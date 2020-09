Tartuffe est bien de chez nous

Un appel solennel de plus de 100 médias français en faveur de la liberté d'expression, en solidarité avec Charlie Hebdo (23/09/2020).

« Nous avons besoin de vous. De votre mobilisation. Du rempart de vos consciences. Il faut que les ennemis de la liberté comprennent que nous sommes tous ensemble leurs adversaires résolus, quelles que soient par ailleurs nos différences d'opinion ou de croyances. Citoyens, élus locaux, responsables politiques, journalistes, militants de tous les partis et de toutes les associations, plus que jamais dans cette époque incertaine, nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la Liberté. »

Pauvre comédie que cet amalgame incertain et étonnant de médias aujourd’hui à la vertu outragée exposée en bannière comme une injonction à vous applaudir en mettant en sommeil notre perspicacité, notre lucidité, nos capacités à réfléchir et à prendre du recul.

Vous savez ces qualités maintenant si redoutées des puissants et des chefferies des médias qu’autrefois certains journalistes s’efforçaient de cultiver chez leur lectorat et auditeurs quand ils le pouvaient et qui faisaient leur fierté et leur faisaient ressentir un profond sentiment d’utilité.

On peut parier que si la supercherie marche, vos amis les publicitaires sauront comme à leur habitude bientôt transformer cet affichage en bons sentiments sucrés afin de placer leurs petits messages et marchandises comme ils le font avec le covid.

Qu’est-ce qui a bien pu bien réunir cette troupe incertaine dans ce moment opportuniste ? Quelques communicants particulièrement habiles, l’honnêteté, la parfaite clarté et transparence des intentions, la peur de ne pas y être et de se faire stigmatiser, la posture implicite mais combien ambiguë du média médiateur entre la population et les pouvoirs dont le passif est devenu énorme ? Avec le sous-entendu moral "Si tu ne m’approuves pas, tu es du côté de ce que nous dénonçons" Comme le procédé est original. La remontée un temps de notre confiance dans les médias selon le baromètre La Croix suite aux événements liés à l’affaire de Charlie en 2015 aurait-elle inspiré certains ?

C’est tellement facile de lister toutes les valeurs cruciales qui fondent notre société et inspirent notre mode de vie pour espérer que sans réflexion, sans amour-propre de citoyen, sans mémoire, nous allons nous mettre à marcher en cadence avec vous sans plus penser par nous-mêmes ni vous juger.

Où est, où était votre indignation et sur quoi porte-t-elle, portait-elle en 2008 lorsque le référendum de 2005 fut piétiné, lors des aventures libyennes d’un candidat qui préparait sa réélection, lors d’un abordage institutionnel impossible sans votre soutien actif ou passif d’un autre candidat, lors de l’expression relevant autant d’un sursaut de dignité que de désespérance des mouvements sociaux, quand tranquillement 9 milliardaires ont pris le contrôle de 90% des médias ce qui est parfaitement incompatible avec le fonctionnement d’une démocratie, à propos de la montée insidieuse de toujours plus de publicité et de son pouvoir au cœur de la diffusion de l’information et de la culture etc..

Comment croire à votre sincérité quand ici comme ailleurs, une bonne partie d’entre vous ne font plus de réelles investigations et que la pluralité des points de vue, la diversité des opinions sont malmenées, quand les réactions à chaud aux conséquences sont le plus souvent préférées à l’examen des causes. Merci de me permettre de jongler si facilement avec les mots posture et imposture. Pour le mérite, vous verrez cela entre vous.

Selon le bord politique dans lequel il se situe, puisqu’il s’agit de fondamentaux de notre république, chacun peut interroger en dehors de tout parti-pris, la cohérence et la sincérité de cette macédoine de professionnels de la communication, de l’information, du soft power, difficile à qualifier tellement on ne sait plus toujours très bien à qui nous avons affaire.

Faites votre travail, honnêtement et avec respect envers vos lecteurs et auditeurs et la diversité de vos concitoyens si vous croyez vraiment à la démocratie et à toutes ces valeurs derrière lesquels vous cachez vos responsabilités dans la confusion actuelle. Il n’y a pas de raccourci possible de ce genre si vous voulez reconstruire un contrat de confiance avec vos concitoyens.

Un petit rappel qui mérite une indignation bien plus œcuménique que celle du jour et qui vous concerne au premier chef.

Chaque année la même enquête pointe que seul maintenant 24% d’entre nous font confiance aux médias. Sur 35 pays interrogés nos sommes le deuxième plus mécontent. C’est une fierté nationale et internationale, n’est-ce pas ?

Au classement mondial de la liberté de la presse (Reporters sans frontières 2020), la France patrie des Droits de l’Homme est en place 34 sur 180 pays (Norvège 1, Pays-Bas 5, Suisse 8, Portugal 10, Allemagne 11, Belgique 12…). La France vient de perdre 2 rangs. Elle est suivie du Royaume-Uni.

Pardon aux journalistes honnêtes et sincères et il y en a beaucoup qui font vivre du mieux qu’ils peuvent la liberté de la presse en investissant les degrés de liberté possibles là où ils sont si j’ai pu les heurter par le manque de nuances propre à un texte court.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/09/23/ensemble-defendons-la-liberte-l-appel-inedit-d-une-centaine-de-medias-francais_6053245_3232.html