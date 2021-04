Terroriser les masses dans le but de les asservir

" On sait bien que, dans les terreurs paniques, ceux qui fuient ne savent pas qu'ils fuient ni qu'ils ont peur ; c'est qu'ils ne sont plus du tout au spectacle ". Alain (Philosophe Normand)

" Celui qui est capable de tromper une fois est traître pour toujours ", nous dit un proverbe Italien. Les Allemands ne sont pas en reste : " Ce qui commence avec des mensonges doit finir par des tromperies ". Vous l'avez compris : on ne les croit plus. Mais qui donc ?

Primo, les médecins de pacotille, les Mengele d'opérette, fats et gâteux, infestant depuis 14 mois les médias sous toutes leurs formes, à toute heure du jour ou de la nuit, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et dont l'obssession morbide est de vous enfermer chez vous ou dans des camps de concentration, de vous faire piquer avec n'importe quel vaccin, inefficace ou frelaté, voire dommageable, à partir du moment où il remplit les poches de leurs copains des labos ou de leurs propres labos, pour soi-disant éviter la propagation de "l'effroyable épidémie" qui, pour l'instant, a tué 2,8 millions de personnes, sur un total de 7,5 milliards, soit 0,37 % de la population mondiale, constituée en majorité de personnes dites à risque (personnes âgées, pathologies en cours, etc.) Pour mémoire, la grippe espagnole (1918-1920) aura fait entre 50 et 100 millions de morts ! A cette époque, le nombre d'habitants était trois fois moins élevé.

Secundo, les politiques véreux (Gouvernement en tête), minables, ratés, aux formules à la fois sentencieuses et médiocres, excitant les Réseaux sociaux, gonflant l'audience des chaînes Radio/TV ou le tirage de votre quotidien préféré.

Tertio les journalistes jaspineurs, incultes, lèche-bottes, couards, relayant avec une obscénité abjecte les inepties proférées par ceux précédemment cités. Mais à quel sujet ?

On vous le donne en mille. Le Covid-19 pardi ! Ou LA Covid-19. Faudrait pas encore froisser les terroristes féministes, on a déjà assez d'ennuis comme ça !

Et si ce n'était qu'une simple grippe, un peu plus virulente que les autres, mais sans plus ? Et si le virus tombait à pic pour nous faire changer de monde et nous priver de tout ce qui nous tient à coeur : notre libre-arbitre, notre façon de vivre, nos goûts ?

Le début de la fin a déjà commencé : déshumanisation, désocialisation, de l'individu (port du masque, distanciation, peur de l'autre), liberté surveillée, chantage au vaccin (ce qui n'empêche pas de tomber malade, de contaminer les autres), amorce de maladies mentales, dépressions, natalité en berne, fracture générationnelle, divorces, séparations, déplacements des populations, destruction de l'économie, faillites, appauvrisement des classes sociales (et à contrario, enrichissement des plus aisées), chômage de masse, annihilation de la Culture, etc.

Un grand merci à tous ces saligauds de politiques qui, depuis des années, ont intrigué pour la disparition - en bonne voie - de notre pays, de notre civilisation.

La peur est mauvaise conseillère...

Il faut raison garder !

Yan Kara & Lino Borsa

(...) Existe-t-il un double standard, avec des lois pour le peuple et des lois pour les hautes sphères ? (...)

(...) Il n’est alors pas à exclure qu’un soupçon se renforce chez une partie de la population : les élites n’ont pas les mêmes idées que le vulgum pecus sur la pandémie. Leurs motivations ne sont pas celles qu’ils donnent en public, car elles seraient « trop complexes » pour le peuple, ou pourraient être mal comprises (...)

(...) Le doute qui s’insinue porte sur ce que les élites estiment être la gravité de la crise et la nécessité des mesures mises en œuvre. Une petite musique se fait entendre, lancinante, sur l’air d’un : « et si les élites pensaient en réalité tout autre chose de la situation du pays, du covid et des restrictions gouvernementales ? » (...)

(...) J’observe que certaines élites ne tiennent pas compte des mesures sanitaires. Je me demande quelle proportion a ainsi une double vie (peut-être est-elle grande). Constatant un décalage idéologique croissant entre elles et moi, j’en viens à penser qu’elles ont une tout autre analyse ou grille de lecture de l’épidémie et des mesures covid qu’elles ne souhaitent pas exprimer publiquement (la foule passionnée vs les milieux autorisés) (...)

Thomas Viain

Frederick Forsyth déclare :

" le gouvernement a lancé

une campagne de peur massive

contre le public britannique ! "

Forsyth répondait à un article publié dans le Telegraph qui exposait les “tactiques secrètes” utilisées par le gouvernement britannique pour effrayer le public afin qu’il se conforme aux règles du COVID.

L’auteur emblématique Frederick Forsyth a accusé le gouvernement britannique de mener une “campagne de peur massive” contre le public britannique en utilisant des méthodes psychologiques pour assurer le respect du verrouillage qui ressemblent à celles utilisées contre les Berlinois de l’Est dans les années 1960.

L’article citait un consultant psychologue clinique du NHS à la retraite qui mettait en garde contre “l’inquiétude croissante dans mon domaine quant à l’utilisation de la peur et de la honte comme moteur du changement de comportement”.

Gary Sidley et 46 de ses collègues ont écrit à la British Psychological Society pour exprimer “leurs inquiétudes quant aux activités des psychologues employés par le gouvernement … dans leur mission visant à obtenir l’adhésion massive du public aux restrictions en cours concernant le coronavirus.”

La lettre indique que le gouvernement britannique déploie “des stratégies psychologiques secrètes – qui opèrent sous le niveau de conscience des gens – pour “pousser” les citoyens à se conformer à une politique de santé publique litigieuse et sans précédent.”

Commentant l’article, Frederick Forsyth, auteur de thrillers classiques tels que Le jour du chacal et Le dossier Odessa, a écrit au Telegraph pour s’alarmer de la façon dont le public britannique avait été terrorisé par la propagande du confinement.

“Félicitations au Telegraph et à Gordon Rayner pour avoir révélé que la campagne de peur massive qui a réduit une nation autrefois courageuse à une terreur tremblante était délibérément organisée pour obtenir l’obéissance à la politique de verrouillage”, a écrit Forsyth.

“Je n’ai vu qu’une seule fois quelque chose de semblable. C’était lorsque j’étais en poste en Allemagne de l’Est en 1962. Cette tactique de lavage de cerveau était employée pour effrayer les Berlinois de l’Est et leur faire croire que le mur de Berlin était une mesure défensive destinée à les protéger de la petite ville de Berlin-Ouest, et que la Stasi était leur gardienne. Le mur était bien sûr un instrument d’asservissement.”

“Je n’ai jamais pensé que le gouvernement d’un pays dont je portais autrefois l’uniforme avec tant de fierté tomberait si bas. Les responsables doivent être identifiés sans délai et chassés de toute fonction à notre égard.”

JADE

George Clair Tooker

Comment contrôler l’argent et l’accès aux services d’une personne quand celle-ci ne se conforme pas à certaines lois, mandats et réglementations :

