Tabagisme, conséquences sur la santé et risque de cancer

Les cigarettes, les cigares le tabac à pipe sont fabriqués à partir de feuilles de tabac séchées auxquelles sont ajoutés des ingrédients pour donner du goût et rendre le tabagisme plus agréable. La fumée de ces produits est un mélange complexe de substances chimiques produites par la combustion du tabac et de ses additifs. La fumée de tabac est composée de plus de 7 000 composés chimiques (1), dont au moins 50 sont connus pour être cancérigènes. Certaines de ces substances provoquent également des maladies cardiaques et pulmonaires.

Parmi les milliers de composés chimiques, la fumée de tabac contient certaines des substances chimiques suivantes :

Acétone - présente dans le dissolvant de vernis à ongles

L'acide acétique - un ingrédient également utilisé dans la teinture capillaire

L'ammoniac - un produit d'entretien ménager courant

Arsenic - utilisé dans la mort-aux-rats

Butane - utilisé dans certains types d’essence

Monoxyde de carbone - présent dans les gaz d'échappement des voitures

Hexamine - présente dans les allume-feux pour barbecue

Plomb - utilisé dans les piles

Le méthanol - un composant principal du carburant pour fusée

Nicotine - utilisée comme insecticide

Goudron - matériau pour le pavage des routes

Toluène - utilisé pour la fabrication de la peinture

La fumée de tabac contient également du goudron et les gaz toxiques que sont le monoxyde de carbone et l'oxyde d'azote. Le composé qui rend le tabagisme addictif est la nicotine, une drogue (2) qui créée une dépendance et qui est l'un des produits chimiques les plus agressifs de la fumée de tabac.

Les feuilles de tabac utilisées pour fabriquer des cigarettes et des cigares contiennent des matières radioactives comme le polonium ; la quantité dépend du sol dans lequel les plantes ont été cultivées et des engrais utilisés. Par conséquent, la fumée contient également de petites quantités de matières radioactives que les fumeurs absorbent dans leurs poumons lorsqu'ils inhalent. Ces particules radioactives s'accumulent dans les poumons et peut être un autre facteur clé dans l'apparition du cancer du poumon chez les fumeurs.

Le tabagisme provoque-t-il le cancer ?

Oui, le tabagisme est responsable de plus de 70.000 décès par an en France. Il est à l'origine de 87 % des décès par cancer du poumon chez les hommes et de 70 % chez les femmes. Le tabagisme provoque également d’autres types de cancer :

Source : freetabac.com

Les poisons présents dans la fumée de cigarette peuvent affaiblir le système immunitaire de l'organisme, ce qui rend plus difficile la destruction des cellules cancéreuses.

Les composés chimiques présents dans la fumée de tabac peuvent endommager ou modifier l'ADN d'une cellule. Lorsque l'ADN est endommagé, une cellule peut commencer à se développer de manière incontrôlée et créer une tumeur cancéreuse.

Les médecins savent depuis des années que le tabagisme est la cause de la plupart des cancers du poumon. C'est encore vrai aujourd'hui, alors que près de 9 cancers du poumon sur 10 sont causés par la cigarette.

Les femmes fumeuses atteintes d'un cancer du sein et les hommes fumeurs atteints d'un cancer de la prostate risquent davantage de mourir de ces maladies que les non-fumeurs.

Effets du tabagisme sur la santé

On estime que plus de 70.000 français meurent chaque année de maladies causées par le tabagisme. Le tabagisme est responsable de plus d'un décès sur neuf en France (3). Environ la moitié des fumeurs réguliers de cigarettes finissent par être tués par leur dépendance.

Le tabagisme est directement responsable de plus de 90 % des décès dus aux maladies pulmonaires obstructives chroniques et d'environ 80 à 90 % des décès dus au cancer du poumon chez les femmes et les hommes, respectivement. Le tabagisme est également un facteur de risque majeur pour les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux et les infections des voies respiratoires inférieures, qui sont toutes des causes majeures de décès chez les personnes de plus de 50 ans.

Les hommes de 65 ans et plus qui fument ont deux fois plus de risques de mourir d'un accident vasculaire cérébral, et les femmes fumeuses ont environ une fois et demie plus de risques de mourir d'un accident vasculaire cérébral que leurs homologues non fumeuses. Le risque de mourir d'une crise cardiaque est 60 % plus élevé pour les fumeurs que pour les non-fumeurs de 65 ans ou plus.

Avantages de l'arrêt du tabac chez les seniors

Il est prouvé que l'arrêt du tabac a des effets bénéfiques sur la santé, même à un âge avancé. Lorsqu'une personne âgée cesse de fumer, la circulation sanguine s'améliore immédiatement et les poumons commencent à réparer les dommages. En un an, le risque supplémentaire de maladie cardiaque est réduit de près de moitié, et les risques d'accident vasculaire cérébral, de maladie pulmonaire et de cancer diminuent. Parmi les fumeurs qui ont cessé de fumer à 65 ans, les hommes ont gagné de 1,4 à 2,0 ans de vie et les femmes de 2,7 à 3,4 ans.

Le simple fait de réduire la consommation de cigarettes, mais de ne pas arrêter complètement, ne réduit pas les risques de mortalité liés aux maladies liées au tabac.

Bien que la plupart des anciens fumeurs préfèrent arrêter d'un seul coup, moins de 5 % d'entre eux réussiront à long terme. L’aide médicale dans l’arrêt du tabac double le taux de réussite.