Tenir une ’Promesse véridique’ : les frappes iraniennes sur Israël racontées de l’intérieur

En attendant la riposte dévastatrice de l'Iran et de l'Axe de la Résistance à l'assassinat d'Ismaïl Haniyeh à Téhéran et de Fouad Chokr à Beyrouth, retour sur l'opération du 13-14 avril qui a vu pour la première fois de l'histoire des missiles iraniens frapper Israël.

Le député iranien Mahmoud Nabavian révèle la stratégie calculée, les intrigues diplomatiques et les audacieuses prouesses militaires mises en évidence par les frappes de missiles de Téhéran sur Israël le 13 avril.

Source : The Cradle, 3 mai 2024

Traduction : lecridespeuples.substack.com

Après le succès stratégique de l'opération de représailles Promesse véridique menée par l'Iran à l'aide de drones et de missiles en réponse au bombardement israélien du consulat iranien à Damas le mois dernier, The Cradle présente un récit exclusif de l'intérieur fourni par le député iranien Mahmoud Nabavian, un principaliste qui a remporté le plus grand nombre de voix à Téhéran lors des élections du mois de mars.

Son récit des frappes de représailles contre l'État d'occupation offre un aperçu sans précédent des événements des 13 et 14 avril. Ayant accès à des sources militaires, le témoignage de Nabavian constitue le point de vue le plus détaillé à ce jour d'un représentant du gouvernement iranien sur la riposte de l'Iran, qui a mis en évidence les vulnérabilités des systèmes de défense aérienne d'Israël.

Dans un message publié sur Telegram, M. Nabavian a expliqué que l'attaque « lâche » d'Israël, qui a entraîné le martyre d'éminents dirigeants du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), s'était produite « sur notre sol », en référence à la mission diplomatique iranienne à Damas :

« Comme l'a dit l'imam [Ali Khamenei], les ennemis ont fait une grave erreur. » Il maintient que les frappes de représailles de l'Iran étaient justifiées et légales en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations unies.

Vous trouverez ci-dessous une transcription des importantes révélations de Nabavian sur les frappes militaires de l'Iran contre Israël et la multitude de tentatives d'accords internationaux qui les ont précédées :

Deux heures après l'attaque du consulat à Damas, le Conseil national de sécurité iranien s'est réuni et a affirmé l'inévitabilité d'une riposte et a donné un délai de dix jours pour prendre les mesures diplomatiques nécessaires et pour que les forces armées préparent leur plan de riposte.

Sur le plan diplomatique, la première étape a été de saisir le Conseil de sécurité, même si nous savions que ce serait vain. Mais il était nécessaire de déposer une plainte concernant l'attaque de notre territoire, de faire valoir notre droit naturel à l'autodéfense et de demander une session du Conseil de sécurité. Comme nous ne sommes pas membres du Conseil, nous avons dû nous adresser aux États membres pour demander la tenue de cette session.

La Chine, la Russie et l'Algérie ont accepté. La Russie a soumis la demande et la session a eu lieu, mais les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France n'ont pas autorisé la publication d'une déclaration condamnant Israël. Les chefs de nos missions à l'étranger se sont également employés à informer les pays concernés que nous répondrions à l'entité sioniste.

En raison de ces pressions, Israël a nié avoir attaqué un bâtiment diplomatique et que les personnes visées n'étaient pas des diplomates. Le bâtiment du consulat, dont quatre des cinq étages ont été achetés il y a 45 ans, était destiné au travail diplomatique. Il s'agissait bien d'un bâtiment diplomatique.

Après avoir assuré la communauté internationale de notre droit à réagir, certains pays, comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, le Canada et l'Égypte, ont tenté de nous convaincre de ne pas le faire et ont confirmé qu'ils étaient prêts à répondre aux demandes de l'Iran. Par exemple, certains de ces pays qui n'étaient pas disposés à accorder des visas d'entrée à nos diplomates ou à nos fonctionnaires ont soudain décidé de le faire immédiatement.

Lorsque les États-Unis ont compris que nous étions sérieux, ils ont menacé d'attaquer l'Iran si la riposte était lancée depuis le territoire iranien. Nous avons répondu que les États-Unis ne faisaient pas partie de nos cibles, mais que s'ils décidaient de s'impliquer dans la défense d'Israël, nous répondrions en les prenant également pour cible, et comme vous le savez, il y a de nombreuses bases américaines autour de nous.

Malgré cela, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont insisté sur le même message, mais notre réponse a été qu'Israël avait franchi une ligne rouge. Ensuite, ils ont dit que si nous devions répondre, que ce soit depuis l'extérieur du territoire iranien.

Pourquoi ont-ils insisté pour que la frappe ne se fasse pas depuis l'intérieur de l'Iran ? Parce que depuis longtemps, ils assassinent nos scientifiques nucléaires et mènent des opérations de sabotage au réacteur nucléaire de Natanz. Rien qu'au cours des six derniers mois, ils ont assassiné 18 membres de nos forces armées, mais si nous ripostions par l'intermédiaire de nos alliés [dans l'Axe de la résistance], nous perdrions la face.

Si le Hezbollah libanais avait répondu à Israël, Israël aurait pu bombarder Beyrouth, et les puissances occidentales s'en seraient emparées pour dire : « S'il s'agit d'une guerre entre l'Iran et Israël, pourquoi le Hezbollah s'y est-il impliqué ? » Elles l'auraient également tenu pour responsable des troubles qui auraient suivi au Liban.

Par conséquent, l'insistance sur le fait que la réponse iranienne devait passer par les alliés de l'Iran visait à déformer la réputation du Hezbollah et à inciter Israël à le prendre pour cible, ainsi que d'autres forces de résistance dans la région, et à les dépeindre comme des mercenaires de l'Iran. Nous avons bien perçu ces intentions occidentales et, en conséquence, la décision a été prise de répondre à partir du territoire iranien.

Dans la nuit de l'Aïd al-Fitr, une réunion a été organisée avec les chefs des missions diplomatiques des pays de la région, et nous les avons informés que nous tenions à entretenir des relations de bon voisinage, mais que si les États-Unis utilisaient l'un de vos pays pour mener des actions contre nous, nous frapperions les bases américaines situées sur vos terres.

Ce message a été transmis à Washington, qui a compris que l'Iran était sérieux. Ils nous ont demandé de faire preuve de retenue. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et le Canada – ces pays qui soutiennent la brutalité et la criminalité dans le monde et qui fournissent les armes avec lesquelles la population de Gaza est bombardée – nous demandaient de faire preuve de retenue.

[Le ministre britannique des affaires étrangères] David Cameron a appelé la nuit suivant l'attaque iranienne pour dire qu'il n'avait pas pu dormir la nuit dernière. Il s'agit d'un ministre des affaires étrangères britannique malfaisant. Pourquoi ? Parce que nous avons envoyé 300 drones et missiles sur la tête des Israéliens. Le responsable iranien qui lui a parlé a dit : « Cela fait six mois que des missiles tombent sur les habitants de Gaza et vous avez bien dormi toutes les nuits. » C'est la même Grande-Bretagne malfaisante qui a encouragé les États-Unis à lancer des attaques contre le Yémen.

L'important, c'est la coordination à tous les niveaux avant de réagir, sur les plans politique, diplomatique et médiatique. Après que le Guide [Ali Khamenei] a affirmé dans son sermon de l'Aïd al-Fitr que nous disciplinerons certainement l'ennemi, des messages nous sont parvenus demandant que la réponse soit proportionnée et non musclée.

Notre réponse a été claire : premièrement, nous frapperons certainement Israël ; deuxièmement, l'attaque se fera directement depuis le territoire iranien ; et troisièmement, le Conseil national de sécurité a décidé que la réponse serait dissuasive.

Entre-temps, l'Azerbaïdjan nous a informés qu'il disposait d'informations selon lesquelles nous allions bombarder l'ambassade d'Israël à Bakou, et nous a demandé de ne pas mener d'action sur son territoire. Je pense qu'il s'agissait d'un message indiquant qu'ils pourraient fermer les yeux sur le fait de frapper des cibles israéliennes dans un pays voisin, mais nous en étions déjà conscients.

Les messages que nous avons reçus ne se limitaient pas aux États-Unis et aux pays européens, mais nous avons également reçu des messages de certains pays de la région. Nous avons essayé de profiter de la situation pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, et nous avons dit à tout le monde que cela pourrait être une solution au problème.

Ils nous ont demandé si un cessez-le-feu à Gaza signifiait que nous nous abstiendrions de répondre. Nous avons répondu que nous frapperions Israël de toute façon, mais qu'une telle décision contribuerait peut-être à réduire la gravité de l'attaque. Ils nous ont demandé de leur donner quelques jours.

Nous avons demandé à nos forces militaires de reporter la riposte de 24 heures et avons donné aux pays du monde la possibilité d'adhérer à leurs obligations stipulées dans les lois internationales et à Israël de s'engager à ne pas attaquer les forces et les intérêts iraniens dans la région et dans le monde.

Concernant la demande iranienne de conclure une trêve permanente, complète et immédiate dans la bande de Gaza, le président américain Joe Biden a envoyé un message indiquant qu'il s'efforcerait lui-même d'y parvenir, mais il a posé une condition malicieuse, à savoir que la résistance palestinienne libère tous les prisonniers israéliens en échange de la libération par Israël de 900 prisonniers palestiniens, après quoi la mise en œuvre de la trêve commencera.

Bien entendu, le Hamas n'a pas accepté cette condition, et c'était la bonne décision. Nous avons compris qu'ils [les Américains] n'étaient pas sérieux quant à la conclusion d'une trêve et qu'ils ne cherchaient qu'à atteindre leurs objectifs malfaisants.

Tout le monde a compris que nous allions attaquer Israël. Les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et même l'Italie ont mobilisé toutes leurs capacités militaires au Qatar, aux côtés des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de la Jordanie.

Ils ont équipé les eaux de la région de six lanceurs de missiles d'une portée de 2 000 à 3 000 kilomètres. Ils ont exploité tous les satellites et radars modernes, déplacé 103 avions dans l'espace aérien de la région pour intercepter nos missiles et placé tous les systèmes de défense aérienne sous commandement unifié sous la supervision des États-Unis pour faire face aux missiles iraniens en plusieurs étapes.

En d'autres termes, si les missiles iraniens parvenaient à franchir une ligne de défense, ils seraient pris pour cible et abattus à la prochaine étape.

Ce qui est intéressant, c'est que le ministre allemand des affaires étrangères nous a appelés 24 heures avant l'opération iranienne et nous a suppliés de ne pas viser Israël depuis l'intérieur du territoire iranien. Il nous a dit que nos missiles ne pourraient pas franchir les obstacles et les lignes de défense qu'ils avaient préparés pour intercepter nos missiles et que les États-Unis utilisaient 70 drones en Irak à cette fin, et qu'ils allaient en porter le nombre à 700.

Ils surveillaient les mouvements de nos soldats, de nos missiles et de nos drones, et ils pensaient qu'aucun des missiles iraniens n'atteindrait Israël. Ils étaient convaincus que les missiles ne pourraient pas pénétrer les systèmes de défense aérienne.

Sur la base turque d'Incirlik, qui compte 5 000 soldats, un grand nombre d'avions AWACS et 15 avions de brouillage ont été mobilisés pour repousser notre attaque.

Ils ont donc été étonnés de voir comment l'Iran a pu échapper aux énormes couches de défense qu'ils avaient activées, et ce qui les a encore plus surpris, c'est qu'il a fallu cinq heures et demie à sept heures pour que les drones atteignent l'entité sioniste, et que leur vitesse n'était pas grande, ce qui signifiait qu'ils étaient faciles à abattre.

Vingt-quatre heures avant l'opération, Washington a envoyé un message ferme indiquant que si nous décidions d'attaquer Israël depuis notre territoire, ils répondraient militairement contre l'Iran. Cette fois-ci, ils n'ont pas parlé de possibilités, mais ont affirmé qu'ils attaqueraient absolument le territoire iranien. Notre réponse a été décisive : nous frapperons certainement Israël à partir de nos territoires, et si vous commettez la moindre erreur, nous viserons toutes vos bases dans la région.

Nous avons informé l'Arabie saoudite et les pays de la région que si le territoire iranien est pris pour cible à partir de votre territoire, nous répondrons sans aucun doute. L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle ne permettrait pas qu'une opération contre l'Iran soit menée à partir de son territoire, et les autorités chypriotes nous ont également fait part d'un message similaire.

Nous savions que l'espace aérien irakien et jordanien était entièrement sous contrôle américain. Nous avons réfléchi aux cibles israéliennes que nous allions frapper et nous nous sommes heurtés à deux obstacles : le premier était que leurs défenses aériennes étaient très puissantes et que nous devions trouver un moyen pour nos drones et nos missiles de les franchir ; le second était de ne pas entreprendre une action qui nous vaudrait d'être condamnés.

La décision a été de frapper deux cibles militaires : la première était l'aéroport [Nevatim] d'où avait décollé l'avion F-35 qui a bombardé le consulat iranien, et la seconde était un centre de renseignement israélien dans le Golan. Par coïncidence, l'avion de chasse qui a pris pour cible le consulat a tiré ses missiles depuis les cieux au-dessus de ce quartier général des services de renseignement.

Nos drones, au nombre d'environ 130, ont été lancés, la majorité d'entre eux nous appartenant, et entre deux et trois ont été envoyés par nos forces alliées. Nous avons également lancé des missiles à tête explosive, dont un grand nombre ont détourné les défenses aériennes de leur trajectoire.

Sur 17 missiles, 15 ont atteint leur cible, soit 89 %. Tout l'Occident était présent et nous avons délivré un message important au monde.

Au lendemain de l'opération, 15 pays nous ont contactés pour nous dire qu'ils cherchaient un cessez-le-feu à Gaza et qu'ils demandaient à Israël de ne pas riposter.

Les ministres des affaires étrangères britannique et allemand nous ont contactés pour nous dire que le droit international ne comprenait pas le terme « punition ». Nous leur avons répondu : « Si ce terme n'existe pas dans le droit international, pourquoi avez-vous proposé de punir le Hamas après le 7 octobre ? » Les appels se sont poursuivis pour savoir si nous allions à nouveau attaquer Israël. Nous avons répondu que si nous étions attaqués, nous répondrions au décuple.

Les pays de la région ont maintenant compris les capacités de l'Iran et il semble qu'ils chercheront à améliorer de manière significative leurs relations avec l'Iran. Les Israéliens ont compris que lorsque l'esprit de désespoir s'installe, comme le dit Ben Gourion, « nous commençons à dévaler la pente qui mène à l'abîme », et le monde entier s'en est rendu compte.

Comme le dit le maître de la résistance [Hassan Nasrallah du Hezbollah], « Israël est plus faible qu'une toile d'araignée » et, si Dieu le veut, cette opération aura un effet dissuasif sur les assassinats perpétrés contre nous. C'est la seule chose qu'Israël puisse faire, et nous devons être plus vigilants, insuffler de l'espoir aux peuples de la région et ne pas nous soucier des dirigeants.