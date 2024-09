Telegram : un enjeu 100% politique et géostratégique otanien - Pourquoi Macron ment aux Français !

@pemile

Ce qui semble vous échapper complètement, c’est que l’intérêt de Telegram, du moins en Russie et dans les pays russophones, et jusqu’à présent, c’est d’abord de pouvoir faire circuler l’info de terrain, directe, souvent par les acteurs eux-mêmes, et sinon, par de proches témoins, sans passer par les canaux officiels, souvent lents à réagir, et de plus, généralement, et à peu près partout, à des degrés et de manières diverses, censurés !

Et donc, à partir du moment où l’info est sur des chaînes publiques, le côté « crypté » devient évidemment tout à fait secondaire.

C’est donc bien ce côté d’échange collectif et social qui est souligné par le post traduit du russe, et qui me semble correspondre au mieux à l’expérience que j’ai, personnellement, de ma pratique de recherche d’info sur ce média.

Luniterre