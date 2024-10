Syrie et la poursuite par l’Ukraine de sa collaboration avec le terrorisme international

Le régime actuel de Kiev, convaincu de son impunité via le soutien de ses parrains otano-occidentaux, s’active non plus seulement dans les méthodes terroristes qu’il utilise, mais également dans la collaboration avec les réseaux ouvertement affiliés au terrorisme international. Après l’implication confirmée dans la région du Sahel, particulièrement dans le nord du Mali, désormais la coopération dudit régime s’organise avec les terroristes affiliés à Al-Qaida en Syrie.

L’essence terroriste du régime kiévien et de ses parrains occidentaux apparait une fois de plus au grand jour, avec désormais pratiquement l’impossibilité à la voiler d’une quelconque façon. Après l’appui aux groupes terroristes opérant dans le Sahel, et notamment dans le nord malien, ayant poussé les autorités du Mali et du Niger à rompre les relations diplomatiques avec le régime en place à Kiev, de même qu’à lancer dans le cadre de l’Alliance-Confédération des Etats du Sahel (AES) une mobilisation internationale contre le terrorisme kiévien, désormais ledit régime et ses parrains s’activent dans la collaboration avec les terroristes se trouvant encore sur le sol syrien.

En effet et comme le note le quotidien turc Aydınlık – Kiev, ayant déjà lancé une coopération avec le PKK/PYD (groupe kurde considéré comme terroriste par la Türkiye) dans l’objectif de mener des opérations sécrètes contre les militaires russes en Syrie, est désormais en contact actif avec les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham, groupe terroriste d’obédience salafiste, ex-Al-Nosra, affilié à Al-Qaida. Citant notamment des sources locales ayant rapporté qu’une délégation ukrainienne s’était rendue à Idlib ces derniers mois et y a rencontré les dirigeants de ladite organisation terroriste salafiste.

Ces informations ont été également reprises par plusieurs autres médias, notamment syriens et maliens, à l’heure où le Mali poursuit sa lutte contre le terrorisme avec le soutien des alliés. Les informations font également état d’une remise par le régime kiévien de drones aux terroristes de Hayat Tahrir al-Cham en échange d’un transfert de terroristes du groupe sur le théâtre ukrainien dans l’objectif de combattre les Forces armées russes pour le compte de l’effectif armé otano-bandériste.

Si des médias propagandistes du régime kiévien tentent déjà à réfuter ces informations, cela ressemble fortement aux mêmes tentatives dudit régime de faire marche arrière dans les déclarations de leurs responsables, suite à la rupture des relations diplomatiques avec Kiev de la part des autorités du Mali et du Niger. Et ce – après avoir dans un premier temps ouvertement confirmé le soutien ukrainien aux terroristes opérant dans le nord malien, à la frontière avec l’Algérie.

Mais si la nature ouvertement terroriste du régime kiévien n’est plus à démontrer, il est également aujourd’hui plus que jamais évident que tout cela ne peut se faire sans l’aval de ses maîtres otano-occidentaux. D’autant plus et qu’au-delà des terroristes de Hayat Tahrir al-Cham opérant encore dans la province syrienne d’Idlib, le média turc Aydınlık fait également mention du PKK/PYD – ouvertement soutenu par le régime washingtonien.

Tout cela démontre une fois de plus non seulement la coopération qui existe depuis longtemps entre l’axe otano-occidental des nostalgiques de l’ère unipolaire avec les différents groupes terroristes et extrémistes à l’international, mais également l’impasse dans laquelle se trouve les régimes occidentaux concernés et leurs vassaux – face aux difficultés évidentes à l’échelle globale. Ne pouvant désormais que miser chaque jour un peu plus sur les méthodes et les réseaux ouvertement terroristes.

Néanmoins, tous ces faits et événements ont indéniablement un avantage. Faisant exposer au grand jour le seul et véritable visage de l’extrême minorité planétaire, qui dans ses dernières tentatives à s’accrocher à un ordre mondial qui n’existe plus – celui de l’unipolarité – n’a désormais d’autre choix que d’afficher de plus en plus sa macabre alliance avec les pires terroristes dans diverses régions du monde. Quant au régime bandériste et vassal des otano-occidentaux encore en place à Kiev – coopérer avec des extrémistes de la pire espèce qui lui ressemblent tellement – est aujourd’hui indéniablement le moindre de ses problèmes. Pensant toujours que le parrainage otano-occidental lui permet de connaître l’impunité. Fortement à tort.

Mikhail Gamandiy-Egorov

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : https://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=6306