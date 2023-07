Surtout ne ratez pas la fin de Poutine...

« On sait déjà, ..., que l’image de »l’homme fort« tient du mythe inventé par la propagande, la réalité de la personnalité du Tsar est tout autre... »

Toute la question est de savoir qui couvre ce « on », et ce qu’il prétend si bien savoir, parce que particulièrement depuis l’Opération Militaire Spéciale déclenchée par la Russie en Ukraine en février 2022, la propagande occidentale nous a servi une multitude de couleuvres, tant sur une prétendue « invasion » russe de l’Ukraine que sur l’effondrement imminent de l’économie russe du fait des sanctions occidentales, sur le délabrement de l’armée russe, sur l’état physique ou mental de Vladimir Poutine, ... et je crains bien que les agents de cette propagande se voient quelque jour proche contraints d’avaler leur chapeau face à une réalité bien plus têtue que tous les contes de fées qu’ils nous en racontent en boucle.

De fait et à en croire le documentaire d’Oliver Stone, Vladimir Poutine a été choisi par les oligarques qui avaient systématiquement pillé les bijoux de famille de la feu Union Soviétique pour succéder à Boris Eltsine parce qu’ils le percevaient comme un faible qui ne s’opposerait pas à leurs intérêts. Quoiqu’il ait toujours veillé à scrupuleusement respecter ses engagements et notamment vis-à-vis d’eux, il a clairement priorisé l’intérêt de la Russie - qu’il a su relever de la ruine - et de ses habitants, ce que peu d’oligarques lui pardonnent, et moins encore depuis que les sanctions occidentales censées le viser frappent les fruits de leurs pillages sans que cela le perturbe aucunement.

Quant à la « démocratie » ukrainienne et les valeurs « humanistes » dont se drape l’€urope et dont elle se prétend le rempart, cet autre document dirigé par Oliver Stone permet in tempore non suspecto d’en mieux apprécier la substance.

Bref, affublez-moi des qualificatifs de kremlinophile et de poutinophile si çà vous chante et peut vous rassurer, mais au moins je m’informe et, tout particulièrement en ce très macronien 14 juillet plus proche de l’état de siège que de la fête populaire, j’ai la faiblesse de croire que si — plutôt que leur service aux intérêts de la Nouvelle Aristocratie Mondialiste - certains de nos gouvernants pouvaient avoir à cœur les intérêts de la France, de sa République et de ses citoyens comme Vladimir Poutine semble avoir depuis 23 ans à cœur de servir l’intérêt de la Russie et de ses habitants, nos affaires iraient nettement mieux !

Bien à vous, en vous souhaitant une belle fête nationale !