« Tatami », Jeux Olympiques, Iran

Zar Amir,Arienne Mandi

Les Jeux Olympiques ont eu lieu (en attendant les paralympiques à venir) et l'article 50.2 de la Charte olympique qui interdit la "propagande politique, religieuse ou raciale" a été rappelé. Une breakeuse afghane, B-girl Talash, de l'équipe des réfugiés a été invalidée pour avoir exhibé le slogan "Libérez les femmes afghanes". Mais l'Iran, qui aux dires des observateurs les plus sérieux, "interdit aux boxeuses, aux lutteuses, aux nageuses, aux gymnastes, judokates, joueuses de beach volley, de concourir," est passé sous les radars.

Un film, "Tatami", va sortir début septembre sur les écrans. "Tatami" est réalisé par Guy Nattiv (réalisateur israélien vivant à Los Angelès et dont on a vu au Festival de Deauville l'excellent "Golda") et Zar Amir (franco-iranienne, prix d'interprétation à Cannes en 2022 pour "Les nuits de Mashhad").

Le film raconte une histoire vraie. Sous la forme d'un thriller qui relate aussi l'histoire qui se fait. Liberté contre oppression. Mises en récit, une judokate iranienne Leila (interprétée par Arienne Mandi, comédienne américaine d'origine iranienne) et sa coach Maryam (interprétée par Zar Amir comédienne et réalisatrice productrice du film).

Se joue la médaille d'or pour l'Iran aux championnats du monde, sauf que la République islamique ne veut pas d'une confrontation avec la sportive qui combat sous les couleurs d'Israël. Alors Leila se voit intimer l'ordre de simuler une blessure qui l'oblige à abandonner la compétition. Sa coach "personna non grata du régime" veut qu'elle accepte. Leila qui a son sport en passion, en rêve à réaliser, veut se battre. Sa liberté compte mais compte aussi sa famille, en danger au pays.

Le film a été tourné en Géorgie, "à 2 heures de Tel-Aviv et de Téhéran" ; Tbilissi disposant des installations qui convenaient à la réalisation, avec unité de lieu ajoutant à la tension générale.

Les 2 réalisateurs insistent sur ce que les artistes israëliens et iraniens ont en commun : l'art, l'esthétique le cinéma. "L'art est la voix de la raison dans le vacarme du monde". "Nous habitons tous le même monde, on affronte des situations dans des contextes différents. Des personnages repoussent leurs limites, se battent pour la liberté, du côté de la justice et de l'humanité".

Et ils élargissent leur propos aux sportifs qui doivent quitter leurs pays, leurs familles quand ils rentrent en conflit avec leur gouvernement. En sachant qu'"un jour ou l'autre c'est toujours l'humanité et la coopération qui triomphent".

Zar Amir qui a déjà travaillé sur des projets liés à l'Iran et au Moyen-Orient, a tout naturellement pu s'exprimer sur "l'authenticité des situations" proposées dans le film, vigilante pour les rôles parlant en farsi, langue iranienne (avec un atout, Arienne Mandi qui maitrise le farsi parlé). Elle connaissait aussi une judokate qui faisait partie d'une équipe de réfugiés judokas.

Le scénario a été écrit avant l'assassinat de Masha Amini et la révolte des femmes en Iran. Sadaf Khadem première femme boxeuse iranienne, réfugiée en France, Elnaz Rebaki athlète sans hijab, Kimia Alizadeh représentante du taekwondo iranien aux Jeux Olympiques de Rio, en fuite, ont été inspirantes, bien évidemment.

Et le sport proprement dit n'a pas été oublié, avec une comédienne Arienne Mandi totalement investie et crédible qui a été amenée à combattre réellement, pour le film, de vraies championnes. Zar Amin a elle aussi suivi un complet entrainement au judo.

Le film se veut féminin avant tout, avec les codes culturels, le langage, les gestes des judokates. Le flash-back permet également de mettre à l'écran cette jeunesse iranienne qui fait la fête,écoute la musique dans un club clandestin, qui veut vivre malgré le contexte général.

Tous ceux qui s'intéressent aux droits humains, au sport de haut niveau, aux thrillers, vont courir voir "Tatami". Du cinéma. En sachant bien que,comme le dit le réalisateur :" Quand on se range du côté de la justice, les conséquences sont toujours difficiles".