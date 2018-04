Tapis rouge pour MBS !

Pour Emmanuel Macron, la visite en France du prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, relève de l’exercice de haute voltige. Engagé depuis le 2 mars dernier dans un marathon diplomatique qui l’a conduit successivement au Caire, à Londres et à Washington, Mohammed ben Salmane ne restera pas plus de 72 heures à Paris. Une étape extrêmement courte alors que les autorités françaises souhaitent nouer une relation plus fructueuse avec Riyad, notamment du point de vue des ventes d’armes.

La propagande recommence. Rappelons que la quasi totalité des milliardaires propriétaires des médias mainstream français sont des marchands d'armes. Nous sommes donc priés nous citoyens de confondre notre destin avec leurs intérêts. En clair l'argument habituel des 300 000 emplois du secteur et de la prospérité nationale est un cache-sexe, les seuls qui vraiment palpent des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite pour mieux massacrer les yéménites ne sont en rien les salariés desdits groupes d'armement mais le haut de la pyramide de ceux-ci. Donc nos milliardaires grands actionnaires propagandistes en chef et faiseurs de fakes.

Cette visite est donc un truc de business pour ultra-riches, et le représentant de la France se transforme une nouvelle fois en fondé de pouvoir de ses financeurs. Notre avis à nous français leur importe peu, eux les champions des commissions éthiques ont rangé leur morale dans leurs attaches-cases, il y a de très gros enjeux financiers sur la balance, MBS on lui déroule le tapis rouge, on va l'accompagner rue de Rivoli avec des escortes de protection payées par nos impôts, on va lui ouvrir rien que pour lui nos boutiques de luxe et fermer des voies publiques pour Sa Seigneurie à la tête rappelons-le d'une des pires dictatures de cette planète.

Souvenons-nous de comment nos médias dont les patrons se sont faits des fortunes en Libye et en Syrie traitaient ou traitent de Kadhafi et de Bachar el Assad, et mettons en parallèle leurs discours avec la manière toute dégoulinante de respect dont ils nous vantent les qualités de ce leader saoudien ! Ces gens-là et leurs salariés-laquais se rendent-ils compte qu’au pays de Liberté Egalité Fraternité tout le peuple de France refuse de se faire endoctriner pour la seule gloire d'ultra-riches. Et que la bouillabaisse médiatique et les génuflexions du Monarque Elyséen nous écoeurent plus qu’autre chose.

Non nous ne sommes en rien, Monsieur Macron, obligés de vendre des armes à des meurtriers ! Oui vos petites et hypocrites hésitations et tergiversations sur le dossier iranien nous font sourire car nous savons que ce qui est refusé à voix haute est vendu sous la table à voix basse. Nous avons figurez-vous quelque peu interrogé les dossiers secrets, à l'heure du tout info ce qui est tu remonte comme les mauvaises odeurs des égouts.

Je vous suggère O Monarque de profiter de votre tête-à-tête avec votre homologue saoudien pour le questionner sur les financements occultes de son pays ainsi que sur celui de son voisin qatari des mosquées salafistes dans nos banlieues, sur ces drôles d'imams qui salissent l'islam, excitent notre jeunesse désoeuvrée, font la promotion du djihad, recrutent les volontaires et financent leurs stages. On en apprendrait de belles que l'on connaît entre nous déjà quelque peu.