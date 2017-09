Tchernobyl, Levothyrox, 2 événements liés, 2 mensonges d’Etat

@cevennevive





Vous avez raison, quand on souffre, on n’est plus accessible aux raisonnement rationnels.





Qui n’a pas voulu, en cas de migraine extrême, se coller une balle dans la tête.





Certes, ce n’est pas la solution car une balle calme la douleur mais a certains effets secondaires indésirables.