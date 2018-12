Tant que l’homme sera à vendre... et vice-versa !

Depuis quelques jours une question me tracasse ! Je me demande qui dans ce pays fait les lois, décide de ce qui doit se faire ou pas, qui « contrôle » nos vies ?

Je pense avoir un début de réponse, même si elle est un peu facile, un peu réaliste et en même temps difficile à accepter et irréaliste !

Dans notre beau pays, on élit notre président qui gouverne avec (ou sans) sa cour de ministre, de secrétaires d’états, d’amis lobbyistes, mais aussi avec une assemblée nationale dans laquelle trônent des députés élus par qui ? Par nous.

Voilà donc où se situe mon principal questionnement.

Ceux par qui passent les lois, qui les votent et qui par définition gèrent notre quotidien, ce sont donc entre autres les députés, certes à la solde du gouvernement, mais s’ils sont là c’est un peu grâce à nous.

Alors je m’interroge toujours sur la pertinence de voter pour des gens qui, sortis de leurs campagnes électorales et une fois élus, ne pensent plus qu’à leur nombril, leurs avantages, leurs privilèges et les prochaines élections !

Ils sont élus de quelle manière ces gens-là ? Par qui ?

Par vous, moi, nous-mêmes qui nous plaignons (à raison) d’avoir de plus en plus de difficultés à boucler les mois, de la mauvaise gestion, pas pour tous, d’un pays en faillite (pas pour tous !).

On voit tous les jours et partout des députés élus par les voix de gens à qui ils promettent un emploi, pour eux, leur fils, leur fille ou autre par ce qu’on appelle « piston » !

Ça y est, je comprends ! Comme s’étonnait Jacques Brel, l’homme est toujours à vendre, pitoyable comportement !

Mais s’il est à vendre, il se laisse donc acheter, la « corruption » est omniprésente, et donc si dans les centres du pouvoir arrivent des gens qui ont payé d’une manière ou d’une autre pas très respectable pour monter au sommet et accumuler l’argent et le pouvoir qui leur permettra de payer encore pour y rester, alors la boucle est bouclée, nous sommes aussi un peu responsables de ce qui nous arrive ! On les a élu pour nous aussi avoir des privilèges, passer devant d’autres personnes, il est bon d’avoir des relations ! Et il en est ainsi à tous les niveaux : mairies, départements, région ...

Intégrité, probité, valeurs et respect, là sera notre salut s’il doit y en avoir un !

Je passe du temps avec les « gilets jaunes » sur les ronds-points, je désire tout autant que tous plus d’équité, moins de corruption, d’inégalités et de privilèges, je n’ai personnellement pas à me plaindre de mes conditions de vie qui sont bien au-delà de beaucoup, mais ce mépris, cette indifférence que je crois volontaire, tout comme le déni de nos dirigeants à voir la réalité, eux qui vivent dans l’opulence, tout ça me dégoûte et me révolte à la fois !

C’est pour cela que je me suis posé ces questions, et je pense que c’est à nous d’y répondre !

Dans le langage d’aujourd’hui, je dirais qu’il nous faut faire un « reset », et repartir sur une plus belle voie ! Bonne fin d’année à tous.