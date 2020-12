Sur la question du pouvoir, tout court

Est-il donc bienveillant ? dites "fascisme" à n'importe qui vous rencontrez et on vous évoquera les images de ces casques et de ces nazis botte-talons cliquant à l'unisson terrible dans les rues de Berlin et d'ailleurs, pendant les jours sombres que seul un petit nombre restant parmi les vivants n'oublieront pas. Chaque jour, les membres de la génération qui a entendu ces talons se meurent, emportant avec eux murmure de paroles d'avertissement. Je l'ai vu pour ma part, ils chuchotent avant de passer a trépas. Vois ce numéro tatoué ? Vois cette cicatrice ? C'est arrivé. C'était vrai.

. C'est une nation de lois, de contrôle et d'équilibre, de justice et de décence. Nos lois et traditions se tiennent comme un rempart contre la montée de la folie totalitaire. Cela ne peut arriver ici. Ainsi nous sommes endoctrinés dans l'école de notre grandeur présumée.

« Nous devons nous-mêmes, être insoumis », a déclaré Abraham Lincoln, et il le faut donc, parce que ça peut arriver chez nous. C'est déjà le cas. Tous les récitations du parfait démocrate du civisme élémentaire ne peut pas effacer le fait qu'un nouvel ordre est en hausse. Appelez-le « fascisme secret » ou « fascisme smiley face. » Appelee le une dictature tranquille. Appelez cela ce que vous voulez, mais il est ici avec nous aujourd'hui, et il est de plus en plus présent.

Certes, il n'y a aucun casque aligné en rangs dans nos larges avenues, aucun Tonton Macoute ravageant les dissidents, aucun Khmers rouges qui n'abattent que les intellectuels et les citoyens des villes pour mourir par millions sur les routes jonchées de crânes. Les principaux atouts de notre nouveau fascisme est qu'il parle doucement. Il ne se présente pas de manière aussi évidente que ceux qui subsistent les dogmes que notre grandeur peut pointer et dire là, ça y est, je le vois.

Ce nouveau fascisme n'est pas alimenté uniquement par des mensonges, même si bien sûr les mensonges sont là en abondances et absurdes. Ce nouveau fascisme est alimenté par les mythes, nos mythes, les mythes que nous absorbons nous-mêmes pour dormir. Ce nouveau fascisme est en vérité un fascisme élémentaire, qui renaît aujourd'hui par une confluence d'événements ; le zèle des rares, en combinaison avec la passivité du plus grand nombre, ont donné un signal à ce nouvel ordre.

L'écrivain Umberto Eco, dans un essai de 1995 intitulé « votre-fascisme, » délimitait plusieurs éléments de base qui ont existé sous une forme ou une autre dans chaque État fasciste dans l'histoire : « la démocratie parlementaire est par définition pourrie, parce qu'elle ne représente pas la voix du peuple, qui est celle du chef sublime. Doctrine dépassant la raison et la science est toujours suspect. L'identité nationale est assurée par les ennemis de la nation. Argument équivalent à trahison. Perpétuellement en guerre, l'État doit gouverner avec les instruments de la peur. Les citoyens n'agissent pas ; ils jouent le rôle de soutien du "peuple" dans le grand opéra qui est l'État".

Prendre les faits un à la fois.

« La démocratie parlementaire est par définition pourrie, parce qu'elle ne représente pas la voix du peuple, qui est celle du chef sublime. »

« Doctrine dépasse la raison et science est toujours suspect. »

La suprématie du fondamentalisme religieux dans et sans le gouvernement exerce cette bannière avant tous les autres. Quell est la raison face à la foi du zélote ? la science est devenue un navire édulcoré pour le dessein Intelligent, et les vérités irréfutables de données empiriques sont passées sous silence. Spencer Tracy, dans le film « Inherit the Wind », avait averti : "le fanatisme et l'ignorance sont toujours occupés et ont besoin d'alimentation. Et bientôt, votre honneur, avec bannières aux vents et tambours battant marcheront en arrière, vers l'arrière, à travers les époques glorieuses de ce XVIe siècle, lorsque les bigots brûlaient l'homme qui osait porter des lumières d'intelligence à l'esprit humain."

« L'identité nationale est fournie par les ennemis de la nation ».

Cela a été avec nous depuis des générations maintenant. Notre nation nous définit par comparaison a l'ennemi, à l'Impérial totalitarisme, puis par des décennies de comparaison au communisme. Le terrorisme a supplanté toutes ces notions, martelé en place depuis un mardi en septembre 2001 par les actions de fous. Nous ne sommes pas eux, tous est justifiée dans la lutte contre eux, et donc nous sommes définis.

"Argument équivaut à trahison."

Tout ce qu'il faut faire pour voir cela en action est de passer quelques heures avec la chaîne tf1 FR2 et toutes les autre voix de la liberté. Frites de la liberté. Pourquoi vous détestez le monde libres ?

? Vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. faites gaffe.

« Perpétuellement en guerre, l'État doit gouverner avec les instruments de la peur. »

La manipulation de cette population par la peur a été cruellement efficace. Nous ne voulons pas la preuve d'être un champignon atomique. Armes de destruction massive et d'al-machina en Irakistan. Conceptions nucléaires en Iran et empoisonée en syrie. mac gyver était une série. Alerte orange. tout argument devient équivalant à la trahison, tout simplement parce que tout le monde a été fait pour sentir la peur en permanence. Une population effrayée est facilement gouvernée ; Cette leçon a été bien apprise et maitrisée. Cette leçon a été magistralement appliquée (une fois de plus.) à tous les citoyens politisés, et le troupeau de se déplacer comme un seul corps. Même la surveillance des citoyens innocents par l'État est brossée comme un mal nécessaire. N'oubliez pas : vous êtes surveillé.

"Les citoyens n'agissent pas ; ils jouent le rôle de soutien du "peuple" dans le grand opéra qui est à l'État".

Une fois, nous avons vécu par la simplicité glorieuse du vote. Couler un bulletin de vote a été le seul devoir patriotique qu'un citoyen pourrait effectuer, une affirmation de tout ce qui a lieu de cher et de vrai. Aujourd'hui, nous vivons dans la nation de l'électeur en voie de disparition. Alimentation a été coupée tellement loin des gens par ceux qui ont l'argent et l'influence que la plupart voit le vote comme une perte de temps. Ajoutez à cela la commande croissante des outils de vote et dépouillement par les sociétés à actions partisanes et vous comprendrez que la voix du peuple n'a jamais été que de la cendre sous le feu.

Nous devons nous dégager de l'idée que nos institutions, nos traditions, les barrières qui nous protègent contre les pouvoirs absolus et autoritaires, ne peuvent pas être décomposées. Ils sont démantelées une brique à la fois. La séparation des pouvoirs a déjà été anéantie. C'est un fascisme chuchoté, pas encore en marche dans votre rue et qui cogne à votre porte au milieu de la nuit. Mais il est là, et il jette des racines profondes. Nous devons écouter au-delà du fascisme chuchoté d'aujourd'hui et entrevoir le fascisme triomphant de demain. Nous devons aller au-delà des mensonges et des mythes, au-delà des dogmes, par lequel nous dormons."

Alors pourquoi diable avons-nous peur d'eux ? ... Car ils ont peur de nous.