissonner par leur noirceur et leur toxicité, d'autres nous font sourire tant ils voient le monde en rose. Il y a beaucoup de déchets et quelques petits chef-d'oeuvres dans la production, mais les meilleurs posts sont généralement les plus lus. Parce que cette bande de cons n'est pas si con, figurez-vous. Tous m'intéressent tant qu'ils ne sont pas consensuels. Pour le consensuel, il y 90% de la toile, pourquoi voudriez-vous y ajouter notre site ? Ils n'ont pas besoin de nous, je vous assure...

Cette diversité alliée à une parole libre permet des échanges parfois surréalistes entre personnes qui ne discutent traditionnellement jamais entre elles. Et c'est une très bonne chose, de se parler !

Bien sûr que ça dérape souvent. C'est tout l'intérêt et ça donne lieu à des échanges vifs, pas toujours policés, c'est vrai, mais on n'est pas au diner de Mr l'ambassadeur, on est sur AV et il n'y aura pas de Monchéri.

Bien sûr que ça insulte, diffame, harcèle, pinaille, libère son fiel et tout ce que vous voudrez. C'est aussi le but social du site : être un défouloir. Dieu sait qu'on en a besoin. Où avez-vous vu jouer que l'homme était bon ? C'est le jeu. Et alors ? C'est grave ? ici, on peut aboyer, mais jamais mordre, vous n'aurez pas de cicatrice. La Justice est là pour punir ceux qui ne la respecte pas, est-on obligé d'en rajouter une couche en créant nous-même les conditions de notre auto-censure ? En devenant des délateurs et des vigiles de la pensée, petits kapos confits de certitudes et ivres de leur pouvoir de bannissement nouvellement acquis ? Beurk... Je passe mon tour.

Non, on n'est pas obligés de faire ça. Nous ne sommes pas des juges. Le fait d'avoir une opinion ne me donne pas le droit d'interdire aux autres d'en avoir une différente et de l'exprimer. Je ne suis pas ici pour ça, au contraire : je suis curieux.

Ici s'appliquent souvent les réflexes de meute. On s'affronte par écrit, et malheur à celui qui trébuche car la meute le mettra en morceau. Je comprends que le civilisé soit atterré, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est virtuel et la seule blessure qu'aura subi l'infortuné est au pire une blessure d'orgueil. On s'en remet et ce n'est finalement pas très grave. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, comme dirait l'autre couillon. Et si on est trop "choqué" par l'expérience, on peut toujours exclure AV de sa navigation pour ne plus lire les élucubrations de malades bons à enfermer, ce sera plus simple que de dresser des fauves et plus juste que de leur interdire d'exister.

Je suis personnellement pour la liberté d'expression totale. Que chacun assume ce qu'il dise (pénalement au besoin). Je pense que les insultent abaissent ceux qui les profèrent et que les commentateurs hargneux ne sont pas convaincants, ils ne me gènent pas et peuvent continuer à cracher leur venin, je trouve même ça intéressant sociologiquement. Je recommande néanmoins vivement le parapluie et pour les imbéciles haineux, l'indifférence, qui pour le coup est une forme de tolérance. Tout, tout, plutôt que la censure. Je sais que c'est très à la mode, mais franchement singer les grands médias me paraît beaucoup plus dangereux que tout permettre dans ce minuscule espace où co-existent miraculeusement toutes les couleurs politiques. On est des grands garçons, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise comment on doit penser. C'est pour ça qu'on vient ici, précisément.

Ce qui me paraîtrait plus juste aussi en modération, c'est de ne plus pouvoir voter "contre "un article mais seulement "pour". Si on ne le juge pas intéressant, on ne vote pas, et c'est tout. Disons qu'il faille au moins 10 votes pour qu'il paraisse et basta, les lecteurs feront le tri. La pré-sélection qui sévit ces derniers temps est totalement partiale et me parait créer une caste non souhaitable sur un média s'appelant AgoraVox. Power to the people, au moins ici, c'est le minimum ! Sans ça, autant l'appeler AristoVox, ce sera plus franc...

Laissez-nous ce petit espace de liberté, avec tous ses excès et ses débordements. C'est comme ça qu'on l'aime, brut comme un diamant sorti de la boue, sale et pur en même temps. Le supprimer, c'est tuer la raison de vivre d'AgoraVox qui est de donner la parole à tous, y compris les fondus. C'est en faire un média comme les autres et je n'en vois pas l'intérêt : il est infiniment plus rare ainsi. Le bruit et la fureur font partie de notre nature, il faudra bien faire avec, qu'on les aime ou pas.

Je vous laisse finir. Je me doute que bon nombre d'entre vous ne vont pas être d'accord et je m'en réjouis. Tout le monde est convié, vous allez pouvoir chasser en meute, ce soir au clair de lune, et votre venin sera mon ambroisie. Non coupée, vous l'aurez deviné : je l'aime pure.

Bonne chasse à tous.