Taïwan : les Chinois sont-ils (trop) gentils ?

L’administration Biden va fournir à Taïwan 400 missiles anti-navires Harpoon : une incompétence aggravée par un désir de mort évident

Par Gilbert Doctorow, le 18 avril 2023

Source : gilbertdoctorow.com

La discussion sur Press TV, Iran, peu après midi aujourd’hui, s’est concentrée sur les plans annoncés par l’administration Biden pour fournir à Taiwan des missiles Harpoon. Même si la livraison ne commencera pas avant plusieurs années, la publication de ces plans par Bloomberg hier en fin de journée ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment pour les intérêts américains : précisément au milieu de la visite de quatre jours du ministre chinois de la défense, Li Shangfu, à Moscou. Ce calendrier donne aux Russes et aux Chinois l’occasion idéale de discuter de scénarios de réponse commune à la menace que ces missiles feraient peser sur les ambitions chinoises de réunification avec Taïwan, par la force si nécessaire. Il rapproche également les deux pays, au détriment de la sécurité nationale américaine.

En servant de marionette aux provocations américaines contre la Chine, Taïwan joue avec le feu... https://t.co/dlZZJfA8sQ — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 6, 2023

La raison invoquée par Bloomberg pour justifier la fourniture de Harpoons à Taïwan est de lui permettre de contrecarrer toute invasion en provenance de la Chine continentale. Toutefois, comme nous l’avons vu la semaine dernière lors des exercices navals massifs de la RPC dans la mer autour de Taïwan, qui simulaient en fait un blocus de l’île, la Chine peut mettre Taïwan à genoux sans déployer un seul soldat sur le sol taïwanais. Dans ce cas, les Harpoons représentent une tentative des États-Unis de déjouer un blocus. Cependant, toute personne sensée devrait comprendre que pour que les Harpoons représentent une telle menace, ils doivent d’abord arriver sur l’île et la Chine a toutes les possibilités et toutes les raisons de s’assurer que cela ne se produise pas. Ce qui se passe ici, c’est précisément la crise des missiles de Cuba de 1962 à l’envers, les États-Unis prévoyant de livrer des armes à une île située au large des côtes de son rival pour le leadership mondial, ou de son ennemi, si l’on veut. Il est tout simplement stupéfiant que les « meilleurs et les plus brillants » qui conseillent aujourd’hui le bureau ovale n’aient aucun souvenir des confrontations passées entre grandes puissances et n’aient apparemment aucune capacité à prévoir les prochains mouvements de leurs partenaires d’échecs.

***

Les Chinois sont-ils gentils ?

Par Gilbert Doctorow, le 19 avril 2023

Source : gilbertdoctorow.com

Sans mâcher mes mots, je répondrai que les Chinois ne sont pas gentils. Ils sont dignes, travaillent dur et ont l’esprit commercial. Ils accordent tout le respect dû à la compétence professionnelle et appliquent un système de gouvernance que l’on pourrait à juste titre qualifier de méritocratie. Mais ils ne sont pas sympathiques dans le sens où ils sont tolérants à l’égard des péchés et des transgressions des autres. Ce ne sont pas de Bons Chrétiens.

C’est là qu’il ne faut pas confondre les Chinois avec les dirigeants russes, dont le président Vladimir Poutine a toujours fait preuve de retenue et a souvent tendu l’autre joue lorsque lui-même et son pays étaient malmenés par les États-Unis et leurs alliés.

Les convictions chrétiennes de Poutine et le comportement qui en découle ont conduit ses détracteurs internes parmi les super patriotes à condamner sévèrement la manière dont la guerre en Ukraine ou l’opération militaire spéciale, si vous préférez, est menée. La Russie a la capacité de décapiter le régime de Kiev à tout moment, mais elle n’a rien fait de tel. Au lieu de cela, elle a régulièrement autorisé les chefs de gouvernement occidentaux à rendre visite à Zelensky dans son quartier général, comme si le pays était en paix. La Russie a permis aux États-Unis de franchir à plusieurs reprises ses lignes rouges annoncées sans être sanctionnés. Tout ce que nous entendons, c’est la porte-parole du ministère des affaires étrangères, Maria Zakharova, qui se lamente : « Pouvez-vous imaginer ? » Elle est aussi étroitement liée à cette plainte que Theresa May l’était à « très probablement ».

Malheureusement, à en juger par les activités des États-Unis à l’égard de Taïwan au cours des deux dernières semaines, Washington ne semble pas mesurer la différence qui existe entre la Russie et la Chine en ce qui concerne le tempérament des dirigeants et les cultures nationales.

Le prochain embarras pour Biden. Après que les faucons US ont lancé leur stratégie "Allons en guerre contre la Chine à propos de Taïwan", les électeurs taïwanais ont voté pour le parti politique qui soutient la politique "Une seule Chine" lors des dernières élections (en bleu). https://t.co/tTNYns3Rv1 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) November 27, 2022

Dans son état actuel de déclin, Biden n’a pas de mémoire. Mais où est la mémoire de son jeune cercle de conseillers et d’assistants ? Pourquoi Blinken, Sullivan et Austin ignorent-ils les leçons de la crise des missiles de Cuba alors qu’ils se préparent à fournir à Taïwan des armes aussi provocantes et menaçantes pour la Chine que la livraison par Khrouchtchev de missiles à tête nucléaire à Cuba en 1962 ? Où est leur mémoire des antécédents de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor lorsque le sénateur Lindsey Graham est autorisé à appeler publiquement à la perturbation des voies maritimes acheminant le pétrole du Moyen-Orient vers la Chine ? Je n’ai pas entendu ou vu la moindre critique de cette proposition de la part de la Maison Blanche.

Les Chinois ne sont pas de grands bavards, mais ce sont des acteurs décisifs. Je ne doute pas que s’ils estiment que les États-Unis ont franchi leurs lignes rouges concernant l’aide à Taïwan et l’ingérence dans la politique intérieure de l’île pour favoriser l’indépendance, les Chinois frapperont. Ils ont certainement fait leurs calculs. S’ils coulent la force opérationnelle du porte-avions américain en mer de Chine méridionale ou s’ils coulent l’ensemble de la flotte américaine du Pacifique, comme l’a fait le Japon dans des circonstances similaires, les États-Unis lanceront-ils des missiles nucléaires et mettront-ils en péril leur propre survie nationale ? La réponse est un non catégorique.

Pour ces actes inconsidérés de mise en danger du continent américain, en plus des violations de serment devant le Congrès lors du témoignage sur la préparation de l’Ukraine à une contre-offensive contre la Russie, qui contredit les documents du Pentagone et de la CIA divulgués sur les médias sociaux il y a quelques semaines, Biden et une grande partie de son équipe méritent d’être destitués. Maintenant, avant que les Chinois ne montrent à quel point ils peuvent être désagréables.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.