Taxer de 5% les gros transferts du foot : j’approuve la démarche des députés de la France Insoumise Michel Zumkeller et François Ruffin

Mieux interdire le foot et taxer les crétins gogochons qui le regardaient



Et payer des chirurgiens cardiaques où des chercheurs



Comme le bankster, le pousseur de ballon débile est au plus près du flux financier, alors qu’il ne produit rien. Aussi il en profite un max.



A l’opposé, le chercheur est source première de la richesse est au plus loin...



C’est le monde de gogochon, le crétin multiethniqué Supermarché/rap/dealer/La Baudruche négrière.





« MON CLIENT PRÉFÉRÉ S’APPELLE LA BAUDRUCHE » ROTHSCHILD