Sur la magie, la virilité et le masculinisme

Même si vous n'êtes pas familier, je vous recommande de lire ce texte : 1- Il éclaircit un sujet assez souvent occulté dans notre société, surtout à l'heure actuelle où le corps des femmes va redevenir un enjeu (Agressions sexuelles du Nouvel An 2016 en Allemagne) 2- Si vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes s'intéressent à la magie, cet article devrait vous convaincre qu'à coté des personnes "délirantes", il existe également dans ce domaine (très mystifié au cours des âges, ceux qui ont lu Henry plée comprendront) des personnes rationnelles et que c'est une véritable compétence basé sur des savoirs anciens (aka empirique pour faire court) et rationnnels (aka scientifique pour faire cours) ------------------------------------------ Une des traditions qui a pris place au cours de la vie de ce blog est que chaque fois qu'il y a cinq mercredis dans un mois, les lecteurs ont la possibilité de voter sur le sujet que j'écris pour le cinquième article du mercredi. Au fil des ans, cela m'a amené sur des terrains complexes, et ce mois-ci ne fera pas exception à la règle. Lors des derniers votes, le sujet "masculinité sacrée et toxique" a commencé à recueillir une bonne part des suffrages, et ce mois-ci, il est arrivé un peu en tête de la compétition. Laissé à moi-même, ce n'est pas un sujet sur lequel j'aurais choisi d'écrire. En partie, bien sûr, parce que tout l'enchevêtrement de questions résumées très imparfaitement par les mots "sexe" et "genre" est l'un des sujets les plus brûlants de l'heure. Je n'ai aucune objection à offenser les gens ; en fait, si un de mes articles ne suscite pas au moins quelques cris d'indignation de la part des deux camps retranchés dans lesquels les médias de masse ont poussé la plupart des Américains ces derniers temps, j'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal. Cela dit, j'aime orienter ces essais de manière à ce qu'au moins une partie de mon public comprenne ce que j'essaie de dire, plutôt que de simplement hurler comme une meute de banshees. Lorsqu'il s'agit de sexe et de genre, ce n'est pas vraiment facile de nos jours.

J'ai aussi beaucoup de vieux souvenirs désagréables liés à cette question. Enfant, j'ai trouvé que la définition culturelle de la masculinité qui m'a été imposée par les parents, l'école, les médias et d'autres enfants était une source fiable de problèmes. En partie, pour des raisons que je n'ai comprises qu'à l'âge de quarante ans, lorsqu'on m'a enfin diagnostiqué un syndrome d'Asperger, j'étais extrêmement maladroit lorsque j'étais enfant - pas une seule fois dans toute mon enfance je n'ai réussi à frapper une balle de baseball avec une batte, par exemple - et il n'y avait pas de place dans la mentalité collective de l'époque pour un garçon qui était totalement nul en sport et qui s'ennuyait à cause de cela. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup d'autres choses qui faisaient partie de la culture masculine de l'époque ne m'intéressaient pas du tout. J'aimais porter mes cheveux plus longs que ce qui était à la mode pour les garçons, et je pleurais facilement, ce qui n'arrangeait rien. Je n'aimais pas les poupées ni les vêtements à froufrous, mais à part ça, oui, j'étais plutôt une fille manquée. Compte tenu du climat actuel d'opinion sur le sujet, je dois probablement clarifier un détail avant de poursuivre. Je n'étais pas (et je ne suis pas) mal à l'aise avec le fait d'avoir un corps d'homme. Cela ne me dérange pas le moins du monde d'avoir un truc externe plutôt qu'un truc interne entre les jambes, et lorsque j'ai eu l'âge de commencer à me laisser pousser la barbe, j'en ai été ravi. (J'ai décidé à l'âge de dix ans que ce que je voulais être quand je serais grand, c'était Gandalf, alors la pilosité faciale m'a semblé être un pas dans la bonne direction). De nos jours, il arrive souvent qu'un garçon qui ne correspond pas exactement aux stéréotypes actuels de la masculinité en herbe soit poussé par les conseillers scolaires et l'industrie médicale à se redéfinir comme une fille. Il n'y a pas de place pour les garçons et les filles manqués dans notre société frénétiquement rigide, où tout le monde doit être enfermé dans le trou le plus étroit possible.

J'ai atteint l'âge adulte bien avant que cela ne devienne à la mode, et je n'ai donc pas couru le risque d'être victime de brimades et de pressions pour me faire castrer et m'astreindre à un cocktail à vie de médicaments "affirmant le genre", avec une liste d'effets secondaires désagréables plus longue que votre bras. J'ai simplement dû supporter une enfance où les normes de masculinité imposées par les médias étaient des armes utilisées contre moi à chaque fois que l'occasion se présentait. Dans la seconde moitié de mon adolescence, j'ai découvert le mouvement appelé à l'époque "psychologie humaniste", qui a été presque entièrement effacé de notre mémoire collective de nos jours parce qu'il offrait aux personnes en difficulté un grand nombre d'options qui n'impliquaient pas la chirurgie et les médicaments. Ce mouvement m'a notamment montré qu'il existe de nombreuses façons d'être un homme, et que la plupart d'entre elles n'ont rien à voir avec les caricatures de la masculinité que les médias et les masses d'esprit poussent avec tant d'enthousiasme sur tout le monde. Mais bien sûr, j'ai découvert une autre ressource au cours de ces mêmes années, qui a eu un impact encore plus profond sur mon approche de ma propre masculinité et, plus généralement, sur les questions de sexe et de genre. Oui, il s'agit de la philosophie occulte. Je vais en parler dans cet article. C'est en partie parce que je n'ai aucune idée de ce que le terme "masculinité sacrée" peut signifier ; comme son homologue "féminité sacrée", il est utilisé librement dans certains cercles ces jours-ci, mais il a à peu près autant de sens pour moi que, disons, "gravité sacrée". La masculinité, comme la féminité (ou la gravité), n'est ni sacrée ni profane. C'est un mode d'existence fondamental, qui se manifeste dans toutes les choses et toutes les personnes à un degré plus ou moins élevé, et qui fonctionne sur tous les plans, de la matière à l'esprit.

Mais il y a une autre raison pour laquelle j'ai l'intention de parler de ce que la philosophie occulte dit sur la masculinité. Ce que j'ai découvert pendant mon adolescence, et ce que j'ai découvert encore plus généralement depuis, c'est que les anciens enseignements occultes sur le sexe offrent un moyen de d'évacuer une grande quantité de balivernes et d'apporter de la clarté à un domaine d'expérience que notre société s'efforce de rendre aussi opaque que possible. Montez donc à bord et préparez-vous ; nous sommes sur le point de nous lancer dans une brève étude de ce que les mages d'une époque plus ancienne appelaient "le Mystère du Sexe".

Nous pouvons commencer par l'un des classiques de la philosophie occulte, le Kybalion de William Walker Atkinson. L'un des sept principes fondamentaux de l'occultisme énoncés par Atkinson est le principe du genre : "Le genre est dans tout ; tout a ses principes masculins et féminins ; le genre se manifeste sur tous les plans." Prenez le temps de réfléchir à ce que cela implique. Le principe masculin crée en projetant quelque chose hors de lui ; le principe féminin crée en recevant quelque chose en lui. Si cela vous déroute, pensez à la façon dont les êtres humains et les autres mammifères se reproduisent. Il s'agit d'un reflet, sur le plan matériel, de la manière dont toute création se produit : un principe projette, l'autre reçoit, et une nouvelle vie naît. En ce sens, le genre est une fonction universelle, dont le sexe biologique n'est qu'une expression sur un plan. En outre, rien dans le cosmos n'est entièrement masculin ou entièrement féminin. Toutes les choses et toutes les personnes incarnent ces deux principes, mais elles ne le font pas toutes de la même manière. Dans la philosophie occulte, nous parlons de différents plans d'existence. Les êtres humains sont conscients de quatre d'entre eux, bien que notre culture insiste pour n'en traiter qu'un seul comme réel et relègue les trois autres dans une sorte de limbes de non-réalité subjective. Pour les occultistes, en revanche, le plan matériel - le type de réalité dont nous faisons l'expérience avec nos cinq sens matériels - n'est ni plus ni moins réel que le plan éthérique, le plan de la force vitale, le plan astral, le plan de l'imagination et des rêves, et le plan mental, le plan de la signification et de la valeur. En tant qu'êtres humains, nous sommes des âmes qui s'incarnent dans des corps tirés de la substance de ces plans ; nous avons actuellement des sens qui perçoivent les trois premiers de ces plans, et nous sommes en train d'évoluer vers les sens nécessaires pour percevoir le quatrième.

Chacun de ces corps a d'ailleurs son propre genre. Le genre du corps matériel - c'est-à-dire son sexe - est déterminé par ses chromosomes et exprimé par ses caractéristiques sexuelles primaires et secondaires à la naissance. Les genres du corps éthérique, du corps astral et de la gaine mentale (techniquement parlant, nous n'avons pas encore de corps pleinement développé sur le plan mental, mais la gaine fonctionne comme la première ébauche d'un corps) sont déterminés par des structures sur leurs propres plans. Ils sont également indépendants les uns des autres. En d'autres termes, le sexe de vos corps éthérique et astral et de votre enveloppe mentale peut ou non être le même que celui de votre corps matériel. Il est presque universel d'avoir deux corps de chaque sexe, et dans la plupart des cas, les corps sont de sexe alterné. Ainsi, si vous avez un corps matériel masculin, vous avez très probablement un corps éthérique féminin, un corps astral masculin et une enveloppe mentale féminine. De même, si vous avez un corps matériel féminin, vous avez très probablement un corps éthérique masculin, un corps astral féminin et une enveloppe mentale masculine. Une grande partie de ce qui est considéré comme "masculin" ou "féminin", et une grande partie des différences entre les sexes, sont le reflet de ces polarités alternées.

Je prendrai un exemple volontairement grossier : la masturbation. La plupart des hommes, s'ils se masturbent beaucoup, finissent par se sentir faibles et vidés. La plupart des femmes, si elles font la même chose, finissent par se sentir encombrées et congestionnées. Pourquoi ? Lors d'un rapport hétérosexuel ordinaire, la force vitale, la substance du plan éthérique, s'écoule de la femme (qui a généralement un corps éthérique masculin) vers l'homme (qui a généralement un corps éthérique féminin). L'homme qui se masturbe se sent faible parce qu'il n'a pas de partenaire pour lui fournir de l'énergie éthérique ; la femme qui se masturbe se sent encombrée parce qu'elle n'a pas de partenaire pour puiser et recevoir son énergie éthérique. C'est très simple. La même chose fonctionne sur les autres plans. Il est très courant, par exemple, que les artistes, écrivains, musiciens et autres créateurs de sexe masculin aient besoin de la compagnie d'une femme pour créer ; ce n'est pas qu'ils tirent des idées ou des images des femmes de leur vie, c'est un sens plus subtil et plus profond de l'inspiration. Les femmes artistes, en revanche, ont rarement un besoin comparable. Pourquoi ? La plupart des hommes ont des gaines mentales féminines, qui ont besoin d'être fécondées ; la plupart des femmes ont des gaines mentales masculines, qui ont besoin d'inspirer plutôt que d'être inspirées. Sur le plan astral, c'est l'inverse. Avez-vous remarqué que la fanfiction - la fiction qui prend un ensemble de personnages et de décors existants dans les médias et en fait des histoires - est surtout une habitude féminine ? C'est parce que la plupart des femmes ont un corps astral féminin et que leur imagination fonctionne mieux lorsqu'elle est fécondée par des images et des idées provenant d'une source extérieure. Notez cependant la présence de mots tels que "la plupart" dans les paragraphes ci-dessus. Il est très rare que les hommes (c'est-à-dire les personnes ayant un corps matériel masculin) aient un corps éthérique masculin ; et tout aussi rare que les femmes (c'est-à-dire les personnes ayant un corps matériel féminin) aient un corps éthérique féminin. Les deux corps supérieurs sont cependant assez souvent inversés, c'est-à-dire que chez environ dix pour cent de la population, on trouve des hommes avec des enveloppes mentales masculines et des corps astraux féminins, et des femmes avec des enveloppes mentales féminines et des corps astraux masculins. Je suis un exemple. Mon imagination a besoin d'être fécondée par des images et des idées extérieures, c'est pourquoi ma fiction la plus réussie à ce jour est essentiellement une fanfiction élaborée de H.P. Lovecraft. D'un autre côté, je n'ai pas besoin d'une fertilisation mentale par la compagnie d'une femme comme le font tant d'écrivains et d'artistes masculins. Je suis heureux en ménage, mais ma femme n'est pas obligée d'être ma muse.

Il ne s'agit là que de deux des nombreuses variations de la structure du corps subtil de l'homme. La plupart des autres ont trait à des aspects moins généraux des corps subtils. Les différences entre l'orientation hétérosexuelle et l'orientation homosexuelle sont une fonction de certaines de ces autres variations. Il en va de même pour de nombreuses complexités subtiles de polarité qui attirent certaines personnes les unes vers les autres et en repoussent d'autres. Le sexe est complexe ; l'amour, la romance, l'attirance et la répulsion mutuelles - tout cela est complexe, et tout cela est lié à la structure complexe du genre humain et de l'anatomie subtile de l'homme. Les tentatives de simplification au service d'une idéologie arbitraire ou autre (qu'elle soit libérale, conservatrice ou autre) échouent inévitablement et provoquent un grand nombre de malheurs humains.

L'existence humaine est complexe. Essayer de la restreindre par le biais d'une idéologie rigide n'est utile qu'aux personnes qui veulent vous contrôler.

Des livres entiers ont été écrits sur les dimensions occultes du sexe. J'ai un tel livre en cours de rédaction, qui se concentre sur la magie de la polarité, l'art de sublimer l'énergie érotique à des fins magiques. Cependant, je pense que j'ai suffisamment couvert le sujet pour passer à ce que je soupçonne que la plupart des lecteurs qui ont demandé ce billet veulent que j'aborde : l'expérience complexe et difficile d'être un homme dans la société américaine d'aujourd'hui. Il devrait être clair, pour commencer, que le genre n'est pas une chose simple. Il est tout aussi erroné d'insister sur le fait que votre sexe physique n'a pas d'importance que d'insister sur le fait que votre sexe physique définit tout ce que vous êtes et ce que vous devez penser, ressentir et faire. Le fait d'avoir un truc intérieur ou un extérieur entre les jambes, d'avoir ou non des chromosomes Y (et tous les changements biochimiques complexes que leur présence ou leur absence entraîne), fait une grande différence, mais ce ne sont pas les seules choses qui font une différence. En outre, il existe de nombreuses façons différentes d'être un homme ou une femme ; si vous ne correspondez pas au stéréotype actuellement en vogue de votre sexe matériel, cela ne signifie pas que vous êtes de l'autre sexe, mais que le stéréotype ne fonctionne pas pour vous. Une société qui fait de la place aux garçons et aux filles manqués et aux autres sera plus saine et plus humaine qu'une société qui refuse de le faire - à condition, bien sûr, que les droits conférés à ceux qui s'écartent de la majorité ne soient pas autorisés à fouler aux pieds les droits de ceux qui ne s'en écartent pas.

Pourtant, l'enchevêtrement de la masculinité dans l'Amérique d'aujourd'hui ne se résume pas à une incapacité à saisir les points que nous venons d'évoquer. Une approche indirecte est utile ici, alors prenons un moment pour parler de ce qui a lancé la deuxième vague de féminisme dans le sillage de la Seconde Guerre mondiale.

L'essor des banlieues américaines dans les années d'après-guerre a entraîné un grand nombre de changements culturels radicaux, mais l'un d'entre eux n'a pas reçu l'attention qu'il mérite : la destruction de la culture féminine dans les classes moyennes. Avant la suburbanisation, la plupart des femmes de la classe moyenne vivaient dans des quartiers huppés des villes et des villages, où les maisons, les entreprises et les lieux de rencontre se côtoyaient. Une très grande partie des femmes appartenaient à des clubs, des loges et d'autres groupes sociaux réservés aux femmes, et les interactions moins formelles étaient constantes - il était courant que les femmes se réunissent pour prendre un café, partager des projets de travail, s'entraider et pour bien d'autres raisons. Cela a favorisé l'émergence d'une culture féminine distincte, variant selon la classe sociale et l'origine ethnique, mais présente dans toute l'Amérique. Les banlieues ont détruit tout cela. Par définition, les banlieues étaient constituées de vastes étendues de logements isolés des commerces et des lieux de rencontre, et la fuite vers les banlieues a perturbé des réseaux familiaux et amicaux vieux de plusieurs générations, laissant les banlieusards isolés dans des quartiers d'étrangers. Les hommes avaient leur lieu de travail, mais au lendemain de la guerre, les femmes de la classe moyenne étaient censées quitter le marché du travail et rester isolées et s'ennuyer dans leurs maisons de banlieue. Pendant ce temps, la propagande de saturation diffusée par le nouveau média qu'est la télévision leur imposait de nouvelles définitions de la féminité - des définitions qui avaient été élaborées principalement par des hommes, incarnant des perspectives masculines, sans aucun apport pertinent pour la vie réelle des femmes.

C'est ce qui a rendu inévitable l'explosion du féminisme de la deuxième vague. Il est possible d'imposer une terrible répression à une population et d'obtenir son obéissance - cela s'est produit à d'innombrables reprises au cours de l'histoire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est les soumettre à une dissonance cognitive extrême. "C'est votre vie, c'est ce que signifie être une femme, et si vous n'en êtes pas contente, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous". C'est le message que les médias d'entreprise, l'industrie de la publicité et le corps médical ont transmis aux femmes jour et nuit, jusqu'à ce qu'elles commencent à riposter. Mais c'est l'après-révolution qui importe ici. L'une des ironies les plus classiques de l'histoire est que la plupart des révolutions finissent par copier au moins certaines des pires caractéristiques du régime qu'elles ont renversé. L'un des thèmes centraux de la révolution féministe était donc la destruction de la culture masculine des classes moyennes et l'abolition des espaces sociaux masculins qui permettaient aux hommes de se définir. Au lieu de cela, les hommes des classes moyennes sont désormais censés accepter de nouvelles définitions de la virilité qui sont en grande partie fabriquées par les femmes, incarnant des perspectives féminines, sans aucun apport pertinent pour la vie réelle que mènent les hommes. Nous nous trouvons actuellement dans les toutes premières phases de l'explosion que cette explosion de dissonance cognitive rend inévitable.

Ce qui me fascine dans la montée de ce que nous pourrions appeler le masculinisme, c'est la proposrtion dans laquelle il a copié les stratégies réussies du premier mouvement féministe. Les lecteurs d'un certain âge se souviendront de Helen Gurley Brown qui défendait la "Cosmo Girl", la femme libérée dont la vie entière était axée sur l'exploitation des hommes pour tout ce qu'elle pouvait obtenir. L'équivalent masculin exact est l'expert en séduction - pick up artist en anglais (PUA) - pour une raison quelconque, les masculinistes d'aujourd'hui adorent les acronymes - dont la vie entière se concentre sur l'exploitation des femmes pour obtenir tout ce qu'il peut obtenir. Bien entendu, la Cosmo Girl utilisait le sexe à des fins de manipulation, et le PUA utilise la manipulation à des fins de sexe ; à part cela, il n'y a pas grand-chose de différent entre eux. Les lecteurs d'un certain âge se souviendront également des féministes séparatistes des années 1970, dont la stratégie principale consistait à se construire une vie réussie dans laquelle les hommes n'avaient pas leur place - vous vous souvenez de tous ces macarons et autocollants sur lesquels on pouvait lire "Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette" ? Leurs équivalents masculinistes sont les "Men Going Their Own Way" (MGTOW), qui ont adopté la même stratégie consistant à se construire une vie réussie dans laquelle les femmes n'ont pas leur place. Il y avait aussi les militants des droits de la femme de la même décennie ; leurs équivalents sont les militants des droits de l'homme d'aujourd'hui (MRA), qui sont tout aussi stridents et belliqueux que les militants des droits de la femme l'étaient si souvent à l'époque.

Le potentiel de ces stratégies se mesure notamment aux dénonciations frénétiques et pleines de salive que ces trois petits mouvements marginaux de la frange culturelle reçoivent de la part de la partie féministe de la culture d'entreprise dominante. (Le simple fait qu'il soit possible de parler de "l'extrémité féministe de la culture d'entreprise dominante" de nos jours montre bien à quel point les choses ont changé au cours des cinquante dernières années). Je suppose que les femmes impliquées dans cette réaction ne se souviennent pas à quel point les dénonciations masculines équivalentes dans les années 1970 ont contribué à faire connaître le féminisme et à convaincre les femmes qui n'étaient pas encore impliquées dans le mouvement féministe que les droits des femmes avaient une raison d'être. Je m'attends à ce que le même effet profite au masculinisme au cours de la prochaine décennie. Je ne dis pas, d'ailleurs, que c'est une bonne chose. Je ne dis pas non plus que c'est une mauvaise chose. Je souligne simplement que c'est en train de se produire. La mythologie du progrès a empêché un grand nombre de personnes de voir que le fait de forcer le changement dans une direction se traduit très souvent par un mouvement égal et opposé dans l'autre direction. Tout comme la licence sexuelle débridée de l'ère géorgienne en Grande-Bretagne a préparé le terrain pour la répression sexuelle stricte de l'ère victorienne, et que l'extrême pudibonderie victorienne a ensuite rendu inévitable la révolution sexuelle du 20e siècle, la tentative de redéfinir les femmes dans des termes définis par les hommes a donné lieu à une tentative comparable de redéfinir les hommes dans des termes définis par les femmes, et la montée du féminisme a entraîné la montée correspondante du masculinisme. Il serait utile, pour ne pas utiliser un mot plus fort, que les hommes et les femmes acceptent que les personnes des deux sexes (et la très petite fraction de personnes intersexuées) aient le droit de se définir, de créer des espaces et des cultures qui leur conviennent et de négocier les relations entre les sexes, plutôt que d'essayer d'exploiter les positions de pouvoir pour imposer des règles arbitraires qui avantagent l'une ou l'autre des parties. Il serait également utile que les personnes qui adorent parler de "masculinité toxique" reconnaissent que la féminité toxique est tout aussi courante et que les deux sont des sous-ensembles d'une gamme beaucoup plus large de comportements toxiques que les êtres humains, quel que soit leur sexe, s'infligent les uns aux autres. Les êtres humains sont ce qu'ils sont, un mélange étourdissant de vertus et de vices, de forces et de faiblesses, de sacré et de toxique. Mais c'est un idéal à garder à l'esprit, et ceux qui essaient de s'en rapprocher pourraient découvrir qu'il présente finalement certains avantages.