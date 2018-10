Sur le rôle de la politique dans nos vies

La politique ceci, la politique cela. Arrêtez tout ! Pourquoi cherchez-vous ailleurs ce qu'il est déjà difficile de trouver en soi ? La politique, c'est avant tout la réalisation possible de votre bonheur. Or, si la politique ne fonctionne pas, que vous la jugez indécente, inopportune, corrompue, ou que sais-je encore, ce n'est pas en raison de son incapacité intrinsèque à vous pourvoir d'une raison de vivre, mais d'abord (et surtout) parce que vous-mêmes, par vos idiosyncrasies inadéquates, vous êtes incapables de trouver cette raison en vous, via l'introspection.

Le problème avec la politique, c'est qu'elle est l'antre des « solutions toutes faites ».

Qui plus est, les solutions toutes faites incluent également les solutions qui ne sont pas toutes faites. De sorte que l'idée même de solutions pas toutes faites peut quelquefois se substituer à la velléité, très courante, d'appliquer des solutions toutes faites, devenant par là des solutions à leur tour toutes faites.

Autrement dit : il faut être vigilant.

Le problème, ce n'est bien évidemment pas la politique. On peut y trouver son compte.

Le problème, cependant, c'est la politique sans conscience.

Car la politique sans conscience mène à la politique des solutions toutes faites, c'est-à-dire à une politique des âneries et des mauvais jugements selon lesquels X mesure fait survenir ce qui, déjà au niveau individuel, est quasi impossible à obtenir : l'harmonie universelle. Et toute la politique (serait-elle pragmatique) se base sur la conviction intime que l'harmonie universelle est soit totalement atteignable (la pire des bêtises) soit en partie (la plus pire d'entre les pires des bêtises, puisqu'on ne la sent pas).

Imaginez un homme dont ses journées consistent à faire, comme métier, de la politique. Partant, il indexe son bonheur sur la réussite de tels ou tels projets, ceci en étant dépourvu de toute conscience quant à la substance même de la « politique » et, de surcroît, de la psychologie humaine en général. Vous aurez, en définitive, un homme facilement malheureux. Et pour cause : comment être heureux (et par heureux j'entends ce terme au-delà de son sens naïf) s'il mise uniquement sur le succès d'objectifs politiques ? La politique est molle. La réussite de projets politiques est un principe mou. La politique change au gré des saisons. Faire reposer son bonheur là-dessus revient à ajourner ad vitam aeternam son advenue – laquelle, dépendant de la réussite d'un projet, sera remise à plus tard en attendant le perfectionnement (toujours hypothétiquement réalisable) du projet. Et on aime que ce qu'on a ! Or la politique est un beau néant.

En revanche, il peut être possible de faire de la politique « en conscience », à savoir muni de principes solides.

Quand on sait la psychologie humaine, qu'on connaît ensuite la finalité de l'homme (c'est-à-dire une aspiration à la totalité, au tout, à l'éternité, à la clarté d'un nouveau regard qui ne voit que l'essentiel1), on ne peut faire que de la bonne politique, et sans le malheur des mondanités qui l'accompagnent. Car le malheur du politicien, c'est bien les affres de la mondanité, et puis de la fortune. Le politicien ne comprend pas la fortune, mais il vit à ses crochets !

Ainsi désormais saurez-vous que la politique n'est que la politique : une affaire mondaine, qui a sa noblesse. Mais les périodes de crise sont des périodes de crise : le destin. Rien à voir avec la politique.

Les plaintes sont le symptôme du changement, non pas son moteur.

Et comme on fait de la meilleure politique avec cette idée !

Si – comme tout le monde – vous êtes à la recherche de la sérénité, faites de la politique en ayant à l'esprit qu'elle n'est pas une fin en soi, mais un hobby, de même que le principe ontique, ou la raison d'être du pommier n'est pas la pomme « de l'instant », l'ordinaire « faire-des-pommes » ou la production de pommes en tant qu'elle fait partie intégrante de sa modalité d'existence – ce qui avère que son salut ne tient pas sur telle ou telle production de pommes, sur le dépérissement de cette pomme-ci ou de cette pomme-là, mais dans le fait que, en tant que pommier, il survit dans la joie grâce à l'idée de ce qui dépasse sa production.

Vous me direz que la politique engage la moralité, et qu'elle l'instaure.

Mais quelle situation accuse un pareil constat ?

La politique, avant tout, est amorale. A-morale. Elle n'est pas morale, dès lors qu'elle fait de la morale. Non pas qu'elle soit immorale. Elle ne peut atteindre la moralité quand elle l'impose – car l'imposition, dans son acte même, annule la morale qu'elle prétend répendre. De fait : on ne peut pas être moral du moment qu'on nous l'impose ! La morale implique, comme condition préalablement nécessaire, sa non-imposition. C'est-à-dire : la vraie morale existe à partir du moment où elle n'existe plus en tant que norme culturelle nationalement prescrite. D'où vient que nous ne pouvons être (forcément) en décadence. Au contraire, puisque c'est aujourd'hui que nous n'avons jamais été aussi libres de nos choix... Par conséquent, les existentialistes ont raison. Notre liberté contemporaine confine aux (terribles) enjeux de la moralité véridique.

De sorte qu'il ne faut pas chercher de panacée. Abandonnez tout.

Vous n'êtes pas insatisfaits de la politique parce qu'il n'y a pas de solution, ou que la solution est momentanément indisponible (pire des folies), mais parce que vous croyez qu'il y en a une quelque part là-bas.

Or, la politique à la recherche du bonheur commence chez soi. Ordonnez-vous d'abord, le reste adviendra.

________

1 Connaître l'existence de l'aspiration à la totalité, donc à Dieu, c'est, de fait, se libérer automatiquement du malheur banalement entendu comme l'échec d'une aspiration triviale, d'un projet. Totalité = libération. Et même la douleur par laquelle on y accède est une joie.