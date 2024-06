Téléchargement de schisme en cours, veuillez patienter !

Ce n’est pas officiel, mais le blog catholique traditionaliste Rorate Caeli aux États-Unis d’Amérique l’affirme : Le Vatican interdirait définitivement la messe traditionnelle en latin dans un document à publier le 16 juillet prochain, 3° anniversaire de Traditionis Custodes. Les effets jugés insuffisants en France et aux USA de ce Motu Proprio auraient déçu. Ils justifieraient alors d’une mesure plus radicale.

La tonalité de cet article peut déplaire, sembler excessive : « enemy » « final solution » ideologues ». Était-il indispensable d’user de tels termes, si péjoratifs et si connotés,et qui ne respirent ni la charité ni la communion fraternelle ?

Un fidèle lambda d’une paroisse quelconque, tel un Ponce Pilate, pourrait s’en laver les mains. Moi aussi. Je ne suis pas traditionaliste. Je préfère, et de très loin le lectionnaire plus riche de Vatican II. Les erreurs de traduction qui ont contribué à la zizanie pendant 5 décennies sont maintenant (enfin !) corrigées. Pour le culte, je suis porté vers une sobriété rigoureuse plus que vers une magnificence baroque. Le latin, même s’il pourrait être plus souvent pratiqué dans nos paroisses (parce qu’il est la langue commune de l’Église), devrait cependant rester marginal. La seule chose que j’envie aux traditionalistes, c’est que le célébrant, alter Christus, soit tourné vers le Père avec les fidèles. Oui, la messe Vatican II manque un peu de verticalité, de mon point de vue, même s’il m’a fallu des cheveux blancs pour le comprendre.

Quelques interrogations de ce fidèle lambda, lui aussi pécheur et rétif à la lumière de l’Esprit-Saint, comme les autres.

Est-ce qu’il s’agit d’une intox, d’une info dénuée de fondement obtenue par des sources peu sérieuses, afin de tester son interlocuteur ? Rorate Caeli pense que les sources sont suffisantes et fiables. Mais si c’est le cas, navré de vous avoir importuné avec mon délire paranoïaque.

Faut-il prendre le risque de raviver un quasi-schisme qui ne s’est pas encore complètement résorbé en excluant de facto tous ceux pour qui l’observance d’un rite séculaire pourrait prévaloir sur l’obéissance à un Pape ? Prendre le risque de renvoyer les tradis fidèles au Pape dans les bras de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X est-il une bonne idée ?

Puisque la liturgie est considérée comme un don de Dieu, est-il possible qu’une autorité humaine puisse décider arbitrairement d’une date de péremption, dans ce cas d’espèce celle de la messe Tridentine ? Les dons de Dieu, comme sa fidélité, ne sont-ils pas éternels ?

Juger l’arbre à ses fruits, ça devrait parler aux catholiques : c’est dans l’Évangile de Matthieu et celui de Jean . Les séminaires diocésains sont vides quand ceux des institutions traditionalistes sont pleins. Ce constat ne devrait-il pas inciter à la réflexion et à la retenue ?

Oui, catholique signifie universel. Pas uniforme. Est-il besoin de préciser qu’une telle décision confondrait unité et uniformité ? Une relecture d’un autre passage de Jean, au chapitre 17, devrait là encore inspirer la retenue.

Enfin, il y a la litanie interminables des scandales. Que dire de l’inertie dont témoigne l’Église en France ? Elle devrait privilégier la recherche de la vérité, et la protection des victimes et, quand c’est possible, la nécessaire réparation à la préservation de l’institution. Ce n’est pas toujours le cas. Ne serait-ce pas un projet plus raccord avec les Évangiles qu’une chasse au sorcières ?

