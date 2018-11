Terrorisme, Extrémisme et Intelligence artificielle

Dans le cadre d'un développement massif et continu des données et de la science de l'information et de la transformation des données en connaissances, j'ai récemment lu un remarquable rapport de la BBC sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour réduire la violence religieuse.

Le titre a attiré mon attention en tant que chercheur dans le domaine du terrorisme, du radicalisme et des études sur la violence sectaire et religieuse. Il est intéressant de noter que l'une des idées du rapport relève de l'innovation et de la créativité scientifique.

L’idée est simplement que des chercheurs de l’Université d’Oxford étudient l’utilisation d’algorithmes d’IA pour simuler les comportements résultant de différences sectaires. Pour toute personne vivant dans une région où les différences sectaires et religieuses sont la cause de leurs tensions et crises actuelles, il s'agit d'un sujet très important.

L'étude comprend des milliers de personnes de différents groupes ethniques et religions. Les Européens recherchent des moyens d'identifier les mécanismes de tension et de violence et la dynamique des relations entre les fidèles de différentes religions à la lumière des vagues d'immigration musulmane dans plusieurs pays européens ces dernières années en raison de conflits et de crises au Moyen-Orient.

Les recherches rapportées indiquent que les gens sont pacifiques par nature et même concertés les uns avec les autres lors de catastrophes naturelles. Mais dans certaines situations, ils ont tendance à soutenir la violence. Examinant des tendances des troubles en Irlande du Nord et dans l'État indien du Gujarat en 2002, où près de 2 000 personnes ont été tuées dans des affrontements entre musulmans et hindous en seulement trois jours, l'étude associe également la xénophobie sociale à la violence.

Le point novateur de cette étude est qu’elle traite les tendances psychologiques des personnes en analysant les informations qui les composent. Elle étudie ensuite les schémas de compréhension de l'information dans des contextes psychologiques, culturels et religieux, en particulier la notion selon laquelle le cerveau traite les informations entrées en fonction de cadres culturels, religieux et sociaux préexistants.

L’une des hypothèses sous-jacentes à l’étude est que la construction psychologique affecte le traitement de l’information apprise à partir d’informations véhiculées. Les réactions se transforment en comportements violents, individuels ou collectifs, qui dépendent d'abord de la manière dont l'esprit traite les informations d'entrée et, deuxièmement, du comportement collectif qui les entoure.

Il est important de noter que les résultats de l’étude indiquent que le risque de conflit religieux est exacerbé par les critiques répétées des principes et valeurs révérés d’un groupe. Les gens ne parviennent pas à rester calmes face à de tels comportements répétés ou à les considérer comme non intentionnels. Les algorithmes d'IA révèlent que ces critiques se transforment en cause de violence religieuse dans environ 20% des cas.

L'étude encourage la coexistence interconfessionnelle, suggérant que la création de conditions favorables empêche les étrangers d'être perçus comme une menace pour désamorcer d'éventuelles violences fondées sur des stéréotypes.

En psychologie sociale, la mobilisation de groupe est connue pour déclencher le comportement du troupeau. En d'autres termes, les gens ont tendance à suivre la majorité et, dans certains cas, certains d'entre eux se chargent d'inspirer les autres à représenter la majorité afin d'attirer davantage d'adeptes poue leur comportement. La communication sociale facilite ce processus, où la colère et la haine donnent lieu à des spéculations contrefactuelles sur le fait que des individus peuvent passer à l'acte, pensant que leur indignation est partagée par la majorité de leur groupe. Les organisations terroristes utilisent de telles pratiques pour attirer de nouvelles recrues et commettre des actes de violence alimentés par des interprétations littérales ou marginales de textes sacrés.

Les communautés arabes et musulmanes, en particulier, ont besoin d'études scientifiques mais contextualisées, et non de fausses interprétations, d'interprétations étroites ou d'idéologies radicales inutiles. Pour aider à réduire le terrorisme, les petits-enfants d’Algorithmi pourraient utiliser certains algorithmes.