TERRORISME : combien de morts faudra-t-il encore ?

FERGUS

Je respecte votre opinion mais en lisant votre réaction,les trois termes qui me viennent spontanément à l’esprit sont naïveté, inexpérience et irresponsabilité.

Naïveté/inexpérience , car il faut être très naïf ou très inexpérimenté pour croire que nous vaincrons le terrorisme en appliquant à ces sauvages nos principes démocratiques et nos lois permissives .

Irresponsabilité, car il est irresponsable de se croiser les bras et de ne rien faire quand de plus en plus d’ innocents , enfants , femmes et hommes - nos compatriotes, nos amis, nos parents - perdent la vie et sont condamnés à mort à cause de cette irresponsabilité et de cette inaction .

Les loi et principes démocratiques sont faits pour être respectés par tous et ceux qui ne les respectent pas doivent être exclus de notre société et neutralisés ;

un point c’est tout ;

Relisez la fable de l’agneau et du loup de Lafontaine, rien n’a changé depuis.

le reste est de la littérature et du nombrilisme’’ boboïste ’’ de théoriciens idéalistes qui ne sont pas en capacité de prendre les décisions qui s’imposent .