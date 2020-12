Tempête épidémique aux Etats-Unis...

C’est moche à révéler, mais la mort par Covid ressemble à celle vécue sous le nazisme par leZyklon B. Comme le retour d’un passé que nous avons voulu enterrer. Après 45, les gens avait le choix entre deux formes de survie. Les plus faibles ou lâches (mais ne jugeons pas,...) ont choisi le déni. D’autres ont voulu sa« voir ». Et c’est à nouveau ainsi que les individus vont réagir : Ayant tout un panel de défense pour survivre à ce qui est bien une catastrophe : le déni en premier (surtout chez les jeunes, une proche belge me dit qu’elle est très heureuse d’aller fêter en France la naissance d’un de ses petits enfants : en moi-même, je me dis : hum,... !!! comme elle a entendu ou senti mon silence silence, elle répond, de toutes façons on va tous crever ?..), la minimisation (pff de toute façon comme toujours on trouvera un vaccin qui nous sortira de cette situation, keep cool), le cynisme (bah qu’on crève tous, vu ce que cette "civilisation est devenue). Oui, mais le serment d’Hyppocrate,... pas le droit de choisir sa fin (elle est sous le pouvoir omnipotent de la religion et des médecins, ouf pas le mien qui comme PEERS (Lallemand) a défendu le droit à l’avortement envers et contre tout. la prise de conscience accompagnée de troubles panique et dépression (BIG PHARMA S’ENGRAISSE, vu que les psys trop chers ne seront plus assez nombreux et qu’il faut parer au plus pressé. Reste l’ampoule de cyanure.... Le shit qui circule sous le manteau risque bien d’être remplacé par des Kit pour mourir dans le nirvana.....