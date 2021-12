"Taubira - La gauche pour tous ou le néant ?"

Ne manquait plus dans le tableau à couteaux tirés de cette gauche désunie, que Christiane Taubira en aide-soignante avec la délicate mission d'administrer une dose massive d'oxygène à cette gauche qui s'étouffe de jour en jour un peu plus.

Déjà, Arnaud Montebourg voulait faire don de son corps pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être, mais personne n'avait voulu de son cadavre politique, coté misérablement à 2%. Sur un chemin de fer de campagne électorale, Anne Hidalgo avait sauté d'un train en marche en direction de La Rochelle, pour se précipiter devant les caméras de TF1 pour un journal de 20h. Et là, devant des millions de téléspectateurs et ses camarades adversaires éberlués par tant de toupet et d'audace, la dame de Paris, comme habitée par une pulsion irrépressible, avait déclaré que seule une union des gauches et une primaire pourrait libérer le pays de la macronie. Hélas pour elle, dans une belle unanimité, les candidats à la présidentielle ont refusé son ticket de train pour nulle part et envoyé gentiment sur les roses la maire de la capitale.

Et voilà tout d'un coup, Christiane Taubira l'idole presque oubliée qui sort de sa retraite et "envisage" de présenter sa candidature à la place de tous les autres...

Ce qui compte, c'est vous. ChT pic.twitter.com/ZSxVLpeaim — Christiane Taubira (@ChTaubira) December 17, 2021

Au premier abord, l'idée d'une candidate de gauche pour tous ne semble pas séduire les prétendants à la fonction suprême. Mélenchon en campagne martiniquaise, donne même l'impression de s'énerver un peu :

« Total respect pour tout le monde mais battez-vous entre vous, laissez-moi tranquille ! La vieille gauche s’est mise dans une situation ridicule. Je ne veux pas polémiquer et ajouter au ridicule de la situation. Il y a une élection dans trois mois, il s’agit de gouverner un grand pays, vous croyez qu’on a le temps de faire un congrès du PS ? Je suis en campagne, j’ai assez de choses à faire »

Au deuxième abord, Yannick Jadot feint de s'étonner de l'apparition furtive de l'ex-garde des Sceaux :

« Christiane Taubira est incontestablement une femme remarquable, je sais les valeurs qui l'habitent, mais à quatre mois de l'élection présidentielle. Je poste une vidéo de trois minutes et je reviens dans un mois, c'est pas totalement à la hauteur des difficultés que rencontre notre pays »

La conseillère très spéciale de Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, qui croit toujours avoir gagné la primaire écologiste, paraît ne pas être dans la même construction cognitive que le candidat désigné par les écolos :

"On est dans une impasse, il y a une forme de protestation silencieuse du peuple de gauche et de l'écologie. Ces personnes-là tournent le dos et disent qu'elles ne vont pas voter si on ne se met pas d'accord. Ça, il faut l'entendre."

Faut-il entendre également dans le propos de Rousseau plutôt Taubira que Jadot ? Un vers rongerait-il le fruit bio ?

Ainsi donc, la dame de Guyane qui avait porté la loi sur le mariage pour tous pour le bonheur des uns, tout en suscitant le mépris de sa personne à d'autres. Celle qui avec 2,32% des voix au premier tour des élections présidentielles de 2002 avait participé, sans le faire exprès ou presque, au naufrage de l'ex-trotskiste Lionel Jospin, le créateur de la gauche plurielle. Taubira, ex-députée de Guyane, qui aurait soutenu le suicide collectif mené par les frondeurs pour couler le gouvernement socialiste, le chef de l'Etat François Hollande, sans oublier le PS et les rebelles victimes d'eux-mêmes. Enfin, à tort ou à raison, la polémique engendrée pas sa position sur la vaccination. Pour terminer par son retour dans le jeu politique, ce qui malgré certains sondages ne semblent pas pour le moment déchaîner la passion électorale de ce qui reste du peuple de gauche.

Si Madame Taubira tient parole, elle ne sera pas "une candidate de plus". Il est donc probable qu'elle ne sera pas candidate du tout et que la gauche restera au fond du trou, ce qui ne surprendra personne. Mais, le film n'est pas terminé, les citoyens attendent avec impatience et inquiétude le second épisode prévu en janvier de...

"Taubira - La gauche pour tous ou le néant ?"