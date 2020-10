Taqiyya

Comment les frères musulmans

veulent infiltrer la France

livre de Mohamed Sifaoui

Editions de l'Observatoire

411 pages

Octobre 2019

Ce n'est pas la première fois que je fais une petite balade avec cet auteur.

A chaque fois, comme aujourd'hui, j'en ressort plus instruit sur les sujets qu'il traite avec sérieux.

Cet auteur, journaliste et écrivain est honni par tous les intégristes.

Menacé de mort il est sous protection.

Dans ce document très fouillé, fruit d'une enquête et de lectures diverses, l'auteur nous fait mieux connaître l'histoire, la philosophie et la polique d'hier et d'aujourd'hui des Frères musulmans.

Ce courant, né en Egypte en 1928 a essaimé dans tout le moyen orient et dans le monde entier, structuré et influent, il a su s'appuyer sur la taqiyya, ou l'art de la dissimulation.

Il a d'ailleurs réussi ici et là, y compris auprès de gouvernements français.

Il a réussi à faire croire qu'il représentait une aile traditionnelle mais démocratique de l'islamisme.

« La plupart des associations européennes se connectent entre elles et forment, au fil des années, un réseau européen redoutable, capable d'influencer, d'infléchir, en tout cas de gêner les politiques nationales. »

Appelons un chat, un chat : la confrérie constitue une association islamiste puissante qui occupe une place de plus en plus importante dans la « galaxie ».

Elle s'appuie sur de nombreuses associations comme « Musulmans de France », ex UOIF ou le CCIF (Collectif Contre l'Islamophobie en France) et sur beaucoup d'autres.

Les Frères musulmans sont largement financés par le Qatar et combattus aujourd'hui, pour une question de leaderschip par l'Arabie Saoudite.

L'auteur démonte l'argumentation de ceux qui disent que la Confrérie voudrait islamiser la France et préparer le grand remplacement.

Le double objectif réel visé, d'après l'auteur ,serait l'islamisation et le contrôle de la communauté musulmane et France et en Europe et une prise d'influence notable et exclusive dans les pays musulmans.... C'est ce qui explique les rapprochements et les oppositions qui existent entre eux et les gouvernements algériens ou marocains.

L'idéologie du « mouvement » est claire et d'ailleurs l'idéologue préféré des frères musulmans, Youssof Al-Qaradhaoui est explicite en ce qui concerne le couple.

N'écrit-il pas dans son livre « Le Licite et l'illicite en islam :

« (Le mari) essaie de corriger ( sa femme) avec la main, tout en évitant de la frapper surement et en épargnant son visage. » !?

C'est la réaction sur toute la ligne et une politique qui s'en prend, pas toujours frontalement à la République mais réellement.

Les frères tissent leur toile partout, dans les mairies en nouant des alliances avec des politiciens qui ne voient que le court terme, dans les médias, dans les associations.

Leurs victimes sont les musulmans qui sont de fait sommés de suivre leurs préceptes.

Ce livre est un monument fort utile pour notre compréhension.

Jean-François Chalot