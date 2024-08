Telegraph : Pavel Durov au gnouf

Le fondateur de Telegram en GAV ! Pourquoi ? Comme Elon Musk il ne veut pas coopérer avec les autorités françaises en ce qui concerne le bridage de la parole sur le net et veut laisser la liberté d’expression à ses neuf cents millions d’utilisateurs mensuels. Il y a aussi le business, la big money qui est contrariée. Les retransmissions pirates de football : « Ligue 1 : plus de 200.000 personnes ont regardé illégalement Le Havre-PSG sur Telegram. » Le football, sport populaire en son temps devenu en deux décennies un spectacle élitiste, car s’asseoir dans un stade de nos jours coute deux bras, quant à regarder à la TV les matchs ? DAZN, qui détient les droits de diffusion demande 29,99€ par mois avec engagement d'un an ou 39,99€ mensuels sans engagement…[i] Installé à Dubaï, Pavel Durov[ii] s'est mis à l'abri des règles de modération des États senseurs, à l'heure où l'Union européenne comme les États-Unis mettent la pression aux grandes plateformes pour supprimer les « contenus illégaux. » Avec ses groupes de discussion pouvant accueillir jusqu'à 200.000 personnes, la messagerie est parfois accusée d'augmenter le potentiel viral des fausses informations et la prolifération de contenus haineux, néonazis, pédophiles, complotistes ou terroristes ; il est vrai que les GAFAM en comparaison sont des puits de probité, n’utilisant surtout pas les pires ficelles propagandistes et ne délivrent que des true news… La plateforme s'est aussi positionnée à contre-courant de ses concurrentes américaines, en refusant l’exploitation mercantile des données personnelles des visiteurs. Elle s'est engagée à ne jamais dévoiler d'informations sur ses utilisateurs, et ça a pour effet de déplaire énorme à la Maison-Blanche et à la haute administration U.S qui a pour obsession de fliquer chacun de ses citoyens.

Sus à Elon Musk : le haut commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton , (voir son parcours public/privé sur Wiki)[iii] sur lequel il faudrait s’arrêter tant il symbolise l’arriviste triomphant de notre triste époque ; Bref, continuons : Le 12 août, Thierry Breton avait envoyé une lettre à Elon Musk pour l’exhorter à veiller à ce que X respecte les normes de l’UE, en particulier le règlement sur les services numériques (Digital Services Act, DSA), et modère correctement les contenus de son réseau, après le débat qu’il avait organisé avec le candidat à la présidence des États-Unis Donald Trump. Breton en bon haut fonctionnaire à la française, cette lettre avait été publiée sans coordination avec la présidente Ursula von der Leyen ni approbation du collège de la Commission. On ne peut lui en vouloir car l’exemple vient de haut, « je fais mes trucs sans consulter personne, na ! » En réponse, des organisations de la société civile et des universitaires ont critiqué cette lettre adressée par Thierry Breton au propriétaire du réseau social X, Elon Musk, arguant que le commissaire européen interprète mal le règlement sur les services numériques (DSA) de l’Union.[iv] En clair et décrypté : boucle-là Mossieur le haut commissaire européen au marché intérieur !

Sus à Pavel Durov : Ce n’est pas n’importe quel moujik ce Pavel : fondateur de Vkontakte le Facebook russe, puis, suite à son éviction de sa compagnie, quitte la Russie et fonde la messagerie Telegraph. Il devient citoyen français sous le nom de Paul du Rove en 2021. C’est un homme de caractère qui pour preuve défia Vladimir Poutine en refusant de transmettre les données des manifestants ukrainiens aux agences de sécurité russes et de bloquer la page d'Alexeï Navalny sur VK. Il est vrai que sur Telegraph[v] il s’en passe de belles, mais pas plus que sur d’autres plateformes, d’autant qu’avec un VPN qui brouille l’adresse IP, il n’y a aucun soucis pour commander sa drogue favorite à son dealer… Le 24 août 2024 , il est interpellé à l'aéroport du Bourget dans le cadre d'un mandat de recherche et d'une enquête préliminaire. Il est accusé de complicité et de négligence concernant son service Telegram, où des crimes graves (selon les autorités ???), notamment le trafic de drogue, l'exploitation sexuelle des enfants et la fraude, se produisent fréquemment selon la police. S’il est reconnu coupable de ces accusations, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Des rapports indiquent que Dourov figurait sur la liste des personnes recherchées par les autorités françaises et que son arrestation était due à son refus de coopérer avec les autorités judiciaires, spécifiquement sur des questions liées aux activités de Telegram. Selon la police française, l'activité criminelle sur Telegram s'est déroulée sans entrave en raison du manque de modérateurs. Il est surtout arrêté, car il refuse comme promis de dévoiler les noms et les messages de ses utilisateurs. Il y a un élément important à tenir en compte : en deux ans et demi d’ « opération spéciale » du Kremlin en Ukraine, Telegram est devenu un puissant canal utilisé par les réseaux militaires russes, y compris sur le terrain. Incontrôlable a priori par les services de renseignement occidentaux, mais aussi russes, Telegram est l’une des bases des communications militaires sur le front et d’échanges d’informations sur l’arrière-front. Pour les Russes, y compris parmi les soldats en quête d’informations au-delà des messages officiels des télévisions du Kremlin, Telegram fait donc partie du quotidien.[vi]

Elon Musk & Pavel Durov sont sur un bateau : Elon Musk dénonce l’arrestation de Pavel Dourov et lance « #freepavel » (Libérez Pavel). De même, plusieurs figures politiques, dont Robert Francis Kennedy Jr., le soutiennent. Les autorités russes critiquent son arrestation et accusent la France d’être un pays liberticide. Pour le député Alekseï Pouchkov, Paris est une « dictature libérale ». L'arrestation a également suscité des critiques de la part des membres de l'opposition russe, affirmant qu'il s'agit d'un « cadeau pour Poutine ».[vii] Ces deux milliardaires, créateurs de vecteurs d’expression si possible libre, se retrouvent dans le collimateur des chiots de garde, tel un T. Breton. Ceux qui mènent la danse ne veulent pas que ces trublions sèment le doute dans les cervelles de ceux, dont le lavage à 100 degrés a laissé des séquelles graves telles le sens critique et la capacité d’analyse en berne. La presse-purée française toujours à la pointe de la courtisanerie, titre (le parisien) qui dénomme Durov de « sulfureux »[viii] histoire de noircir le bonhomme : « La justice lui reproche notamment de ne pas agir contre les utilisations délictuelles de sa messagerie cryptée, prisée notamment par les délinquants et les malfaiteurs. » Au moins en France, nous n’avons pas besoin d’une messagerie cryptée pour dissimuler les délinquants et malfaiteurs ; chez nous, ils/elles du Gouv à tout moment montrent leur binette dans la tite lucarne sur les plateaux TV. Ce gouvernement veut comme pour les jeux olympiques, imposer à la terre entière son agenda liberticide, subversif et incohérent, et bien que ses zélés représentants se décarcassent à ventiler le prince, ça ne fonctionne pas sortie des frontières exagos… Heureusement !