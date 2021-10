Taxe d’Habitation 2.0

Suppression de la Taxe d’Habitation

Je viens de gagner 300 euros, mais cette décision fiscale reste une des grosses erreurs du quinquennat. Comme dit un proverbe Syldave : « quand ça marche on touche à rien. » Et c’est aussi vrai en fiscalité…

Il faut admettre que cette Taxe d’Habitation couvre certains services rendus sur la Commune où réside le citoyen (le foyer fiscal) qui peut être propriétaire ou locataire. La Taxe Foncière couvre d’autres services rendus sur la Commune au propriétaire du bien immobilier (qui peut être aussi occupant). C’est un impôt juste qui vient des « Quatre Vieilles » d’avant 1914 : La contribution foncière, la contribution personnelle mobilière, la patente, l’impôt des portes et fenêtres. Puis en 1974 les Quatre deviennent Trois : taxe foncière, taxe d'habitation, taxe professionnelle. Va-t-on passer à Deux ? C’est bien parti !… Alors que le contribuable ne demandait rien, – sa grogne portait sur les montants et sur la trop grande diversité de ces montants entre les Communes et Villes, toutes choses qui pouvaient avoir des corrections. Une annonce électorale peut-être : si pour se faire élire il faut en passer par là, on peut dire que la démocratie est sous perfusion, en coma…

On peut s’étonner de quelques anomalies, comme le fait que la « Taxe ordures ménagères » qui correspond bien à l’usage du logement et non à sa possession soit sur la Taxe Foncière et non sur la Taxe d’Habitation, comme l’est très justement la Redevance pour l’audiovisuel (le proprio regarde la téloche chez lui et pas chez son locataire). On peut supposer que la suppression de la Taxe d’Habitation ne supprimera pas cette Redevance, et qu’il ne serait pas raisonnable de la transférer sur la Taxe Foncière (pour la raison donnée ci-dessus). Il faudra donc la percevoir avec le même dispositif. On pourrait alors, pour être cohérent, y transférer la Taxe ordures ménagères. On n’a donc rien gagné en simplification administrative… Une suggestion vient à l’esprit : supprimer la Redevance téloche ! Et tout transférer au Privé puisque on ne regarde la téloche que pour Netflix, et le reste sur les chaînes qui ne sont pas Publiques. Depuis l’ORTF on n’a rien fait de mieux, si ce n’est que ce sont les journalistes qui font l’actualité et non plus les politiques : qu’a-t-on gagné ?

Mais là n’est pas l’essentiel. Comment imaginer que l’on puisse résider sur une Commune en tant que locataire sans avoir de Taxe à payer ? Le propriétaire doit-il aussi supporter les charges générées par son locataire ? Et que dire du riche étranger qui ne versera rien à la Ville où il réside de façon épisodique ou permanente, la SCI qui possède le bien étant dans un paradis fiscal (enfer fiscal devrait-on dire) non plus.

Enfin, comment conserver la Taxe de séjour pour les séjours touristiques dans les hôtels, résidences de tourismes, maisons d’hôte etc. ? Cette Taxe de séjour n’est que le prolongement de la Taxe d’habitation aux courts séjours… une vraie bonne idée car elle permet à la Commune de financer des Offices du Tourisme, de faire des investissements orientés pour le touriste, etc., et c’est encore plus vrai et nécessaire si l’on pense au tourisme de masse, parfois aussi destructeur qu’une invasion de fourmis. Va-t-on aussi supprimer cette Taxe de séjour pour être cohérent avec la suppression de la Taxe d’Habitation ? Il le faudrait… mais aucun maire de station touristique de mer et de montagne, de plaine et de vallée… ne le demandera.

Cette Taxe d’habitation – avec sa variante dite « de Séjour » – est l’un des rares impôts qui est accepté par tous, modulés en fonction des revenus du foyer fiscal, un impôt local intelligent, d’autant que les contribuables à faible revenus en sont exonérés. Maintenant, nous en sommes tous exonérés ! Personne ne demandait sa suppression, ni les maires, ni les citoyens, ni les syndicats : un cadeau fiscal qui ne résulte pas de la colère populaire ne sert à rien ; d’autant que l’état des finances de l’Etat n’est pas fameux : un déficit budgétaire proche de 100 milliards, une dette qui se dirige à petits pas (des petits pas de 50 à 100 milliards chaque année) vers les 3.000 milliards, avec un déficit commercial de l’ordre de 100 milliards qui se traduit par des pertes en capital qui vont jusqu’à 50% du CAC 40 et le transfert de l’immobilier de luxe à des actionnaires étrangers ; et finalement nourrit les retraités de ces pays imbéciles où il ne pleut jamais (comme disait Brassens).

Il convient de revenir sur cette suppression qui va plomber les finances de l’Etat, de 10 milliards, et se traduire par une augmentation d’autres impôts ou de la dette – ou la suppression de niches fiscales pour ledit montant, mais cela demande du courage politique et il ne faut pas rêver, qui mettrait sa carrière en jeu en danger pour si peu ? –, avec des effets collatéraux désastreux : donc, plutôt que de la supprimer il faut étendre cette Taxe à tous… avec modération, en excluant les plus démunis, et en tapant les riches. Avec ce qu’elle pourrait rapporter on peut rénover l’EducNat qui en a bien besoin (salaire des profs, locaux, équipements, effectifs ans so on...).