Tendons la main à Patrick Jardin...

« Quand on veut tuer son chien, on l’accuse d’avoir la rage. Dans la France de 2018 (où le débat d’idée est devenu impossible), lorsque les tenants de la bien-pensance veulent tuer un contradicteur, on l’accuse d’appartenir à la facho-sphère. Et comme cette engeance de la dictature islamo-gauchiste ne connait plus aucune limite, elle va jusqu’à mépriser l’honneur d’un père détruit par la mort de sa fille, assassinée au Bataclan, un soir de novembre 2015.

Parce qu’il refuse de pardonner aux assassins de sa fille, parce qu’il ne peut calmer sa haine contre des terroristes qui ont agi au nom de l’islam, il est coupable d’islamophobie. Coupable de devenir le « héraut de l’extrême-droite » pour reprendre les termes ignominieux d’un tweet d’une scribouillarde du journal « Le Monde », Mme Elise Vincent (@elise_vincent) et de sa comparse Mme Lucie Souiller.

Pourquoi, parce que « l’ignoble » papa de Nathalie a osé manifester devant le Bataclan pour s’opposer à la venue du rappeur Médine., en sa mémoire et des 90 autres victimes. Que pour s’opposer à ce rappeur M. Patrick Jardin (puisqu’il s’agit de lui) a appelé l’aide de personnalités politiques (il attend toujours la réponse de Jean-Luc Mélenchon) et d’associations de droite et de gauche. Aucun ne l’ont entendu. Seuls ont répondu à son appel, le parti Souveraineté, identité et libertés (SIEL), le groupe identitaire de la Ligue du Midi, le mouvement Résistance républicaine et le site Riposte laïque. Malheureusement !

Malheureusement, parce que ces mouvements d’extrême-droite ne représentent pas plus que ceux de l’extrême-gauche, la France telle que je la vis, telle que je l’espère. Mais la gauche « de gouvernement » (parti socialiste et satellites) n’existe plus, la droite républicaine la suivra bientôt et le nouveau monde « en marche » n’est qu’une illusion.

Combien de Français de toutes origines sont laissés à l’abandon des islamo-gauchistes ? Comment réunir la nation en partant de mouvements qui prônent la haine de l’autre ? Tous sont des victimes de l’extrémisme imbécile de ces bien-pensants, Patrick Jardin en est le symbole !

Ne laissons pas seul Patrick Jardin et toutes les victimes de la folie islamiste et de leurs supplétifs ! »