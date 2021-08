Taliban entre hier et aujourd’hui

Le contrôle par les talibans de la capitale afghane, Kaboul, et de l’ensemble du territoire du pays a déclenché un séisme géostratégique qui a secoué le monde entier. Si l’événement en lui-même n’était pas surprenant, il était en tout cas tout à fait attendu par les spécialistes et les chercheurs.

Mais la surprise est surtout venue du scénario dans lequel l’opération s’est déroulée, tant au niveau du rythme rapide du contrôle des provinces afghanes, qui a vu l’effondrement mystérieux de l’armée afghane, pour laquelle quelque 100 milliards de dollars ont été dépensés, qu’au niveau des événements de ce que l’on pourrait appeler la nuit de la chute de Kaboul.

Cette dernière a été désastreuse selon tous les critères humains et politiques pour les milieux occidentaux en général, et américains en particulier.

La question qui a envahi le monde, et qui continue de l’être, est de savoir comment l’Afghanistan sera sous les Talibans et si les pratiques du passé reviendront avant l’éviction du mouvement en 2001, ou si le monde verra une autre facette différente du mouvement militant ? Tout le monde est dans un état d’anticipation et les déclarations officielles occidentales attendent des actes, pas des mots.

Cependant, le ton général de ces déclarations suggère qu’il existe une certaine tendance à accepter le règne des talibans sur l’Afghanistan s’il y a un réel changement dans l’approche et le comportement politique du mouvement.

On note aussi que les Talibans s’efforcent d’apaiser les inquiétudes mondiales par une campagne de relations publiques menée à travers leurs outils médiatiques à l’impact limité.

Ils ont généralement montré leur intention d’établir un « émirat islamique, » soulignant que les talibans d’aujourd’hui sont « énormément » différents de ceux d’il y a vingt ans, selon le porte-parole Zabiullah Mujahid lors d’une conférence de presse à Kaboul, en Afghanistan.

« Après avoir obtenu son indépendance, l’Émirat islamique d’Afghanistan ne réglera ses comptes avec aucune partie en Afghanistan, » a-t-il déclaré, notant que l’Afghanistan ne sera pas utilisé pour nuire aux autres.

Il a annoncé l’amnistie pour « tous, » en particulier les citoyens qui ont travaillé avec le gouvernement américain, comme les interprètes et autres, et a noté que les talibans les graciaient tous.

« Nous pardonnons aux milliers de soldats qui nous ont combattus pendant 20 ans, » a-t-il déclaré, ajoutant : « Aujourd’hui, nous annonçons l’achèvement et la fin de notre hostilité envers tous ceux qui nous ont affrontés en Afghanistan, et nous devons dire que nous traversons actuellement une période historique. » Ici et le discours peut-être internationalement acceptable.

Mais je pense que ce sera plus clair après être entré dans les détails de la mise en œuvre de ces grandes lignes annoncées. Les préoccupations régionales et internationales ne seront pas atténuées par une déclaration d’intention. Comment va-t-il établir un système islamique ?

Quelle est la nature de ce système ? Quelle est sa capacité à accepter le reste de l’éventail politique, ethnique et religieux du pays ? Il faut du temps pour juger toutes les paroles et les actions du mouvement jusqu’à présent.

Le mouvement indique clairement que tout sera géré à travers une perspective qui mélange la vision du mouvement religieux avec les valeurs et les coutumes de la société afghane. Des sujets épineux et complexes comme les droits des femmes, les libertés, les droits de l’homme ne peuvent pas être préjugés maintenant sur la base du discours médiatique du mouvement.

Mais l’inquiétude et la crainte du monde demeurent, malgré les assurances des responsables du mouvement.

Permettre aux présentatrices de télévision d’apparaître n’est pas nécessairement une garantie des droits des femmes. Mais l’assurance donnée au monde par Zabiullah Mujahid que « les droits des femmes sont préservés conformément à la Sharia, » que les femmes seront autorisées à travailler dans le pays, peut être un geste positif.

Pourtant, elle reste soumise aux pratiques sur le terrain, en fonction des expériences passées des idéologies religieuses dirigeantes. Le régime théocratique des mollahs d’Iran, tout à fait similaire, se targue de donner aux femmes iraniennes tous leurs droits. Mais la réalité reflète une image complètement différente.

Les libertés dans ces systèmes sont accordées en fonction de leur perception et de leur vision du concept de droits et de libertés, et non comme établi par les lois, conventions et normes internationales. Beaucoup disent que les talibans ont appris la leçon d’hier et qu’ils se présentent au monde d’une manière complètement différente de celle du passé.

C’est une hypothèse qui doit être prouvée par des actions, pas par des mots. Par conséquent, les pays du monde ne doivent pas se précipiter derrière leurs intérêts étroits pour traiter le mouvement.

Reconnaître ce système sans compléter les composantes de l’État dans son sens véritable, notamment en ce qui concerne le respect des règles du droit international, des conventions et des normes internationales, signifie que le monde encourage ces régimes tant qu’ils prennent en compte les intérêts des grandes puissances.

Ça signifierait que tout le monde en paiera le prix, comme ça a été le cas avec d’autres régimes tels que celui de l’Iran.