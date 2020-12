Surtitre : Bayramdan sonra

Titre : Le Sénat français vient d’adopter [1] une Résolution sur le conflit du Haut-Karabagh !

Le 25 novembre, plus de quinze jours après la fin de la guerre du Haut-Karabagh, le Sénat français condamne le comportement turc et azerbaidjanais.

C’est ce retard à l’allumage qui m’a donné l’idée d’utiliser l’expression turque « Bayramdan sonra » comme surtitre à ce papier…

Effectivement, c’est trop tard !

Je ne vais pas reprendre ici les termes de cette condamnation. J’ai juste envie de poser une seule question : Avez-vous fait traduire cette belle Résolution en arménien pour que les réfugiés, les blessés, les familles et proches des morts et des disparus, en prennent connaissance ?

Certes, je ne minimise pas cet élan de bonne volonté et de bonté, cependant, cette Résolution n’a aucune valeur pratique, n’a aucune valeur contraignante et ne sera jamais appliquée, à moins que la France ou l’Union européenne (on peut rêver !) en décident autrement et se mettent à faire la guerre à la Turquie et à la Russie…

C’est bien avant qu’il fallait taper du poing sur la table et empêcher l’islamo-fasciste Erdogan de mettre la main sur l’Azerbaïdjan, car c’est ce qui s’est passé d’abord.

Ensuite, il fallait dire à Poutine qu’il ne pourrait pas jouer avec le sort des peuples éternellement en instrumentalisant la haine.

Même à la fin d’un conflit, une porte est laissée entrouverte pour pouvoir rallumer la flamme de la haine si jugé nécessaire par la puissance dominante (en l'occurrence la Russie et la Turquie) ; c’est ce qui s’est passé dans le Haut-Karabagh : le sort du territoire n’est pas celé et les haines ont atteint leur paroxysme : le conflit suivant est en gestation…

Mais, c’est l’application de la politique telle que l’on imaginée les Anglais tout au long des siècles de colonialisme que Poutine et Erdogan appliquent ; Poutine ne fait que copier, en plus brutal, les Anglais ; son « ami » Erdogan, ne fait que le suivre, en encore plus brutal.

Pourtant, le Sénat a constaté les violations des droits de l’homme et les atrocités commises par les azéro-turco-djihadistes ; il les a constaté bien avant la signature du cessez-le-feu…mais personne n’a bougé ! Une fois que les agresseurs ont obtenu pratiquement ce qu’ils voulaient, et les Arméniens tués ou chassés de leurs foyers, on reprend le cours des choses avec de belles déclarations et de beaux hommages rendus aux victimes ! C’est trop tard !

La seule question qui vaille est : Qu’a-t-on fait pour éviter les dizaines de milliers de réfugiés, les milliers des morts, le nettoyage ethnique, le nouveau génocide, la peur tout simplement ?

Rien !