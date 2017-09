Terrorisme islamiste, et si l’on sortait de la caverne ?

Et la liste n'en finit pas de s'allonger : ce sera Paris en janvier 2015, puis le 13 novembre. Le 22 mars 2016 ce seront les attentats de Bruxelles, et puis ce sera Nice, et puis Barcelone...

Et vous devez bien le savoir maintenant, puisque ce n'est pas faute d'avoir été répété ad nauseam par tous les dirigeants européens : ce n'est pas fini, et Il faudra désormais vous habituer à vivre dans l'insécurité, vous habituer à la terreur.

Comme c'est commode, et comme c'est bien pratique pour justifier la mise en place par tous les moyens d'un État policier, où tous les droits individuels seraient rognés au nom de la sacro-sainte sécurité, par ailleurs illusoire !

Le nez dans le guidon

Après chaque vague d'attentats, c'est la même chose : un déferlement, que dis-je, un tsunami de pseudo-informations noyées dans un océan de pathos. Vous finirez par connaître mieux les victimes que vos voisins que vous côtoyez depuis 20 ans, et vous aurez assez d'images gore pour éditer un scrap-book de 40 pages. Mais pour les informations, vous repasserez. Elles seront distillées goutte à goutte et l'on agitera sous votre nez que des petits points secondaires ayant la propriété d'être bien raccord avec la narration, et d'être faciles à retenir. C'est le refrain. Tout ce que nous, les gueux aurons à savoir.

Dans bien des cas, les faits sont à mille lieues des éléments de langage qu'on vous a présentés, et nombre d'entre-eux s'avèrent ultérieurement fondés sur des rumeurs, dont on peine à dire qui les aurait lancées. On évoquera des « sources policières » ou des « sources proches de l'enquête », autrement dit, des sources anonymes.

Comme un goût de chiqué

Nous avons tous eu, à un moment ou à un autre, l'impression déplaisante, voire révoltante, que dans tous ces attentats que l'on qualifie d'islamistes, il y a bien un point commun : la proximité entre les terroristes et les autorités en charge de lutter contre le terrorisme. À chaque fois, on apprend que tel ou tel terroriste était indicateur de police ou travaillait pour les renseignements généraux, les armes étaient vendues par d'autres indicateurs de police, etc. Il n'est pas un seul cas, à ma connaissance, où ces terroristes soient apparus brutalement sur les radars des autorités au lendemain des faits. Vous me direz que c'est le travail de ces services que d'infiltrer pour mieux les contrer les organisations qu'ils soupçonnent de vouloir commettre des attentats... Oui mais voilà, ils n'en ont prévenu aucun, de ces attentats.

Enquêtes bâclées, procès iniques

Dans la mesure où tous les attentats meurtriers étaient des attentats-suicide, il est plutôt rare que les enquêtes débouchent sur un procès, tout simplement parce que les poursuites judiciaires s'éteignent avec la mort du dernier terroriste. Et quand exceptionnellement on en attrape un vivant, c'est généralement un second couteau dont il n'y a pas grand-chose à tirer.

Mais il existe au moins un cas qui a donné lieu à un procès fleuve, celui du seul rescapé des terroristes qui avaient organisé les attentats de Madrid, Jamal Zougam, le propriétaire de la boutique de téléphones portable qui aurait fourni les cartes sim et les téléphones qui devaient servir de télécommande pour déclencher les charges placées dans les trains.

En octobre 2015, un jeune réalisateur indépendant, Cyrille Martin bouclait un documentaire après un long et minutieux travail d'enquête. En se basant notamment sur les enregistrements au procès, mais aussi sur des articles de presse et des interviews, il retraçait, presque minute par minute le déroulé des événements. Mais ce qui est nettement plus inquiétant, c'est qu'il fait surtout ressortir bon nombre d'incohérences et d'éléments qui semblent indiquer qu'on a volontairement fourvoyé l'enquête sur une mauvaise piste. Pire, il semble qu'un certain nombre de preuves auraient été fabriquées, et que l'ensemble des éléments matériels qui auraient pu donner lieu à des contre-expertises ont été volontairement détruits dans une précipitation que l'on ne peut pas qualifier autrement que de suspecte.

Ce travail remarquable, il faut le dire, ne tombe jamais dans le parti-pris, et n'a pas vocation à nous apporter, comme une révélation, les vrais coupables sur un plateau d'argent, mais bien de mettre en exergue des pans entiers de l'affaire restés dans l'ombre. Il pose des questions judicieuses, et on ne ressort pas de là indemne dans nos croyances naïves qu'il y a les bons et les méchants, les cowboys et les Indiens. C'est un micmac, un sac de vipères, quel que soit le côté où l'on regarde.

Je ne doute pas qu'il s'en trouvera pour hurler au conspirationnisme, mais comme le dit Frank Lepage :

Il y a deux erreurs par rapport à la théorie du complot. La première c'est d'en voir partout et la deuxième c'est de n'en voir nulle part.

Mon opinion

Quant à savoir qui est responsable des attentats de Madrid, je ne crois ni à la culpabilité des Islamistes ni à celle de l'ETA. Je rapproche cet attentat (et d'autres) de ce qui s'était passé dans les années 70 et 80 en Italie et partout en Europe : la stratégie de la tension. L'attentat de Madrid a été organisé par des professionnels qui ont fait usage d'explosifs brisants (semtex) de qualité militaire, ceci est clair à partir du moment où l'on sait qu'aucune de ces bombes ne contenait de clous ou de vis destinés à servir de shrapnels. Les victimes ont été tuées par concussion ou brûlure. Or ce type d'explosif ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval et est impossible à fabriquer de manière artisanale. Ceci est à comparer à l'attentat de Bologne dont on sait aujourd'hui que les explosifs utilisés sortaient d'un dépôt secret d'armement militaire (OTAN).

Et je crois que lorsque les autorités espagnoles ont réalisé ceci, elles n'ont rien eu de plus pressé que d'orienter l'enquête vers quelque chose de plus « socialement acceptable », le bouc émissaire idéal. D'ailleurs, les premiers jours, c'était la piste de l'ETA qui était privilégiée. Et puis, des éléments comme la fameuse kangoo apparaîtront, puis une improbable bombe non explosée... Autant d'éléments qui se révéleront être des fabrications pures et simples.

Le documentaire

Je ne saurais terminer cet article sans vous présenter le documentaire, qui est aujourd'hui en accès libre sur Youtube. Il dure 1h12 et est de très bonne facture. Réalisation, montage, musique, c'est sans conteste un travail professionnel qui se dévore comme un bon polar.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/hptKVqNL8KY

Bon visionnage !