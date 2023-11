Tabac : et si on suivait l’exemple suédois ?

On voit de plus en plus de femmes fumer dans les rues, certaines qui travaillent font même des pauses cigarette sur le trottoir. Et pourtant, la nocivité du tabac est désormais bien établie.

A l'inverse, "dans les rues de Göteborg en Suède, le fumeur est une espèce en voie de disparition. La cigarette y est interdite quasiment partout, : autour des abris bus, aux abords des gares, devant les magasins, dans les jardins publics et aussi sur les terrasses des cafés.

Exemple de deux jeunes femmes suédoises : elles ont longtemps fumé.

Mais depuis ces interdictions mises en place en 2019, elles ont arrêté. "Si vous devez aller fumer loin et seule, ce n’est pas marrant", affirme l’une des deux.

"Vous pouvez être en terrasse avec vos enfants et cela a eu un bon impact sur moi puisque j'ai arrêté de fumer.", déclare l'autre.

Et ici, on ne plaisante pas avec les règles. Les responsables d’établissements qui laissent toute personne fumer dehors écopent d’une amende de 5 000 euros.

"Les seules personnes à qui je dois demander de ne pas fumer, ce sont les touristes, ce sont les seuls à être surpris, parfois agacés.", déclare une serveuse.

Cette guerre déclarée aux fumeurs va jusque dans les domiciles. Une Française installée en Suède depuis 6 ans en sait quelque chose...

"C’est impossible de fumer à l’intérieur, les bailleurs ne l’autorisent pas, c'est impossible de fumer aux fenêtres, à l'intérieur ou sur les balcons, donc il faut aller dehors", indique Laura Marco, cette Française expatriée.

Et même dehors, c'est difficile : l'école en face interdit de fumer à proximité et ses voisins d'immeuble lui ont assigné un seul endroit pour allumer sa cigarette : juste à côté des poubelles.

"Je me sens stigmatisée, un peu rejetée, souvent mal regardée. Les gens jugent beaucoup à la première impression, et ce qu'ils voient, c'est une fille qui fume...", dit-elle.

Aujourd’hui, la Suède est le bon élève de l’Europe, son taux de tabagisme est passé de 35 % de la population en 1980 à 5,2 % en 2022. Le nombre de cancers du poumon a été divisé par quatre grâce à des spots anti tabac où l'on mélange humour et dégoût, et une politique volontariste qui a commencé 15 ans avant la France.

"On a commencé les premières interdictions de fumer dans les années 90. Maintenant, c’est normal de ne pas fumer", assure Carl Hagberg, membre de l’Unité régionale anti-tabac de Göteborg.

Les buralistes suédois peuvent perdre leur licence s'ils vendent du tabac à des mineurs. Ils vérifient scrupuleusement les cartes d'identité.

Mais ce succès s'explique aussi par la vente de ce produit : le snus, c'est aussi du tabac mais en sachet qui se place dans la bouche. Un produit que les Suédois consomment depuis très longtemps.

Le snus n'est commercialisé qu'en Suède et en Norvège. La marque a été rachetée par un géant américain du tabac, flairant une opportunité pour vendre des alternatives à la cigarette.

"Oui, il y a la dépendance à la nicotine, mais vous n'avez pas tous les autres produits toxiques qu'on inhale quand on fume", déclare un responsable.

Les scientifiques assurent que ces produits peuvent provoquer à haute dose des cancers de la bouche. Mais le gouvernement suédois vient de baisser les taxes sur le snus car à ses yeux la cigarette reste plus dangereuse."

En comparaison, aujourd'hui, un quart des Français fument quotidiennement ! Depuis des décennies l’industrie du tabac répand mensonges et manipulations pour maintenir son marché et ses profits. Le lobbying s’exerce au niveau de chaque élu, dans les communes, dans les deux chambres, dans les cabinets des ministères mais aussi et surtout à la présidence de la République.

