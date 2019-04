Tapie enfin au tapis ?

si quelqu’un pouvait m’expliquer enfin ce qu’il en est réellement de cette histoire...

Tout ce que j’en sais c’est que lorsqu’éclata l’affaire Tapie ou plutôt le litige qui devint une histoire sans fin avec la fameuse banque ; Peu de temps après, nous les chefs d’entreprises (pme) locaux clients de cette banque, convoqués, avons été sommés par une jeune louve inconnue et agressive de faire rentrer sous quinzaine de quoi couvrir ce qui nous servait de fond de roulement au centime près... ce qui s’avère quasi impossible quand en plus, hormis la clientèle privée régulière, nous étions en affaire avec des mairies, lesquelles réglent leurs fournisseurs 3 mois après.. Bref la confiance accordée (sur la base de prévisionnels tout de même) fut rompue...

beaucoup d’entre nous n’avons eu d’autre choix que de recourir au redressement judiciaire pour tenter de nous en sortir...j’ai du pour ma part me séparer d’une partie de mon personnel fraîchement embauché au moment ou justement un nouveau produit lancé s’avérait prometteur en terme de rentabilité car innovant dans mon secteur et donc nécessitant de la main d’oeuvre supplémentaire..

Plus de confiance, plus de délais, aucun crédit apporté à nos projets chiffrés et en fin de course la liquidation judiciaire pour beaucoup d’entre nous avec saisie de notre matériel...perte de nos locaux et obligation parfois de déménager dans la foulée

Je passe sur la visite de syndicalistes hargneux (qui repartent une main devant une main derrière devant l’évidence du drame qui se déroule sous leurs yeux), les employés qui vous collent au prud’homme voyant là l’occasion de se faire du fric sur le dos de la bête au sol (déboutés)

de l’autre coté, ce litige médiatisé à outrance qui n’en finit plus avec ce « pognon de dingue » que la banque doit rendre au gus, puis qu’on lui redemande, puis qu’on lui rend enfin je n’en sais plus rien tant l’affaire est embrouillée et semble se jouer différemment selon les mandats..

M’enfin le sieur Tapie n’aurait il pas bâti sa fortune sur la reprise d’entreprise pour un euro symbolique (avec licenciements à la clefs) et revente des dites entreprises une fois « dégraissées »... sur le fameux principe « Jacquot » : c’est pour vendre, acheter, vendre, acheter.... ????